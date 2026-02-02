बलूच आर्मी को कौन देता है हथियार, जिनके दम पर पाकिस्तान में मचाया कोहराम?

पाकिस्तान के कई शहरों में एक साथ हुए हमलों ने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया है. हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है कि इतने बड़े और समन्वित हमलों के लिए हथियार आखिर आए कहां से? बलूच विद्रोही संगठन लंबे समय से सक्रिय हैं, लेकिन इस बार हिंसा का दायरा और असर कहीं ज्यादा दिखा. ऐसे में बलूच आर्मी की ताकत, उनके हथियारों के स्रोत और उनके नेटवर्क को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

पाकिस्तान में एक साथ कई शहरों पर हमला

पाकिस्तान में हाल के दिनों में बलूच विद्रोहियों ने बड़े पैमाने पर हिंसक हमले किए हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, बलूच विद्रोहियों ने एक साथ करीब 12 शहरों और कस्बों को निशाना बनाया. इन हमलों में 80 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिनमें आम नागरिकों के साथ-साथ सुरक्षाबलों के जवान भी शामिल हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इन घटनाओं में कम से कम 67 बलूच विद्रोही और 11 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं. हमलों की व्यापकता ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है.

कौन हैं बलूच विद्रोही?

बलूच विद्रोही लंबे समय से बलूचिस्तान में सक्रिय हैं और खुद को अलग पहचान और अधिकारों की लड़ाई से जोड़ते हैं. उनका कहना है कि वे अपने क्षेत्र के संसाधनों और राजनीतिक हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं. बलूचिस्तान का इलाका पहाड़ी और दुर्गम है, जहां विद्रोहियों के ठिकाने बताए जाते हैं. स्थानीय स्तर पर कुछ हिस्सों में उन्हें समर्थन मिलने की बात भी कही जाती है, जिससे उनका नेटवर्क लंबे समय तक कायम रहता है.

हथियार कहां से आते हैं?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि बलूच आर्मी को हथियार आखिर मिलते कहां से हैं. जानकारों और रिपोर्ट्स के अनुसार, बलूच लड़ाके ईरान और अफगानिस्तान के काले बाजारों से हथियार खरीदते हैं. इन सीमावर्ती इलाकों में अवैध हथियारों की तस्करी लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है. दुर्गम रास्तों और सीमाओं की निगरानी में खामियों का फायदा उठाकर हथियार एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाए जाते हैं.

अफगानिस्तान से जुड़े हथियारों की चर्चा

साल 2021 में अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से हटने के बाद वहां बड़ी मात्रा में हथियार और सैन्य उपकरण छोड़े जाने की बात सामने आई थी. अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यह आशंका जताई गई कि इन हथियारों का कुछ हिस्सा अवैध बाजारों में पहुंच गया. माना जाता है कि इसी रास्ते से कुछ अमेरिकी हथियार बलूच विद्रोहियों तक भी पहुंचे हो सकते हैं. हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ इसे एक संभावित स्रोत मानते हैं.

रूसी और अमेरिकी हथियारों की मौजूदगी

रिपोर्ट्स के अनुसार, बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के पास अलग-अलग देशों के हथियार मौजूद हैं. इनमें अमेरिकी और रूसी मूल के हथियार शामिल बताए जाते हैं. जिन हथियारों के नाम सामने आए हैं, उनमें एम240बी मशीन गन, एम16ए4 राइफल और आरपीजी-7 लॉन्चर जैसे घातक हथियार शामिल हैं. इन हथियारों की मौजूदगी से साफ है कि संगठन को आधुनिक और भारी हथियार हासिल करने में सफलता मिली है.

स्थानीय नेटवर्क और समर्थन

रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ बाहरी हथियार ही नहीं, बल्कि स्थानीय नेटवर्क भी बलूच विद्रोहियों की ताकत का बड़ा आधार है. पहाड़ी इलाकों में छिपे ठिकाने, स्थानीय जानकारियां और सीमित स्तर पर मिलने वाला समर्थन उन्हें लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है. यही वजह है कि कई सैन्य अभियानों के बावजूद संगठन पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है.

