क्या होता है सभ्यता खत्म होने का मतलब, क्या पूरे देश में नहीं बचता कोई इंसान?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Trump Warning To Iran: दुनिया के इतिहास में कई बार ऐसे मोड़ आए हैं जिन्होंने मानवता की दिशा बदल दी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान सबसे डरावने पलों में से एक है. ट्रंप ने ईरान को लेकर सीधी चेतावनी दी है कि आज रात एक पूरी सभ्यता मिट सकती है. आखिर क्या होता है जब कोई देश या समाज पूरी तरह खत्म हो जाता है? क्या इसका मतलब हर इंसान की मौत है या कुछ और? आइए, इस जटिल खतरे और सभ्यता के पतन के पीछे के कड़वे सच को विस्तार से समझते हैं.

ट्रंप की ईरान को खौफनाक चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आ गया है. उन्होंने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि आज रात कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो क्रांतिकारी और अद्भुत होगा. ट्रंप की बातों में छिपी धमकी साफ है कि एक पूरी सभ्यता को मिटाया जा सकता है, जिसे दोबारा कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा. उन्होंने इसे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर पलों में से एक बताया है.

सभ्यता मिटने का असली मतलब क्या है?

जब कोई नेता कहता है कि सभ्यता मिट जाएगी, तो इसका मतलब केवल लोगों का मरना नहीं होता है. इसका असली अर्थ है उस ढांचे का गिर जाना जिस पर समाज टिका है. सभ्यता खत्म होने का मतलब है किसी देश की सरकार, वहां का कानून, बिजली की सप्लाई, इंटरनेट सेवा, अस्पताल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पूरी तरह ठप हो जाना. यानी वह देश आधुनिक युग से कटकर पत्थर युग जैसी स्थिति में पहुंच जाता है, जहां कोई नियम काम नहीं करता है.

यह भी पढ़ें: Death Penalty In Iran: ईरान में कैसे दी जाती है मौत की सजा, क्या सच में बीच चौराहे पर लटकाए जाते हैं गुनहगार?

ढह जाती है पूरी व्यवस्था

एक विकसित समाज अपनी जटिल व्यवस्थाओं से पहचाना जाता है. सभ्यता के पतन का पहला संकेत व्यापार और शहरों का विनाश होता है. जैसे इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुआ था, वैसे ही आज के दौर में अगर कोई सभ्यता मिटती है, तो वहां की आर्थिक व्यवस्था और प्रशासनिक पकड़ शून्य हो जाती है. लोग बेसहारा हो जाते हैं और समाज को चलाने वाली कड़ियां एक-एक करके टूटने लगती हैं.

क्या इंसान पूरी तरह खत्म हो जाते हैं?

सभ्यता के अंत का मतलब इंसानों का पृथ्वी से पूरी तरह विलुप्त होना नहीं है. इसका मतलब है कि एक संगठित समाज के रूप में उनकी पहचान खत्म हो जाती है. जनसंख्या में भारी गिरावट आती है, लेकिन कुछ लोग जीवित बच जाते हैं. हालांकि, वे लोग आधुनिक सुख-सुविधाओं से दूर एक आदिम जीवनशैली में जीने को मजबूर हो जाते हैं. वे कबीलों या छोटे समूहों में बंट जाते हैं और एक देश के नागरिक के तौर पर उनकी शक्ति खत्म हो जाती है.

भूख और बीमारी का शुरू हो जाता है तांडव

सभ्यता के पतन के साथ ही मानवीय संकट की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो जाती है. जब व्यवस्था नहीं रहती, तो भोजन और पीने के पानी की भारी कमी हो जाती है. अस्पतालों के बंद होने और गंदगी बढ़ने से महामारियां फैलती हैं. संसाधनों के लिए आपसी हिंसा और लूटपाट बढ़ जाती है. यह वह दौर होता है जब इंसान सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है और विकास की बातें पीछे छूट जाती हैं.

तकनीकी ज्ञान का विनाश

किसी भी सभ्यता की ताकत उसकी शिक्षा और तकनीक होती है. जब कोई सभ्यता मिटती है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हासिल किया गया ज्ञान खो जाता है. लोग यह भूल जाते हैं कि आधुनिक मशीनें कैसे काम करती थीं या बिजली कैसे पैदा होती थी. नई पीढ़ी पूरी तरह अनभिज्ञ हो जाती है. लोग आधुनिकता के शिखर से गिरकर वापस जंगली या ग्रामीण जीवन के पुराने तौर-तरीकों को अपनाने पर मजबूर हो जाते हैं.

क्या इतिहास के पन्नों में दफन हो जाती है सभ्यता?

सभ्यता का अंत उसे इतिहास के पन्नों तक सीमित कर देता है. ट्रंप की चेतावनी इसी ओर इशारा करती है कि अगर ईरान पर कोई बड़ा हमला या कार्रवाई होती है, तो वहां का सामाजिक ताना-बाना इस कदर बिखर सकता है कि उसे दोबारा जोड़ना नामुमकिन होगा. यह दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है क्योंकि किसी भी सभ्यता का मिटना पूरी मानवता के लिए एक बड़ा घाटा होता है, जो भविष्य को अंधकार में धकेल देता है.

यह भी पढ़ें: Crude Oil: कच्चे तेल से कैसे बनता है पेट्रोल और डीजल, जानें 2 लीटर बनाने में कितना क्रूड ऑयल होगा इस्तेमाल