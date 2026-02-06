हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजगोल्ड क्रैश के बीच खरीदा 2 लाख का सोना तो 2050 में कितनी होगी कीमत? जान लें पूरी डिटेल

गोल्ड क्रैश के बीच खरीदा 2 लाख का सोना तो 2050 में कितनी होगी कीमत? जान लें पूरी डिटेल

आज गोल्ड क्रैश में खरीदा गया 2 लाख रुपये का सोना, 2050 तक एक मजबूत संपत्ति बन सकता है. आइए जानें कि आज सोने की कितनी कीमत है और क्या अभी यह खरीदना फायदे का सौदा होगा कि नहीं.

By : निधि पाल | Updated at : 06 Feb 2026 05:50 PM (IST)
सोना जब चमकता है तो सब खरीदते हैं, लेकिन जब इसकी कीमत गिरती है, तब ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं. सवाल यही है कि क्या गिरावट के वक्त खरीदा गया सोना भविष्य में बड़ा फायदा दे सकता है? अगर किसी ने गोल्ड क्रैश के दौरान 2 लाख रुपये का सोना खरीद लिया, तो क्या यह फैसला 2050 तक उसे मालामाल बना सकता है या सिर्फ उम्मीद ही रह जाएगी? आइए आंकड़ोंके जरिए समझें.

गोल्ड क्रैश क्या होता है और लोग क्यों डरते हैं?

गोल्ड क्रैश उस स्थिति को कहते हैं जब सोने की कीमतें अचानक या कुछ समय के लिए तेजी से गिर जाती हैं. इसकी वजह वैश्विक ब्याज दरें, डॉलर की मजबूती, शेयर बाजार की तेजी या निवेशकों का रुझान बदलना हो सकता है. ऐसे समय में लोग सोने से दूरी बना लेते हैं, जबकि इतिहास बताता है कि गिरावट के दौर में खरीदा गया सोना लंबे समय में मजबूत रिटर्न देता रहा है.

2 लाख में कितना सोना?

मान लीजिए आज के समय बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,56,630 रुपये प्रति 10 ग्राम है. इस हिसाब से 2 लाख रुपये में करीब 12.77 ग्राम सोना खरीदा जा सकता है. मात्रा भले ही कम लगे, लेकिन असली खेल कीमत बढ़ने का है, वजन का नहीं.

सोने का इतिहास क्या कहता है?

भारत में सोने को सिर्फ गहना नहीं, बल्कि सुरक्षित निवेश माना जाता है. पिछले कई दशकों में सोने ने महंगाई को मात दी है. अलग-अलग समय पर इसका औसत सालाना रिटर्न करीब 8 से 11 प्रतिशत के बीच रहा है. जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशक फिर से सोने की तरफ लौटते हैं. 

2050 तक कितनी हो सकती है कीमत?

अगर 2026 से 2050 तक यानी 24 साल के लिए सोने की औसत सालाना बढ़त 9 प्रतिशत मानी जाए, तो 2 लाख रुपये का निवेश 2050 में करीब 15.82 लाख रुपये का हो सकता है. यह गणना चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है, जिसमें हर साल पिछले साल की बढ़ी हुई कीमत पर फिर से बढ़ोतरी होती है. 

अलग-अलग हालात में रिटर्न का अंदाजा

अगर सोने की बढ़त थोड़ी धीमी रही और सालाना रिटर्न 7 प्रतिशत रहा, तो 2050 में इसकी कीमत करीब 10.14 लाख रुपये हो सकती है. वहीं अगर हालात अनुकूल रहे और औसत रिटर्न 11 प्रतिशत तक पहुंच गया, तो यही निवेश करीब 24.44 लाख रुपये तक भी जा सकता है.

क्या अभी सोने में निवेश समझदारी है?

गोल्ड क्रैश के समय निवेश करना जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन लंबी अवधि के निवेशक इसे मौका मानते हैं. सोना शेयर बाजार की तरह रोज उतार-चढ़ाव नहीं दिखाता, बल्कि धीरे-धीरे स्थिर रिटर्न देता है. यही वजह है कि विशेषज्ञ पोर्टफोलियो में सोने की एक निश्चित हिस्सेदारी रखने की सलाह देते हैं.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 06 Feb 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
Gold Price Today Gold Price Gold Crash Investment Gold Price In 2050
