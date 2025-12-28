बांग्लादेश पर कंडोम संकट! एक महीने के लिए बंद हो जाएगी बिक्री, हिंसा के बीच क्यों हो गई कमी?
Bangladesh Condom Crisis: कंडोम की कमी बांग्लादेश के लिए सिर्फ बाजार की समस्या नहीं, बल्कि एक साइलेंट जनस्वास्थ्य आपदा है. अगर हालात नहीं संभले, तो इसके असर आने वाली पीढ़ियों तक दिख सकते हैं.
बांग्लादेश इन दिनों सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता या हिंसा से नहीं जूझ रहा, बल्कि एक ऐसा संकट उभर रहा है जो चुपचाप लाखों जिंदगियों को प्रभावित कर सकता है. परिवार नियोजन की रीढ़ माने जाने वाले गर्भनिरोधक साधन अचानक बाजार और सरकारी सिस्टम से गायब हो रहे हैं. सवाल यह नहीं कि कंडोम क्यों महंगे हो गए, बल्कि यह है कि क्या आने वाले हफ्तों में देश एक बड़े जनसंख्या और स्वास्थ्य संकट की ओर बढ़ रहा है? आइए समझ लेते हैं.
देशव्यापी कंडोम संकट कैसे बना हकीकत
बांग्लादेश में अगले कुछ दिनों में कंडोम का स्टॉक लगभग खत्म होने की स्थिति में पहुंच गया है. हालात इतने गंभीर हैं कि आने वाले साल की शुरुआत में कम से कम एक महीने तक कंडोम की बिक्री ठप हो सकती है. इसका सीधा असर देश के परिवार नियोजन कार्यक्रम पर पड़ने वाला है, जिसने दशकों में जनसंख्या नियंत्रण और मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की थी. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संकट लंबे समय तक रहा तो अनचाहे गर्भ, मातृ मृत्यु दर और यौन रोगों के मामलों में इजाफा हो सकता है.
विदेशी निर्भरता बनी बड़ी कमजोरी
बांग्लादेश अपनी कंडोम जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर विदेशों पर निर्भर है. आयात में देरी, भुगतान संबंधी दिक्कतें और अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन में बाधा ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है. हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण लॉजिस्टिक्स भी प्रभावित हुआ है, जिससे पहले से कम स्टॉक तेजी से खत्म होने लगा.
DGFP की व्यवस्था चरमराई
परिवार नियोजन निदेशालय यानी DGFP देशभर में कंडोम समेत पांच तरह के गर्भनिरोधक साधन मुफ्त वितरित करता है. इनमें कंडोम, ओरल पिल्स, आईयूडी, इंजेक्टेबल और इम्प्लांट शामिल हैं, लेकिन अब DGFP के लिए इन दवाओं का न्यूनतम स्टॉक बनाए रखना भी मुश्किल हो गया है. फंड की कमी और स्टाफ की भारी कमी ने इस पूरी व्यवस्था को कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है.
आंकड़े जो खतरे की घंटी बजा रहे हैं
नेशनल कॉन्ट्रासेप्टिव समरी रिपोर्ट के आंकड़े स्थिति की गंभीरता साफ दिखाते हैं. पिछले छह वर्षों में कंडोम की सप्लाई में 57 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. ओरल पिल्स की उपलब्धता 63 फीसदी, आईयूडी 64 फीसदी, इंजेक्टेबल 41 फीसदी और इम्प्लांट 37 फीसदी तक घट चुके हैं. 11 दिसंबर 2025 तक DGFP के पास सिर्फ 39 दिनों का कंडोम स्टॉक, 33 दिनों का इम्प्लांट और 45 दिनों का आईयूडी शेष था, जबकि ओरल पिल्स और इंजेक्टेबल दवाएं भी तेजी से खत्म हो रही हैं.
कानूनी पचड़ा और खरीद पर ब्रेक
DGFP के लॉजिस्टिक्स और सप्लाई यूनिट के डायरेक्टर अब्दुर रज्जाक बताते हैं कि दवाओं की खरीद से जुड़ा एक कानूनी मामला चल रहा है. इस कारण नई खरीद प्रक्रिया रुकी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि जब तक यह मामला सुलझेगा, तब तक कंडोम का मौजूदा स्टॉक पूरी तरह खत्म हो सकता है, जिससे संकट और गहरा जाएगा.
फील्ड वर्कर्स की कमी ने बढ़ाई परेशानी
परिवार नियोजन कार्यकर्ता इस सिस्टम की सबसे मजबूत कड़ी माने जाते हैं, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते लंबे समय से नई भर्तियां नहीं हो पाई हैं. DGFP के डायरेक्टर जनरल अशरफी अहमद के मुताबिक, कई अहम पद खाली पड़े हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में गर्भनिरोधक साधन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. ये कार्यकर्ता सिर्फ दवाएं नहीं बांटते, बल्कि जागरूकता, काउंसलिंग और महिलाओं को सही विकल्प चुनने में मदद भी करते हैं.
बाजार में कंडोम के दाम क्यों उछले
कमी का सीधा असर बाजार में दिखने लगा है. कई मेडिकल स्टोर कंडोम की जमाखोरी कर रहे हैं. लोकल और सस्ते ब्रांड, जिनकी कीमत पहले 15 से 25 टका थी, अब 30 से 50 टका तक पहुंच चुकी है. वहीं प्रीमियम ब्रांड, जो पहले 200 से 250 टका में मिलते थे, अब 300 से 700 टका या उससे ज्यादा में बिक रहे हैं. इससे गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है.
जनस्वास्थ्य पर दूरगामी असर
विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यह संकट लंबा खिंचा तो बांग्लादेश की जनसंख्या नीति को बड़ा झटका लग सकता है. अनियोजित गर्भधारण, मातृ स्वास्थ्य जोखिम और यौन संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है. यह संकट सिर्फ दवाओं का नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य ढांचे की परीक्षा है.
