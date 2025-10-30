हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस गांव में हर किसी के पास प्राइवेट जेट! अमीरी ऐसी कि लोग एयरपोर्ट पर करते हैं चाय-नाश्ता

Village Where Everyone Has Private Jet: दुनिया में एक गांव ऐसा है, जो अमीरी की परिभाषा बदल देता है. यहां गली-गली में जेट हैं और घर-घर में पायलट रहते हैं. अमीरी इतनी कि नाश्ता भी एयरपोर्ट पर होता है.

30 Oct 2025 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

सोचिए, अगर हर सुबह आपकी खिड़की से झांकते ही कारों की जगह चमकते हवाई जहाज दिखें तो? जहां लोग स्कूटर नहीं, जेट से बाजार जाएं और एयरपोर्ट उनकी चौपाल बन जाए. सुनने में सपना लगता है न? लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है उस अमीर गांव की, जहां हर इंसान के पास खुद का प्राइवेट जेट है. यहां के लोग चाय भी एयरपोर्ट पर पीते हैं, और ब्रेकफास्ट के लिए आसमान में उड़ान भरते हैं.

कहां है ऐसा अमीर गांव?

कैलिफोर्निया के एल डोरैडो काउंटी में स्थित कैमरन एयर पार्क दुनिया के उन कुछ गांवों में से एक है, जो असल में एयर विलेज कहलाता है. यहां के लोग सड़क नहीं, रनवे से सफर करते हैं. ये गांव साल 1963 में बसाया गया था, जब अमेरिका ने अपने रिटायर्ड पायलटों को बसाने के लिए इस जगह को चुना.

आखिर क्यों लोगों के पास अपना विमान है?

दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में हजारों पायलट थे, जिनके पास उड़ने का जुनून था, लेकिन ड्यूटी खत्म हो चुकी थी. तब सरकार ने कुछ एयरफील्ड्स को रेसिडेंशियल एयरपार्क में बदलने का फैसला किया, ताकि ये पायलट अपने जुनून को जारी रख सकें. तब कैमरन एयर पार्क का जन्म हुआ. यह एक ऐसा गांव है, जहां आसमान से उतरकर घर पहुंचने में बस कुछ कदम लगते हैं.

हर घर के आगे विमान, गैराज की जगह हेंगर

यहां कुल 124 घर हैं और लगभग हर घर के बाहर एक हवाई जहाज पार्क रहता है. यहां के निवासी ज्यादातर पायलट हैं कुछ रिटायर्ड, कुछ एक्टिव फ्लायर हैं. दिलचस्प बात यह है कि यहां की सड़कें इतनी चौड़ी हैं कि छोटे विमानों की लैंडिंग आसानी से हो सके. यहां कारों की जगह रनवे दिखते हैं और पार्किंग की जगह एयरक्राफ्ट हेंगर बने हुए हैं.

एयरपोर्ट पर होता है चाय-नाश्ता

यहां के लोग अपने जेट को खुद उड़ाकर ऑफिस जाते हैं या दूसरे शहरों में घूमने निकलते हैं. और तो और गांव की कम्युनिटी ब्रेकफास्ट या मीटिंग्स भी अक्सर एयरपोर्ट कैफे में होती हैं, जहां लोग सुबह की कॉफी के साथ आसमान से उतरने की कहानियां सुनाते हैं.

कैमरन एयर पार्क क्यों है इतना खास?

यह गांव केवल अमीरी नहीं, बल्कि एक अलग जीवनशैली की मिसाल है. यहां के लोग फ्लाई-इन कम्युनिटी कहलाते हैं. यानी वो लोग जो अपनी उड़ान को रोजमर्रा का हिस्सा बना चुके हैं. बाहर के लोगों के आने-जाने पर सख्त पाबंदी है. कोई भी बाहरी व्यक्ति यहां तभी आ सकता है, जब उसे स्पेशल परमिशन मिले.

30 Oct 2025 06:59 AM (IST)
