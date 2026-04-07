हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAmaravati Andhra Pradesh Capital: मुगलों ने बार-बार कैसे बदली थी भारत की राजधानी, क्या वे भी जारी करते थे नोटिफिकेशन?

Amaravati Andhra Pradesh Capital: मुगलों ने बार-बार कैसे बदली थी भारत की राजधानी, क्या वे भी जारी करते थे नोटिफिकेशन?

How Mughals Change Capital: आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को आधिकारिक दर्जा मिलने के बाद इतिहास के पन्नों को पलटना जरूरी हो गया है. आइए जानें मुगल अपने दौर में राजधानी कैसे बदलते थे.

By : निधि पाल | Updated at : 07 Apr 2026 12:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Amaravati Andhra Pradesh Capital: भारत सरकार ने हाल ही में अमरावती को आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी घोषित करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह फैसला कानूनी रूप से लागू हो गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सैकड़ों साल पहले जब मुगलों का शासन था, तब राजधानी बदलने की प्रक्रिया क्या थी? क्या उस दौर में भी कोई लिखित आदेश या नोटिफिकेशन जारी होता था? आइए जानते हैं मुगलों के उस दौर की कहानी, जब एक शहर से दूसरे शहर राजधानी ले जाना केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य का विस्थापन होता था. 

अमरावती का नया दौर और संवैधानिक प्रक्रिया

आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब थम गया है. भारत सरकार ने सोमवार को गजट नोटिफिकेशन जारी कर अमरावती को आधिकारिक और स्थायी राजधानी का दर्जा दे दिया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी मिलने के बाद यह संभव हुआ. यह नया कानून 2 जून 2024 से प्रभावी माना जाएगा. आज के लोकतंत्र में किसी शहर को राजधानी बनाना एक जटिल कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें संसद की मंजूरी और कानून मंत्रालय की अधिसूचना अनिवार्य होती है.

मुगलों के दौर में कैसे बदलती थी राजधानी?

मुगल काल में आज की तरह कोई लिखित संविधान या संसद नहीं थी. उस समय बादशाह की जुबान ही कानून मानी जाती थी. जब भी कोई मुगल सम्राट अपनी राजधानी बदलने का फैसला करता, तो वह दरबार में इसका औपचारिक ऐलान करता था. इसे शाही फरमान कहा जाता था. इस फरमान पर बादशाह की खास मुहर लगी होती थी और इसे दूतों के जरिए साम्राज्य के सभी सूबेदारों और महत्वपूर्ण अधिकारियों तक पहुंचाया जाता था. यही उस दौर का नोटिफिकेशन हुआ करता था.

यह भी पढ़ें: New Political Party: नवजोत कौर सिद्धू की तरह आम आदमी भी बना सकता है अपनी पार्टी, जान लीजिए प्रोसीजर

आगरा से शुरुआत और रणनीतिक बदलाव

मुगल साम्राज्य की शुरुआती नींव बाबर ने 1526 में आगरा में रखी थी. आगरा को राजधानी बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण इसकी भौगोलिक स्थिति थी. यह उत्तर भारत के बिल्कुल केंद्र में था, जहां से पूरे इलाके पर नजर रखना आसान था. हुमायूं और अकबर के शुरुआती सालों में भी आगरा ही सत्ता का मुख्य केंद्र बना रहा, लेकिन मुगलों की यह फितरत थी कि वे अपनी जरूरतों और सैन्य अभियानों के हिसाब से अपने रहने की जगह और दरबार बदलते रहते थे.

फतेहपुर सीकरी कैसे बनी राजधानी?

1570 के दशक में अकबर ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया. उसने आगरा की भीड़भाड़ से दूर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में एक बिल्कुल नया शहर बसाने की योजना बनाई, जिसे हम आज फतेहपुर सीकरी के नाम से जानते हैं. यह शहर स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना था. हालांकि, यहां राजधानी ज्यादा समय तक नहीं रह सकी. पानी की भारी किल्लत और रणनीतिक कारणों से अकबर को यह शानदार शहर छोड़ना पड़ा, जो आज भी मुगलों की अधूरी ख्वाइशों की गवाही देता है.

जब सीमा सुरक्षा के लिए लाहौर बनी राजधानी

अकबर के शासनकाल में उत्तर-पश्चिमी सीमाओं, खासकर अफगानिस्तान की तरफ से विद्रोह का खतरा बढ़ गया था. इन विद्रोहों को कुचलने और साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अकबर ने 1580 के दशक में अपनी राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी. यह दिखाता है कि मुगलों के लिए राजधानी केवल ऐश-ओ-आराम की जगह नहीं, बल्कि युद्ध जीतने का एक मोर्चा भी थी. कई सालों तक लाहौर से ही पूरे भारत का शासन चलाया गया.

शाहजहांनाबाद का उदय और दिल्ली बनी राजधानी

मुगल इतिहास में राजधानी बदलने का सबसे बड़ा और भव्य उदाहरण शाहजहां के दौर में मिलता है. 1638 में शाहजहां ने फैसला किया कि वह आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली ले जाएगा. इसके लिए उसने यमुना नदी के किनारे एक नियोजित शहर बसाया, जिसे शाहजहांनाबाद (पुरानी दिल्ली) नाम दिया गया. लाल किला और जामा मस्जिद इसी दौर की देन हैं. आगरा में बढ़ती आबादी और गर्मी से बचने के लिए शाहजहां ने दिल्ली को अपनी सत्ता का स्थायी ठिकाना बनाया, जो आज भी भारत की राजधानी है.

कैसे होता था राजधानी का विस्थापन?

मुगलों का राजधानी बदलना कोई रातों-रात होने वाली घटना नहीं थी. जब शाहजहां ने दिल्ली जाने का मन बनाया, तो पहले शहर का नक्शा तैयार हुआ और निर्माण कार्य शुरू कराया गया. जब राजधानी बदलती थी, तो सिर्फ बादशाह ही नहीं चलता था, बल्कि पूरा शाही खजाना, सरकारी दस्तावेज, सेना की टुकड़ियां और हजारों दरबारी भी साथ चलते थे. यह एक विशाल काफिले की तरह होता था जिसकी सूचना पहले ही शाही आदेशों द्वारा दे दी जाती थी ताकि रास्ते में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहें.

यह भी पढ़ें: Missile Fuels: मिसाइल को कैसे मिलती है सुपरसोनिक रफ्तार, इनमें कौन से खास फ्यूल का होता है इस्तेमाल?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 07 Apr 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
Amaravati Andhra Pradesh Capital Mughals Capitals Akbar Fatehpur Sikri
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Amaravati Andhra Pradesh Capital: मुगलों ने बार-बार कैसे बदली थी भारत की राजधानी, क्या वे भी जारी करते थे नोटिफिकेशन?
मुगलों ने बार-बार कैसे बदली थी भारत की राजधानी, क्या वे भी जारी करते थे नोटिफिकेशन?
जनरल नॉलेज
LPG Cylinder Booking: कितनी है 5 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत, कितने दिन में हो जाती है इसकी बुकिंग?‌
कितनी है 5 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत, कितने दिन में हो जाती है इसकी बुकिंग?‌
जनरल नॉलेज
New Political Party: नवजोत कौर सिद्धू की तरह आम आदमी भी बना सकता है अपनी पार्टी, जान लीजिए प्रोसीजर
नवजोत कौर सिद्धू की तरह आम आदमी भी बना सकता है अपनी पार्टी, जान लीजिए प्रोसीजर
जनरल नॉलेज
क्या सच में ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं ट्रंप, जानें अमेरिका के किन हथियारों से कांपती है दुनिया?
क्या सच में ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं ट्रंप, जानें अमेरिका के किन हथियारों से कांपती है दुनिया?
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: ईरान समेत सऊदी अरब और ओमान की किस्मत चमकी! तेल संकट के बीच अरबों डॉलर की कमाई, भारत का फायदा या नुकसान?
ईरान समेत सऊदी अरब और ओमान की किस्मत चमकी! तेल संकट के बीच अरबों डॉलर की कमाई, भारत का...
हिमाचल प्रदेश
Chamba Bridge Collapse: 80 साल के इंतजार का नतीजा निकला 0, लैंडस्लाइड में ध्वस्त हुआ निर्माणाधीन सिंयुर पुल
चंबा: 80 साल के इंतजार का नतीजा निकला 0, लैंडस्लाइड में ध्वस्त हुआ निर्माणाधीन सिंयुर पुल
इंडिया
अब इस राज्य की बदल गई राजधानी, भारत सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन
अब इस राज्य की बदल गई राजधानी, भारत सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन
आईपीएल 2026
IPL 2026 Point Table में बड़ा बदलाव, पहले स्थान पर पंजाब किंग्स, जानिए अन्य का हाल
IPL 2026 Point Table में बड़ा बदलाव, पहले स्थान पर पंजाब किंग्स, जानिए अन्य का हाल
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office Day 20 Live: तीसरे मंंगलवार फिर तबाही मचा रही है 'धुरंधर 2', सुबह 11 बजे तक कमा डाले 1 करोड़
तीसरे मंंगलवार फिर तबाही मचा रही है 'धुरंधर 2', सुबह 11 बजे तक कमा डाले 1 करोड़
विश्व
जंग के बीच 3 दिन अमेरिका में होंगे भारत के विदेश सचिव, जानें क्या है इंडिया का इस दौरे के पीछे का प्लान?
जंग के बीच 3 दिन अमेरिका में होंगे भारत के विदेश सचिव, जानें क्या है इंडिया का इस दौरे के पीछे का प्लान?
हेल्थ
Pancreatic Cancer Causes: साइलेंट किलर है पेनक्रियाज कैंसर! समय रहते पहचानें पीलिया और पाचन में बदलाव के ये संकेत
साइलेंट किलर है पेनक्रियाज कैंसर! समय रहते पहचानें पीलिया और पाचन में बदलाव के ये संकेत
ऑटो
सिंगल चार्ज में 900 KM से ज्यादा रेंज, BYD लॉन्च करने जा रही ये शानदार कार, ये खास फीचर्स मौजूद
सिंगल चार्ज में 900 KM से ज्यादा रेंज, BYD लॉन्च करने जा रही ये शानदार कार
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget