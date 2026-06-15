भारत से कितना महंगा है अमेरिका, जानें यहां एक दिन का खर्चा कितना?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पर्यटक यात्रा, घरेलू सेवाएँ भी काफी खर्चीली हैं.

भारत में रहने वाले बहुत से लोगों को लगता है कि सात समंदर पार अमेरिका जाकर बसने से जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है. वहां डॉलर में मिलने वाली सैलरी हर किसी को अपनी तरफ खींचती है. यही वजह है कि पढ़ाई करने और नौकरी ढूंढने के लिए भारतीय सबसे पहले अमेरिका का रुख करते हैं. हर साल लाखों लोग अपना वतन छोड़कर वहां अपना आशियाना बनाते हैं. लेकिन इस चमक-दमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि वहां सर्वाइवल के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है. भारत के मुकाबले वहां रोजमर्रा के जीवन को चलाने की कीमत बहुत ज्यादा है.

आसमान छूती घरों की कीमतें

अमेरिका में पैर जमाते ही सबसे पहला और बड़ा झटका मकान के किराये के रूप में लगता है. अगर आप वहां किसी सामान्य इलाके में भी रहने जाते हैं तो एक घर का मासिक किराया कम से कम 3,500 से 4,500 डॉलर तक बैठता है. भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 3,000,000 से 3,900,000 रुपये के आसपास पहुंच जाती है. आम नौकरीपेशा लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ रहने की जगह का बंदोबस्त करने में ही खत्म हो जाता है. भारत के मुकाबले वहां प्रॉपर्टी और किराये पर होने वाला यह खर्च आम आदमी के बजट को पूरी तरह बिगाड़ देता है.

रसोई का बजट भी है भारी

रहने के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वह है हर महीने का राशन और खाने-पीने का सामान. अमेरिका में एक छोटे परिवार के लिए ग्रॉसरी का मासिक बिल लगभग 800 से 1,200 डॉलर तक पहुंच जाता है. इसे भारतीय रुपयों में देखें तो यह करीब 68,000 से 1,03,000 रुपये के बीच बैठता है. इसके अलावा अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है. बच्चों के लिए डायपर, दूध, स्नैक्स और खिलौनों जैसी जरूरी चीजों के लिए हर महीने एक अलग और बड़ा बजट तैयार रखना पड़ता है.

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कार रखना है मजबूरी

अमेरिका के ज्यादातर शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वैसी व्यवस्था नहीं है जैसी भारत में मिलती है, इसलिए वहां कार रखना एक मजबूरी बन जाता है. लेकिन गाड़ी खरीदना ही काफी नहीं है, उसके साथ जुड़े खर्च आपकी जेब खाली कर देते हैं. कार की मंथली ईएमआई, उसका इंश्योरेंस, पेट्रोल का खर्च और समय-समय पर होने वाला मेंटेनेंस मिलाकर हर महीने एक बड़ी राशि खर्च होती है. यह पूरा खर्च इस बात से तय होता है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है और उसका इंश्योरेंस प्लान कैसा है. बे एरिया जैसे महंगे इलाकों में मोटी सैलरी पाने वाले लोग भी बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखते हैं.

बुनियादी सुविधाओं की बड़ी कीमत

भारत में जिन बुनियादी सुविधाओं को हम बहुत सस्ता समझते हैं, उनकी कीमत अमेरिका में काफी ज्यादा है. हमारे देश में पानी, बिजली और कूड़ा उठाने जैसी आवश्यक सेवाओं का मासिक खर्च अमूमन 3,621 रुपये तक आता है. वहीं अमेरिका में इन्हीं जरूरी सेवाओं के लिए आपको हर महीने 14,000 से 15,000 रुपये तक ढीले करने पड़ सकते हैं. कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका में रहने की लागत भारत की तुलना में तकरीबन 2 से 3 गुना तक अधिक बैठती है. यही वजह है कि वहां लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना बेहद चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है.

एक दिन की यात्रा का गणित

अगर कोई व्यक्ति सिर्फ घूमने के लिहाज से अमेरिका जाता है तो वहां एक अकेले यात्री का एक दिन का खर्च 100 से 250 डॉलर तक आता है. भारतीय मुद्रा में यह लगभग 8,300 से 21,000 रुपये प्रतिदिन के बराबर है. यह खर्च पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस शहर में हैं और आपका रहन-सहन कैसा है. रहने के लिए किसी बजट होटल या हॉस्टल का किराया ही हर दिन 50 से 120 डॉलर तक हो जाता है. इसके बाद बाकी खर्चों के लिए अलग से पैसे रखने पड़ते हैं.

भोजन और घूमने की लागत

यात्रा के दौरान भोजन और स्थानीय परिवहन भी अच्छे खासे पैसे खर्च करवाता है. किसी बेहद साधारण और सस्ते रेस्तरां में भी एक वक्त का खाना खाने के लिए 10 से 20 डॉलर खर्च करने पड़ते हैं. वहीं शहर में इधर-उधर आने-जाने के लिए बस या मेट्रो पास का डेली खर्च 10 से 20 डॉलर के करीब बैठता है. इसके साथ ही अगर आप वहां की मशहूर जगहों को देखना चाहते हैं तो टूरिस्ट स्पॉट के टिकट और दूसरी गतिविधियों के लिए प्रतिदिन 20 से 50 डॉलर का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है.

सेवाओं और सामान का अंतर

भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा अंतर वहां मिलने वाली डेली नीड्स और घरेलू सेवाओं में दिखता है. अमेरिका में खाने-पीने का सामान और ग्रॉसरी भारत के मुकाबले 2 से 6 गुना तक महंगी मिलती है. इसके अलावा वहां किसी प्लंबर, मैकेनिक या घरेलू सहायक को बुलाना सबसे महंगा काम है, क्योंकि वहां लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है. हालांकि एक राहत की बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और बड़े ब्रांड्स के कपड़े वहां अक्सर भारत के मुकाबले कम दाम पर या बिल्कुल बराबर कीमत पर मिल जाते हैं.

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