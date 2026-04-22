सेना के जवानों को कैंटीन में कितनी सस्ती मिलती है शराब, जानें कितना होता है उनका कोटा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हैदराबाद में 10 लाख की प्रीमियम शराब जब्त, सैनिक का अवैध कारोबार उजागर.

सेना कैंटीन में सरकारी सब्सिडी से शराब पर भारी छूट मिलती है.

जवानों के रैंक के अनुसार तय होता है शराब खरीदने का कोटा.

स्मार्ट कार्ड से होती है कैंटीन में शराब की खरीददारी.

Army Canteen Liquor Price: देश की सुरक्षा में तैनात हमारे सैनिकों को सरकार की ओर से कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (CSD) के जरिए कई सुविधाएं दी जाती हैं, जिनमें रियायती दरों पर मिलने वाली शराब भी शामिल है. लेकिन हैदराबाद में हुई करीब 10 लाख रुपये की प्रीमियम शराब की बरामदगी ने सुरक्षा तंत्र के भीतर की एक बड़ी सेंध को उजागर कर दिया है. ऐसे में सवाल है कि सेना की कैंटीन में यह शराब इतनी सस्ती कैसे होती है और उनको एक महीने में कितनी बोतल मिलती हैं?

हैदराबाद में सेना के जवान का शराब का अवैध कारोबार

तेलंगाना के हैदराबाद में आबकारी विभाग (Excise Enforcement) ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान करीब 10 लाख रुपये मूल्य की 361 प्रीमियम शराब की बोतलें जब्त की हैं. जांच में सामने आया है कि यह शराब बेंगलुरु और हरियाणा की डिफेंस कैंटीन से लाकर शहर के खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेची जा रही थी. इस पूरे गोरखधंधे में एक रिटायर्ड आर्मी कर्मचारी का नाम सामने आया है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है.

इतनी सस्ती क्यों है कैंटीन की शराब?

रक्षा बलों के लिए संचालित CSD कैंटीन में शराब पर बाजार के मुकाबले 30% से 50% तक की भारी छूट मिलती है. इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण सरकारी सब्सिडी है. दरअसल, इन शराब की बोतलों पर आबकारी शुल्क (Excise Duty) और जीएसटी में भारी छूट दी जाती है. चूंकि ये उत्पाद सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं, इसलिए इन पर लगने वाले अधिकांश टैक्स माफ कर दिए जाते हैं. यही वजह है कि बाहर जो शराब 1500 रुपये में मिलती है, वह कैंटीन में करीब 500 से 800 रुपये तक में उपलब्ध हो जाती है.

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रैंक के हिसाब से तय होता है कोटा

सेना में शराब का वितरण किसी की मनमर्जी पर नहीं, बल्कि एक सख्त कोटा प्रणाली पर आधारित होता है. यह कोटा जवान की रैंक के अनुसार तय किया जाता है. आमतौर पर, वरिष्ठ अधिकारियों को प्रति माह लगभग 10 बोतलें (750 मिलीलीटर) खरीदने की अनुमति होती है. वहीं, जूनियर कमीशंड अधिकारियों (JCO) के लिए यह संख्या 6 से 7 बोतल प्रति माह होती है. अन्य रैंक (ORs/NCO) के जवानों के लिए प्रति माह 4 से 5 बोतलों का कोटा निर्धारित है. यह कोटा सेवारत और सेवानिवृत्त (Ex-servicemen) दोनों के लिए लागू रहता है, हालांकि स्टॉक उपलब्धता के आधार पर इसमें बदलाव हो सकते हैं.

कैंटीन से कैसे खरीदी जाती है शराब?

CSD कैंटीन से शराब खरीदना कोई सामान्य खरीदारी नहीं है. इसके लिए सरकार ने स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता तय की है. बिना वैध स्मार्ट कार्ड के कोई भी व्यक्ति न तो कैंटीन में प्रवेश कर सकता है और न ही सामान खरीद सकता है. प्रत्येक जवान का रिकॉर्ड डिजिटल डेटाबेस में होता है, ताकि वे अपने निर्धारित कोटे से अधिक शराब न खरीद सकें. बीयर और व्हिस्की के बीच अदला-बदली का भी विकल्प होता है, जैसे कि एक बोतल शराब के बदले 4 बीयर की बोतलें ली जा सकती हैं. यह लचीलापन जवानों की व्यक्तिगत पसंद के लिए दिया जाता है.

क्या हैं 2023 के बाद नए नियम?

समय-समय पर CSD के नियमों में बदलाव किया जाता है. 2023 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब जवानों को अपने मासिक कोटे का 50% तक महंगी शराब (2000 रुपये से अधिक मूल्य वाली) खरीदने की भी अनुमति दी गई है. इन बदलावों का उद्देश्य प्रीमियम ब्रांड्स की उपलब्धता को आसान बनाना था. हालांकि, इतने कड़े नियमों के बावजूद, हैदराबाद जैसी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि कैंटीन से बाहर शराब की तस्करी को रोकने के लिए निगरानी और सख्त ऑडिट की आवश्यकता है, ताकि इस सब्सिडी का लाभ सिर्फ देश के वीर जवानों तक ही सीमित रहे.

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