दुनिया में आपको तरह-तरह के म्यूजियम देखने को मिल जाएंगे. कहीं कला का प्रदर्शन होता है, कहीं ऐतिहासिक अवशेष सहेजे जाते हैं और कहीं विज्ञान की अद्भुत खोजों का संग्रह होता है, लेकिन तुर्किए के कैपाडोसिया इलाके का एक म्यूजियम इन सब से बिल्कुल अलग है. यहां न तो पेंटिंग्स हैं और न ही दुर्लभ मूर्तियां, बल्कि दीवारों पर टंगे हैं हजारों महिलाओं के बाल. यही वजह है कि इसे हेयर म्यूजियम ऑफ अवनोस के नाम से पूरी दुनिया जानती है. चलिए इसकी कहानी जानते हैं.

कैसे शुरू हुई कहानी

इस म्यूजियम की नींव करीब 35 साल पहले पड़ी थी. अवनोस शहर के रहने वाले गैलीप, जिन्हें लोग चेज गैलीप के नाम से भी जानते हैं, वो पेशे से पॉटरी आर्टिस्ट थे. उनके वर्कशॉप में एक फ्रांसीसी महिला आईं, जो कुछ समय के लिए तुर्किए में रह रही थीं. दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई, लेकिन जब महिला को वापस लौटना पड़ा तो उसने एक याद छोड़ने के लिए अपने बाल काटकर वर्कशॉप की दीवार पर टांग दिए. उस दिन से शुरू हुई यह परंपरा धीरे-धीरे एक अनोखी परंपरा में बदल गई.

पर्यटक भी करने लगे परंपरा का पालन

फ्रांसीसी महिला की कहानी सुनने के बाद जो भी महिला इस वर्कशॉप में आती, वो भी अपनी एक लट काटकर दीवार पर टांग जाती. धीरे-धीरे गैलीप की यह वर्कशॉप हजारों बालों से सजने लगी और देखते ही देखते यह जगह एक हेयर म्यूजियम के रूप में मशहूर हो गई.

आज यहां 16,000 से ज्यादा महिलाओं के बाल दीवारों और छत से लटकते नजर आते हैं. इन बालों में हर महिला का नाम और उसका पता भी लिखा होता है, जिससे ये केवल एक अजीब संग्रह ही नहीं बल्कि यादों का खजाना भी बन गया है.

दुनिया भर में बना चर्चा का विषय

1998 में इस म्यूजियम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था. आज यह जगह दुनिया के 15 सबसे अजीब और दिलचस्प म्यूजियम्स की लिस्ट में छठे नंबर पर आता है. हर साल हजारों टूरिस्ट कैपाडोसिया आते हैं और यहां आकर अपनी याद छोड़ने की कोशिश करते हैं.

भावनाओं से भी जुड़ा है म्यूजियम

यह म्यूजियम केवल अजब-गजब चीजों की वजह से खास नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक कहानी भी समेटे हुए है. हर बाल के साथ किसी महिला की यादें जुड़ी होती हैं. यहां आने वाले लोग सिर्फ एक अनोखी जगह नहीं देखते, बल्कि उस एहसास को भी जीते हैं कि कैसे एक याद, एक रिश्ता और एक प्रतीक पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है.

