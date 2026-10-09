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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजयहां हर हफ्ते लगता है गोरे-चिट्टे लड़कों का मेला, जानें कौन खरीदता है इन्हें?

यहां हर हफ्ते लगता है गोरे-चिट्टे लड़कों का मेला, जानें कौन खरीदता है इन्हें?

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हर हफ्ते लगने वाली 'छोकरा मंडी' में कम उम्र लड़कों को खरीदकर बाचा बाजी के नाम पर उनका यौन शोषण किया जाता है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानें.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 09 Oct 2026 06:46 AM (IST)
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पाकिस्तान के कुछ इलाकों से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. यहां हर हफ्ते बाकायदा छोकरा मंडियों का मेला सजता है, जहां कम उम्र और गोरे-चिट्टे लड़कों की बोलियां लगाई जाती हैं. इस अमानवीय और घिनौनी कुप्रथा को स्थानीय भाषा में 'बाचा बाजी' कहा जाता है. सामाजिक कार्यकर्ता हयात परीगल ने हाल ही में इन अवैध बाजारों के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर भी आक्रोश देखने को मिल रहा है. इस घिनौने खेल में गरीब परिवारों के नाबालिग बच्चों को बड़ी उम्र के रसूखदार मर्द खरीदते हैं और उनका यौन शोषण करते हैं. कानून होने के बावजूद खुलेआम चल रहा यह काला कारोबार आज पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की बदरंग तस्वीर पेश कर रहा है.

किन इलाकों में सजती है मंडी?

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पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय खबरों के मुताबिक, यह खौफनाक मेला मुख्य रूप से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कई जिलों में खुलेआम आयोजित किया जाता है. बन्नू, झोब, स्वाबी, डेरा इस्माइल खान, करक और लक्की मरवत जैसे इलाकों में यह धंधा काफी फल-फूल रहा है. इन जगहों पर हर हफ्ते जुमे (शुक्रवार) और इतवार (रविवार) के दिन खास मंडियां लगती हैं. यहां टीनएजर यानी किशोरावस्था के लड़कों को अच्छे कपड़े पहनाकर और सजा-धजाकर लाया जाता है, जहां रसूखदार और अमीर लोग पहुंचकर मनपसंद लड़कों का सौदा करते हैं.

क्या है 'बाचा बाजी' का घिनौना खेल?

'बाचा बाजी' एक ऐसी मध्यकालीन और अमानवीय परंपरा है, जिसके तहत कम उम्र के लड़कों का यौन उत्पीड़न और शोषण किया जाता है. अमीर और ताकतवर लोग इन गरीब बच्चों को केवल अपनी हवस मिटाने और मनोरंजन के लिए खरीदते हैं. बच्चों से महफिलों में डांस कराया जाता है और उसके बाद उनके साथ हमजिस्मपरस्ती की जाती है. यह मुद्दा इतना गंभीर है कि अमेरिकी विदेश विभाग की मानव तस्करी रिपोर्ट और कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान की इस शर्मनाक हरकत की कड़ी आलोचना हो चुकी है.

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गरीबी और मजबूरी का फायदा

हाल में हुए शोध और वैश्विक अध्ययनों से यह बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि इस दलदल में ज्यादातर वही बच्चे धकेले जाते हैं जो बेहद गरीब और बेसहारा परिवारों से आते हैं. पैसों की तंगी और लाचारी का फायदा उठाकर दलाल या तो उन्हें बहला-फुसलाकर ले आते हैं या फिर परिजन खुद मजबूरी में उन्हें बेच देते हैं. पाकिस्तानी अखबार 'द डॉन' की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, केवल छह महीनों के भीतर ही देश में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1914 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 1015 से अधिक मामले सीधे तौर पर बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए थे.


यहां हर हफ्ते लगता है गोरे-चिट्टे लड़कों का मेला, जानें कौन खरीदता है इन्हें?

कागजों में सख्त, हकीकत में फुस्स कानून

हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान में मानव तस्करी और बच्चों के शोषण को रोकने के लिए सख्त कानून मौजूद हैं. साल 2018 में 'प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एक्ट' पास किया गया था, जिसमें मानव तस्करी में शामिल लोगों को भारी जुर्माना और कड़े कारावास की सजा का प्रावधान है. संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तानी सरकार बड़े-बड़े दावे करती आई है कि वह तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है. लेकिन धरातल पर इन नियमों का पालन कराने के लिए न तो पुलिस गंभीर है और न ही प्रशासन, जिसके चलते अपराधी बेखौफ होकर यह घिनौना मेला सजा रहे हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 06:46 AM (IST)
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