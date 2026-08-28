7-8% दुनिया खत्म...सच हो रही बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, 2026 में क्या होना बाकी?

नेपाल में आई भीषण तबाही और दुनिया भर में लगातार आ रही प्राकृतिक आपदाओं के बाद एक बार फिर बुल्गारिया की अंधी भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां चर्चा के केंद्र में आ गई हैं. सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि साल 2026 को लेकर बाबा वेंगा ने जो डरावने आकलन किए थे, वे धीरे-धीरे सच साबित हो रहे हैं. उनकी गणनाओं के अनुसार, इस साल पृथ्वी के करीब 7 से 8 प्रतिशत हिस्से पर भीषण प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल सकती हैं, जिससे बड़ी तबाही मचने का अंदेशा जताया गया है.

तबाही और खरबों डॉलर का नुकसान

साल 2026 की शुरुआत से ही दुनिया भर में कुदरत का विकराल रूप देखने को मिल रहा है. इस साल के शुरुआती छह महीनों में ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 100 अरब डॉलर का भारी नुकसान हो चुका है. अकेले अमेरिका में वर्ष की पहली छमाही के दौरान भीषण बर्फीले तूफानों और गंभीर मौसम की वजह से 12 बड़ी जलवायु आपदाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें से प्रत्येक में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ. इसके अलावा दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आ रहे बड़े भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा संकट में है.

तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और वैश्विक तनाव

बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में जिस दूसरी बड़ी घटना का जिक्र सबसे ज्यादा डराता है, वह है तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव के बीच चीन द्वारा तमाशा बनाकर ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश और रूस-अमेरिका के बीच सीधे सैन्य टकराव के हालात बनते दिख रहे हैं. मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता खिंचाव भी इन आशंकाओं को हवा दे रहा है. भू-राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि ये बड़े देश आमने-सामने आते हैं, तो साल के अंत तक स्थिति नियंत्रण से बाहर होकर वैश्विक युद्ध में बदल सकती है.

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नवंबर में एलियंस और विशाल अंतरिक्ष यान का आगमन

रहस्यमयी दावों की श्रृंखला में सबसे अनोखा दावा अलौकिक जीवन यानी एलियंस से जुड़ा हुआ है. बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों की व्याख्या करने वालों का कहना है कि नवंबर 2026 के आसपास एक विशालकाय अंतरिक्ष यान (UFO) पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकता है. इस घटना के बाद पहली बार इंसानों का सामना एलियंस से होगा. इस दावे को लेकर लोगों की दिलचस्पी तब और बढ़ गई जब अमेरिकी सरकार ने 7 अगस्त को अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं (UFO) से संबंधित अपनी पुरानी गोपनीय फाइलों का एक नया जत्था सार्वजनिक किया. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी अज्ञात वस्तु का दिखना एलियंस का पक्का सबूत नहीं होता, वह कोई ड्रोन, उपग्रह या मौसम का गुब्बारा भी हो सकता है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा और आर्थिक मंदी

तकनीक की दुनिया को लेकर भी चेतावनी दी गई है कि साल 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इतनी ज्यादा ताकतवर और विकसित हो जाएगी कि इंसानों के लिए उस पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाएगा. मशीनें धीरे-धीरे इंसानी फैसलों पर हावी होने लगेंगी. इसके साथ ही, आर्थिक मोर्चे पर भी बड़े संकट की बात कही गई है. दुनिया के कई बड़े बैंकों के असफल होने और राष्ट्रीय मुद्राओं के कमजोर पड़ने से वैश्विक मंदी गहरा सकती है. इस वित्तीय उथल-पुथल के दौर में निवेशक सुरक्षित ठिकानों की ओर भागेंगे, जिससे सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखने को मिल सकता है.

क्या 2026 में खत्म हो जाएगा पुतिन का युग?

रूस की राजनीति को लेकर भी बाबा वेंगा के अनुयायियों ने एक बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साल 2026 के अंत से पहले अपने पद से हट जाएंगे और उनकी जगह कोई नया नेता देश की कमान संभालेगा. पुतिन पिछले 18 से अधिक वर्षों से रूस की सत्ता पर काबिज हैं और फिलहाल ऐसे कोई राजनीतिक संकेत नहीं हैं कि वे पद छोड़ने जा रहे हैं. हालांकि, यूक्रेन युद्ध के दौरान उनके स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर लगातार अटकलें लगाई जाती रही हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से ऐसे किसी बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.





कौन थीं बाबा वेंगा और कितनी सच होती हैं बातें?

बाबा वेंगा का जन्म 1911 में वांगेलिया पाण्डेवा दिमित्रोवा के रूप में हुआ था. वे बुल्गारिया की एक नेत्रहीन रहस्यवादी और जड़ी-बूटी विशेषज्ञ थीं. बताया जाता है कि 12 साल की उम्र में एक भयानक बवंडर में फंसने के बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसके बाद उन्हें भविष्य देखने की अद्भुत शक्ति मिली. उनके समर्थक दावा करते हैं कि उन्होंने 9/11 के आतंकी हमले, चेरनोबिल परमाणु हादसा, राजकुमारी डायना की मौत, 2004 की हिंद महासागर सुनामी और ब्रेक्सिट जैसी कई ऐतिहासिक घटनाओं की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की थी.

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