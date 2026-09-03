यूएस में गवर्नर का चुनाव लड़ेगा 15 साल का लड़का, जानें क्या हैं नियम?

अमेरिका के वर्मोंट राज्य से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां 15 साल के किशोर डीन रॉय गवर्नर पद का चुनाव लड़ रहे हैं. कानूनन वे अभी न तो गाड़ी चला सकते हैं और न ही खुद को वोट दे सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में मतदान की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है. हालांकि, वर्मोंट के संविधान में उम्मीदवार की उम्र को लेकर कोई पाबंदी नहीं होने के कारण वे चुनावी मैदान में उतर पाए हैं. डीन का उद्देश्य युवाओं की आवाज को शासन और राजनीति के केंद्र में लाना है.

वर्मोंट राज्य का अनूठा चुनावी नियम

अमेरिका के अधिकतर राज्यों में देश के सर्वोच्च या प्रांतीय पदों पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 से 30 वर्ष तय की गई है. इसके विपरीत, वर्मोंट का संविधान उम्मीदवार के लिए उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं करता है. कानून के मुताबिक प्रत्याशी को बस पिछले चार सालों से राज्य का निवासी होना जरूरी है. 15 वर्षीय डीन रॉय इस कानूनी शर्त को पूरी तरह से पास करते हैं, जिसके चलते वे बैलेट पेपर पर उम्मीदवार बनने के योग्य पाए गए हैं.

चुनावी पर्चा भरने की प्रक्रिया और दल का गठन

अमेरिका में आधिकारिक रूप से चुनाव लड़ने के लिए कुछ प्रक्रियात्मक शर्तें पूरी करनी होती हैं. डीन ने अपनी मां के साथ मिलकर राज्य के 500 मतदाताओं के समर्थन हस्ताक्षर जुटाए, जो कि बैलेट पर जगह बनाने के लिए अनिवार्य थे. इसके बाद उन्होंने फ्रीडम एंड यूनिटी पार्टी नाम से अपना अलग राजनीतिक दल पंजीकृत कराया. वर्मोंट के इतिहास में यह पहला मौका है जब 18 वर्ष से कम आयु का कोई किशोर सीधे आम चुनाव में गवर्नर पद का आधिकारिक उम्मीदवार बना है.

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राजनीति में आने की वजह और शुरुआती प्रेरणा

डीन रॉय के मन में चुनावी राजनीति में आने का विचार तब आया जब वे आठवीं कक्षा में पढ़ते थे. उस दौरान उन्होंने मोंटपेलियर स्थित वर्मोंट स्टेटहाउस में करीब सात हफ्तों तक एक इंटर्न (विधायी पेज) के रूप में काम किया था. वहां राज्य के नीति-निर्माताओं के साथ समय बिताते वक्त उनके एक शिक्षक ने मजाकिया अंदाज में उनसे कहा था कि अगर वे चुनाव लड़ते हैं, तो वह उनके कैंपेन मैनेजर बनेंगे. डीन ने इस सुझाव को गंभीरता से लिया और नियमों की समीक्षा करने के बाद चुनावी समर में कूद पड़े.

खुद को वोट न दे पाने का विरोधाभास

इस पूरी प्रक्रिया में सबसे दिलचस्प बात यह है कि डीन रॉय खुद अपने लिए मतदान नहीं कर पाएंगे. अमरीकी संविधान के तहत वोट देने की वैधानिक आयु 18 वर्ष तय की गई है, जबकि डीन अभी सिर्फ 15 साल के हैं. यानी वे चुनावी मैदान में खड़े होकर दूसरों से समर्थन तो मांग सकते हैं और गवर्नर पद का दावेदार बन सकते हैं, लेकिन मतदाता सूची में नाम न होने के कारण खुद का वोट बैलेट बॉक्स में नहीं डाल सकते हैं.





युवाओं की बढ़ती भागीदारी और राजनीतिक संदेश

डीन का कहना है कि उन्हें इस बात का भली-भांति अहसास है कि जीत हासिल करना बेहद मुश्किल है. उनका मुख्य मकसद व्यवस्था को यह संदेश देना है कि मौजूदा दौर के राजनीतिक ध्रुवीकरण और चरमपंथ के बीच नई पीढ़ी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. वर्मोंट में डीन अकेले ऐसे युवा नहीं हैं; उनसे पहले 17 साल के एडेन ओटरमैन ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराकर यह साबित किया था कि नई पीढ़ी अब शासन व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रही है.

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