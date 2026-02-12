Bangladesh Election: बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है. सत्ता के गलियारों में एक ऐसा नाम तेजी से उभर रहा है जो कभी निर्वासन में था, कभी अदालतों में घिरा रहा और अब प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है. 17 साल बाद लंदन से वापसी करने वाले तारिक रहमान इस चुनाव के केंद्र में हैं. इस दौरान सवाल सिर्फ इतना नहीं कि वे जीतेंगे या नहीं, बल्कि यह भी है कि क्या उनकी वापसी बांग्लादेश की राजनीति का नया अध्याय लिखेगी? खैर इसी बीच पहले यह जान लेते हैं कि उनकी पत्नी और बच्चे क्या करते हैं.

बांग्लादेश का अहम चुनाव

12 फरवरी यानि आज बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान हो रहा है. यह चुनाव कई मायनों में खास माना जा रहा है. अवामी लीग की गैरमौजूदगी ने मुकाबले को एक अलग ही दिशा दे दी है. ऐसे में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी सबसे बड़ी और प्रमुख पार्टी के तौर पर उभरी है. बीएनपी देश की पुरानी और स्थापित राजनीतिक ताकतों में गिनी जाती है. इस बार पार्टी का चेहरा हैं तारिक रहमान, जिन्हें प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है.

कौन हैं तारिक रहमान?

तारिक रहमान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं. राजनीति उनके लिए नई नहीं है. 1990 के दशक में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और 2001 से 2007 के बीच वे पार्टी के भीतर बेहद प्रभावशाली बन गए. उस दौर में उन्हें ‘डार्क प्रिंस’ के नाम से भी जाना गया, क्योंकि वे सत्ता के पीछे से रणनीति बनाने वाले नेता माने जाते थे.

निर्वासन और कानूनी चुनौतियां

2007 में सैन्य समर्थित सरकार के दौरान तारिक रहमान पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे. उन्हें जेल जाना पड़ा. बाद में वे इलाज के लिए लंदन चले गए और वहीं से पार्टी का संचालन करते रहे. 2018 और 2021 में उन्हें भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और 2004 के ग्रेनेड हमले से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया गया था. हालांकि, शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद अदालतों ने उनके खिलाफ कई फैसलों को पलट दिया. इससे उनके स्वदेश लौटने और चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने का रास्ता साफ हुआ. करीब 17 साल बाद उनकी वापसी को बांग्लादेश की राजनीति की सबसे बड़ी घटनाओं में गिना जा रहा है.

पत्नी कौन हैं और क्या करती हैं?

तारिक रहमान की पत्नी डॉ. जुबैदा रहमान की अपनी अलग पहचान है. उनका जन्म 18 मई 1972 को सिलहट में हुआ था. उन्होंने ढाका मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया और 1995 में बीसीएस परीक्षा पास कर सरकारी सेवा में शामिल हुईं. बीसीएस स्वास्थ्य कैडर में उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया था. 2008 में अध्ययन अवकाश पर लंदन जाने के बाद उन्हें सरकारी पद से हटा दिया गया था. लंदन में रहते हुए उन्होंने इंपीरियल कॉलेज से चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की.

उनके पिता रियर एडमिरल महबूब अली खान 1978 से 1984 तक बांग्लादेश नौसेना के प्रमुख रहे. बाद में वे संचार और कृषि मंत्री भी बने. जुबैदा के चाचा जनरल एम.ए.जी. उस्मानी मुक्ति युद्ध के दौरान कमांडर-इन-चीफ रहे थे. जुबैदा भी कानूनी मामलों में फंसीं. 2008 में भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ने उनके, तारिक और उनकी मां के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था. ढाका की अदालत ने उन्हें तीन साल की जेल और 35 लाख टका जुर्माने की सजा सुनाई थी. पिछले साल अगस्त में अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद इस सजा पर रोक लगा दी गई.

बेटी क्या करती हैं?

तारिक रहमान की बेटी जायमा रहमान करीब 30 साल की हैं. उन्होंने लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और फिर लिंकन यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की है. वे लंदन में प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर के तौर पर काम कर चुकी हैं. हाल के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद वे बीएनपी की कुछ वर्चुअल बैठकों में सक्रिय दिखाई दी हैं. वे जियाउर रहमान और खालिदा जिया की इकलौती पोती हैं.

यह भी पढ़ें: दुनिया का इकलौता आइलैंड, जहां मर्दों को नहीं मिलती जाने की इजाजत