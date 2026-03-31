दूसरे धर्म का है पार्टनर तो क्या परेशान कर सकते हैं घरवाले, जानें क्या कहता है कानून?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बालिग होने के बाद किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ लिव-इन में रहना कानूनी अधिकार है, अपराध नहीं है. आइए जानें कि इसको लेकर कानूनी नियम क्या है.
प्यार और पसंद की आजादी किसी भी लोकतंत्र की पहचान होती है, लेकिन भारत जैसे पारंपरिक समाज में जब दो अलग-अलग धर्मों के लोग एक साथ रहने का फैसला करते हैं, तो अक्सर उन्हें अपनों के ही विरोध का सामना करना पड़ता है. ऐसे मामलों में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या घरवालों के पास यह अधिकार है कि वे बालिग बच्चों की निजी जिंदगी में दखल दें? हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि कानून की नजर में अंतरधार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है. चलिए इस पर कानून जानें.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया है कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी मर्जी से जीवन जीने का अधिकार देता है. कोर्ट ने कहा कि जब दो व्यक्ति बालिग हो जाते हैं, तो वे अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं. जस्टिस विवेक कुमार सिंह की बेंच ने साफ तौर पर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत अंतरधार्मिक जोड़ों का लिव-इन में रहना किसी भी कानून के तहत दंडनीय या प्रतिबंधित नहीं है. कानून इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखता है.
धर्म से ऊपर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता
हाईकोर्ट ने इस मामले में बहुत गहरी बात कही है. अदालत ने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं को हिंदू या मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखती, बल्कि उन्हें दो ऐसे बालिग व्यक्तियों के रूप में देखती है जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से एक साथ रह रहे हैं. कोर्ट ने जोर देकर कहा कि किसी व्यक्ति का अपनी पसंद के साथी के साथ रहना, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, संविधान द्वारा दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) का अटूट हिस्सा है. इस अधिकार में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है.
अंतरधार्मिक रिलेशनिप में अनुच्छेद 14, 15 और 21 की भूमिका
कोर्ट ने अपने फैसले में संविधान के तीन प्रमुख अनुच्छेदों का जिक्र किया. अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है, और अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुसार, इन अधिकारों के होते हुए किसी भी अंतरधार्मिक जोड़े को उनके लिव-इन रिलेशनशिप की वजह से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है. साल 2021 के अधिनियमों को ध्यान में रखते हुए भी इसे कहीं से भी गैर-कानूनी नहीं ठहराया जा सकता है.
क्या दूसरे धर्म के पार्टनर को घरवाले कर सकते हैं परेशान?
हाईकोर्ट का यह फैसला उन परिवारों के लिए एक कड़ा संदेश है जो अंतरधार्मिक संबंधों का हिंसक विरोध करते हैं. कोर्ट ने साफ कर दिया कि केवल धर्म अलग होने की वजह से किसी नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है. जाति, संप्रदाय या लिंग के आधार पर भेदभाव करना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है. अगर कोई जोड़ा शांतिपूर्वक एक साथ रहना चाहता है, तो समाज या परिवार को उनकी खुशियों में बाधा डालने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.
किस मामले पर कोर्ट ने दिया यह फैसला?
यह पूरा मामला सोनभद्र के एक जोड़े से जुड़ा है. काजल प्रजापति और उनके मुस्लिम साथी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की गुहार लगाई थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे अपनी मर्जी से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन महिला के परिवार की ओर से उनकी जान को खतरा है. उन्होंने पुलिस से भी मदद मांगी थी, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा. इस पर राज्य सरकार के वकील ने भी कोर्ट को सूचित किया कि दोनों बालिग हैं और उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है.
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Source: IOCL