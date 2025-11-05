हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जोहरान ममदानी की तरह क्या आम भारतीय भी लड़ सकते हैं अमेरिका में चुनाव, जानें क्या है नियम

जोहरान ममदानी की तरह क्या आम भारतीय भी लड़ सकते हैं अमेरिका में चुनाव, जानें क्या है नियम

Elections In America: जोहरान ममदानी की जीत ने साबित किया कि भारतीय मूल के लोग अब अमेरिकी राजनीति तक भी पहुंच गए हैं, लेकिन क्या हर भारतीय के लिए ये रास्ता खुला है, चलिए जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 05 Nov 2025 11:09 AM (IST)
Preferred Sources

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान ममदानी ने ऐसी जीत दर्ज की है जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है. उन्होंने न सिर्फ राजनीतिक दिग्गज और पूर्व गवर्नर एंड्र्यू कुओमो को मात दी, बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर विचारधाराओं और पीढ़ियों के टकराव को भी उजागर कर दिया है. 67 वर्षीय कुओमो को मात देने वाले जोहरान ममदानी भारतीय मूल के हैं और उनकी सफलता ने यह सवाल फिर से चर्चा में ला दिया है क्या आम भारतीय भी अमेरिका में चुनाव लड़ सकता है? इसके लिए क्या नियम हैं.

हर कोई नहीं लड़ सकता अमेरिका का चुनाव

अमेरिकी संविधान हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है, लेकिन चुनाव लड़ने की अनुमति हर किसी को नहीं मिलती है. इसके लिए कुछ स्पष्ट शर्तें हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अमेरिकी चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकता है. 

क्या भारतीय लड़ सकते हैं अमेरिका में चुनाव?

सबसे पहले बात करते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो अमेरिकी कांग्रेस का निचला सदन है. इसमें कुल 435 सीटें होती हैं, जिनमें से 218 सीटें किसी पार्टी को बहुमत दिलाती हैं. इन सीटों के लिए उम्मीदवार वही बन सकता है जो अमेरिकी नागरिक हो, कम से कम सात साल से अमेरिका में रह रहा हो और जिसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो. यानी अगर कोई भारतीय नागरिकता लेकर सात साल अमेरिका में रह चुका है, तो वह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव लड़ सकता है.

अमेरिका में कैसे होता है चुनाव?

इन 435 सदस्यों में से छह बिना वोटिंग अधिकार के चुने जाते हैं, जो प्यूर्तो रिको, गुआम, अमेरिकन समोआ, वर्जिन आइलैंड, कोलंबिया और उत्तरी मेरियन आइलैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं. बाकी सदस्य सीधे 50 राज्यों से चुने जाते हैं. जनसंख्या के आधार पर जिलों का गठन किया जाता है और हर जिले से एक प्रतिनिधि चुना जाता है. वर्तमान में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है और माइक जॉनसन इसके स्पीकर के रूप में हैं. यहां चुने गए प्रतिनिधियों का कार्यकाल सिर्फ दो साल का होता है, इसलिए हर राष्ट्रपति कार्यकाल के बीच मिड-टर्म इलेक्शन यानी मध्यावधि चुनाव जरूर होता है.

क्या सीनेट का चुनाव भी लड़ सकते हैं भारतीय?

अब सवाल आता है कि क्या भारतीय सीनेट यानी अमेरिकी कांग्रेस के ऊपरी सदन का चुनाव भी लड़ सकते हैं? इसका जवाब है हां, लेकिन शर्तों के साथ. अमेरिकी सीनेट में कुल 100 सदस्य होते हैं, यानी हर राज्य से दो सीनेटर. सीनेट में उम्मीदवार वही बन सकता है जो कम से कम 30 वर्ष का हो, अमेरिकी नागरिक हो और नौ सालों से अमेरिका में रह रहा हो. सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल छह साल का होता है और किसी पार्टी को बहुमत के लिए कम से कम 51 सीटों की जरूरत होती है. फिलहाल इस सदन में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है.

इस तरह साफ है कि अगर कोई भारतीय अमेरिका की नागरिकता ले चुका है, वहां कई वर्षों से रह रहा है और उम्र की शर्त पूरी करता है, तो वह न सिर्फ स्थानीय चुनाव बल्कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या सीनेट के चुनाव तक लड़ सकता है. 

Published at : 05 Nov 2025 11:08 AM (IST)
Zohran Mamdani New York Mayor Election Elections In America
Embed widget