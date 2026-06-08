राम जन्मभूमि मंदिर के दानपात्र की रकम पर किसका होता है हक? जानें हर एक बात

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राम मंदिर के दान पर केवल ट्रस्ट का कानूनी अधिकार.

पारदर्शिता, सुरक्षा हेतु बैंक संग विशेष समझौता किया.

मंदिर की वार्षिक आय 327 करोड़, ब्याज से अधिक.

अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद से ही देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु लगातार रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं. भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार मंदिर में दिल खोलकर दान भी करते हैं. हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे से दानराशि गायब होने का आरोप लगाया, जिसके बाद राजनीति गरमा गई. करोड़ों सनातनियों की आस्था के केंद्र से जुड़े इस विवाद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जवाब देते हुए इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है. आइए जानते हैं कि आखिर राम मंदिर में आने वाले दान पर किसका कानूनी अधिकार होता है और इसकी पूरी व्यवस्था कैसे चलती है.

दान में आने वाले एक-एक पैसे पर किसका अधिकार?

अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के दानपात्र, जिसे स्थानीय भाषा में हुंडी कहा जाता है, उसमें आने वाली संपूर्ण नकदी, चेक, सोना-चांदी या अन्य किसी भी भेंट पर केवल 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' का ही कानूनी और आधिकारिक हक होता है. ट्रस्ट के अलावा दुनिया के किसी भी अन्य व्यक्ति, राजनीतिक दल, बाहरी समिति या निजी संगठन का इस भारी-भरकम राशि पर रत्ती भर भी अधिकार नहीं होता है. मंदिर के पूरे प्रबंधन, उसकी सुरक्षा, रखरखाव और भक्तों की सुविधाओं को देखने की जिम्मेदारी इसी अधिकृत ट्रस्ट के पास होती है, जो इस धन की अंतिम संरक्षक है.

पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बैंकों के साथ खास समझौता

दान में मिलने वाली अकूत धनराशि को पूरी तरह सुरक्षित रखने और इसकी गिनती में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ट्रस्ट ने एक मजबूत व्यवस्था बनाई है. इसके तहत ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच एक विशेष लिखित समझौता यानी MoU किया गया है. इस समझौते के तहत बैंक सीधे तौर पर मंदिर के दान की सुरक्षा और उसके सही प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालता है. चंपत राय के मुताबिक, मंदिर के पैसों का समय-समय पर कड़ा आंतरिक ऑडिट भी होता है, जिसमें ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों के साथ स्टेट बैंक के खास प्रतिनिधि शामिल होते हैं.

यह भी पढ़ें: बिना खाए-पिए कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान, जानें कब हो जाती है मौत?

हाई-टेक मशीनों से होती है नोटों की गिनती

राम मंदिर के गर्भगृह में दर्शन पथ के पास दान के 4 बड़े बक्से रखे गए हैं, जिनमें भक्त अपनी श्रद्धा से पैसे डालते हैं. इसके अलावा लोग मंदिर परिसर में बने 10 कंप्यूटराइज्ड काउंटरों पर और ऑनलाइन माध्यम से भी चढ़ावा भेजते हैं. इन बक्सों में जमा होने वाली नकदी और चेक को गिनने के लिए 14 लोगों की एक विशेष टीम चौबीसों घंटे तैनात रहती है. इस टीम में स्टेट बैंक के 11 सीनियर कर्मचारी और ट्रस्ट के 3 भरोसेमंद सदस्य शामिल होते हैं, जो बैंक की हाई-टेक मशीनों के जरिए दिन-रात दो अलग-अलग शिफ्टों में नोटों की गिनती पूरी करते हैं.

सालाना राम मंदिर में कितना चढ़ावा आता है?

करोड़ों रामभक्तों के मन में यह सवाल अक्सर उठता है कि आखिर रामलला को हर साल कुल कितना चढ़ावा मिलता है. सितंबर के महीने में जारी की गई अयोध्या राम मंदिर की आधिकारिक वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में मंदिर को कुल 327 करोड़ रुपए की भारी-भरकम सालाना कमाई हुई है. ट्रस्ट द्वारा जारी किए गए इन सरकारी आंकड़ों से साफ पता चलता है कि भव्य मंदिर के कपाट खुलने के बाद से रामलला के खजाने में भक्तों की कृपा से लगातार रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.

दान से ज्यादा बैंकों में जमा रकम के ब्याज से हुई कमाई

सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में हुई कुल 327 करोड़ रुपए की कमाई में से सीधे दानपात्र और काउंटरों के जरिए 153 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं. वहीं, इससे भी ज्यादा यानी लगभग 173 करोड़ रुपए की बड़ी आय विभिन्न सरकारी बैंकों में जमा ट्रस्ट के पैसे के ब्याज से हुई है. मंदिर ट्रस्ट के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अयोध्या में रोजाना औसतन 70,000 से 80,000 लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि वीकेंड और बड़े त्योहारों के दिनों में श्रद्धालुओं की यह संख्या बढ़कर 2 से 3 गुना तक ज्यादा हो जाती है.

दिन, घंटे और मिनट के हिसाब से जानें कितना आता है चढ़ावा?

यदि हम वित्त वर्ष 2024-25 में मिले कुल 153 करोड़ रुपए के सीधे दान को समय के हिसाब से बारीक टुकड़ों में बांटकर देखें, तो आंकड़े बेहद हैरान करने वाले हैं. इस गणित के हिसाब से राम मंदिर को हर दिन औसतन 41.92 लाख रुपए का चढ़ावा मिलता है. इसे अगर घंटों में बदलें तो मंदिर को प्रति घंटे 1.75 लाख रुपए का दान प्राप्त होता है, जबकि देश के इस सबसे भव्य मंदिर में हर एक मिनट के भीतर भक्तों द्वारा औसतन 2912 रुपए की राशि रामलला के चरणों में अर्पित कर दी जाती है.

टैक्स में मिलती है पूरी छूट

ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार, मंदिर को मिलने वाले इस पैसे का इस्तेमाल केवल और केवल राम मंदिर के निर्माण कार्यों, परिसर की व्यवस्थाओं और वहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुख-सुविधाओं के लिए ही किया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए लगातार कई दिनों तक ऑडिट का काम चलता रहता है. इसके अलावा, सरकारी नियमों के तहत इस पावन कार्य में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्ट को दान की गई संपूर्ण धनराशि को आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स से पूरी तरह मुक्त रखा गया है.

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी तोड़ेंगे नेहरू का रिकॉर्ड, देखें सत्ता में सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले टॉप-3 प्रधानमंत्री की लिस्ट