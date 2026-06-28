एक महीने की सैलरी से कितने आईफोन खरीद सकते हैं US के लोग, भारत में कैसे हालात?

Apple Products Price Hikes: वैश्विक महंगाई और तकनीकी लागत बढ़ने की वजह से एप्पल कंपनी ने भारत में अपने प्रोडक्ट्स जैसे मैकबुक और आईपैड की कीमतें एक लाख रुपये तक बढ़ा दी हैं. भारत में आईफोन को लेकर लोगों की उत्सुकता देखते ही बनते ही, क्योंकि इसे यहां पर हैसियत का पैमाना माना जाता है. इसके लिए इंसान महीनों तक अपनी जेब काटता है और पाई-पाई जुटाता है, लेकिन इसी फोन को दुनिया के दूसरे कोने में बैठा व्यक्ति एक महीने की सैलरी में आराम से खरीद सकता है. चलिए इस बारे में जानते हैं.

अमेरिका में कमाई की तेज रफ्तार

अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका के कामकाजी लोगों की सैलरी का हाल जानें तो वहां की तस्वीर भारत से बिल्कुल अलग है. अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो BSL के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वहां एक फुल टाइम नौकरी करने वाले कर्मचारी की औसत साप्ताहिक सैलरी लगभग 1235 डॉलर है. इस हिसाब से एक अमेरिकी नागरिक महीने भर में औसतन 5350 से 6200 डॉलर यानी करीब 4.60 लाख से 5.10 लाख रुपये तक कमा लेता है. वहां पर पुरुषों की औसत कमाई हर हफ्ते करीब 1362 डॉलर है, तो वहीं महिलाओं की 1098 डॉलर के आसपास बैठती है.

एक महीने की सैलरी से कितने iphone खरीद सकते हैं अमेरिकी?

अमेरिका में रहने वाला एक कामकाजी शख्स अगर अपनी सिर्फ एक महीने की सैलरी खर्चा करके एप्पल के iphone खरीदना चाहे तो लेटेस्ट बेस मॉडल आईफोन (वहां जिसकी कीमत करीब 799 डॉलर यानी लगभग 66,000 रुपये है) एक या दो नहीं बल्कि एक बार में 7-8 फोन खरीद सकता है. अगर टैक्स और अन्य खर्चों को काटकर केवल बुनियादी बचत को ही देखा जाए तो एक अमेरिकी कर्मचारी अपनी सिर्फ 4-5 दिनों की कमाई से एक नया आईफोन खरीद सकता है. वहां के लोगों के लिए यह कोई लग्जरी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत जैसी बात है.

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भारत में एक महीने की आमदनी कितनी?

इसके उलट जब हम अपने देश भारत की जमीनी हकीकत को देखते हैं, तो यह अंतर किसी को भी हैरान कर सकता है. भारत में कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की औसत मासिक सैलरी करीब 55,000 से 75,000 रुपये के बीच है. अगर पूरे देश के संगठित और असंगठित क्षेत्रों को मिलाकर देखें तो औसत मासिक आय सिर्फ 32,000 से 35,000 के बीच ही सिमट जाती है. अनुभव के आधार पर देखें तो शुरुआती स्तर पर तो यहां युवाओं को 20 से 40 हजार रुपये ही मिलते हैं.

भारत में iphone खरीदने की क्षमता में अंतर

सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि भारत में अमेरिका की तुलना में एप्पल के प्रोडक्ट्स काफी महंगे दामों पर मिलते हैं. इसकी बड़ी वजह भारी-भरकम इंपोर्ट ड्यूटी और स्थानीय टैक्स हैं. इसकी वजह से यहां पर बेस मॉडल की शुरुआत ही 79,400 से 82,900 रुपये के बीच होती है. अब अगर दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे महानगरों में रहने वाला कोई कॉर्पोरेट कर्मचारी अपनी पूरी एक महीने की सैलरी लगा दे, तब भी वो मुश्किल से सिर्फ एक ही आईफोन खरीद सकता है. वहीं टियर-2 और टियर-3 जैसे शहरों में सैलरी ही 15,000 से 30,000 रुपये महीन है, ये लोग तो महीने की सैलरी में iphone खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते.

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