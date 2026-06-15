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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAmerica Iran Peace Deal: डील फाइनल होने के बाद भी हुआ हमला तो क्या कर सकता है ईरान, क्या अमेरिका के खिलाफ हो सकती है शिकायत?

America Iran Peace Deal: डील फाइनल होने के बाद भी हुआ हमला तो क्या कर सकता है ईरान, क्या अमेरिका के खिलाफ हो सकती है शिकायत?

America Iran Peace Deal: वैश्विक कूटनीति के मंच पर दो धुर विरोधियों ईरान-अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है. आइए जानें कि अगर फिर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान क्या करेगा.

By : निधि पाल | Updated at : 15 Jun 2026 10:58 AM (IST)
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  • अमेरिका-ईरान सैन्य तनाव समाप्ति के करीब, पाकिस्तान ने मध्यस्थता की.
  • समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे, समुद्री व्यापार बहाल.
  • अमेरिका हमला करे तो ईरान यूएन/अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएगा.
  • होर्मुज बंद कर ईरान वैश्विक तेल आपूर्ति ठप कर सकता है.

America Iran Peace Deal: अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रही सैन्य तनातनी अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है. दोनों देशों ने आपसी विवाद को सुलझाने और दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते होर्मुज को दोबारा बहाल करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में पड़ोसी देश पाकिस्तान ने बीच-बचाव करते हुए दोनों दुश्मनों को एक मेज पर लाने का काम किया है. इस ऐतिहासिक सहमति के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें आने वाले दिनों में होने वाले औपचारिक कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं. यह समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था और खाड़ी क्षेत्र में शांति के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. लेकिन एक सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने फिर से ईरान पर हमला कर दिया तो वो क्या कर सकता है.

स्विट्जरलैंड में सजेगा शांति का मंच

इस बेहद महत्वपूर्ण समझौते को कागजी रूप देने के लिए यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड को चुना गया है. आने वाले शुक्रवार यानी 19 जून को दोनों देशों के प्रतिनिधि इस समझौते पर अपने हस्ताक्षर करेंगे. फिलहाल दोनों पक्ष युद्ध को पूरी तरह रोकने और समुद्री व्यापार को शुरू करने पर सहमत हो गए हैं. हालांकि ईरान के सबसे संवेदनशील मुद्दे यानी उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर इस डील में तुरंत कोई फैसला नहीं हुआ है. अधिकारियों का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम से जुड़े विवादित मुद्दों पर इस संधि के पूरी तरह लागू होने के बाद बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी.

अगर डील के बाद अमेरिका ने किया हमला तो?

अगर अमेरिका समझौते की शर्तों को तोड़कर दोबारा कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो ईरान सीधे अंतरराष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है. ईरान के पास यह कानूनी अधिकार होगा कि वह वैश्विक संधियों के उल्लंघन को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में अमेरिका के खिलाफ केस दर्ज कराए. इसके अलावा ईरान सीधे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC का रुख भी कर सकता है. वहां ईरान यूएन चार्टर के नियमों का हवाला देते हुए अमेरिका को एक हमलावर देश घोषित करने की मांग उठा सकता है ताकि दुनिया के सामने अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया जा सके.

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आत्मरक्षा के नियम और आर्टिकल 51

अंतरराष्ट्रीय कानून किसी भी देश को बिना वजह मार खाने की इजाजत नहीं देते हैं. संयुक्त राष्ट्र चार्टर का आर्टिकल 51 किसी भी आजाद देश को यह अधिकार देता है कि अगर उस पर कोई हमला होता है तो वह अपनी रक्षा में हथियार उठा सकता है. अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो ईरान इसी नियम के तहत जवाबी सैन्य कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह आजाद होगा. कानूनी तौर पर इस स्थिति में ईरान की जवाबी कार्रवाई को अवैध नहीं माना जाएगा क्योंकि वह अपनी जमीन और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जवाबी कदम उठा रहा होगा.

होर्मुज की नाकेबंदी का बड़ा दांव

कानूनी रास्तों के अलावा ईरान के पास एक ऐसा आर्थिक हथियार भी है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है. अगर अमेरिका ने धोखा दिया तो ईरान रणनीतिक रूप से बेहद खास होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा पूरी तरह से बंद कर सकता है. यह समुद्री रास्ता दुनिया भर में होने वाली कच्चे तेल की सप्लाई के लिए लाइफलाइन माना जाता है. इसे बंद करने का सीधा मतलब यह होगा कि वैश्विक बाजार में तेल की भारी किल्लत हो जाएगी और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी. ईरान का यह एक कदम अमेरिका समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दे सकता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 10:58 AM (IST)
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