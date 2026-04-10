Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जस्टिस यशवंत वर्मा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच इस्तीफा दिया.

कानून के अनुसार, इस्तीफा रिटायरमेंट के बराबर, पेंशन जारी रहती है.

सिर्फ आरोप से पेंशन नहीं रुकती, दोष सिद्ध होना आवश्यक.

गंभीर आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने पर पेंशन रोकी जा सकती है.

Justice Yashwant Verma Resignation: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है. इसने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी उन्हें पेंशन मिलती रहेगी? यह मामला सिर्फ एक जज तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम से जुड़ा है. आइए जानें कि कानून क्या कहता है, इस्तीफा और रिटायरमेंट में क्या फर्क होता है और किन हालात में पेंशन रोकी जा सकती है.

जस्टिस वर्मा ने क्यों दिया इस्तीफा?

यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज पद से राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया है. इससे पहले उनका ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट किया गया था. यह कदम उनके आवास पर कथित तौर पर जले हुए नोट मिलने के विवाद के बाद उठाया गया था. हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे में कारणों का खुलासा नहीं किया है. यशवंत वर्मा ने 5 अप्रैल 2025 को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली थी. यानी उनका कार्यकाल यहां बहुत छोटा रहा. इस्तीफे में उन्होंने पद पर सेवा करने को सम्मान बताया, लेकिन परिस्थितियों पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की है.

क्या इस्तीफा देने के बाद भी मिलती है पेंशन?

भारत में कानून के अनुसार, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज अगर इस्तीफा देते हैं, तो उसे रिटायरमेंट के बराबर माना जाता है. यानी केवल इस्तीफा देने से उनकी पेंशन बंद नहीं होती है. ऐसे में यशवंत वर्मा भी पेंशन के हकदार बने रहते हैं, जब तक कि उनके खिलाफ कोई दोष साबित न हो.

पेंशन पर क्या कहता है कानून?

सिर्फ आरोप लगने से पेंशन नहीं रुकती है. कानून साफ कहता है कि जब तक अदालत किसी जज को दोषी साबित नहीं करती, तब तक उनके सभी रिटायरमेंट लाभ जारी रहते हैं. यानी जांच चलने या विवाद होने से पेंशन पर तुरंत असर नहीं पड़ता है.

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किन परिस्थितियों में रुक सकती है पेंशन?

अगर किसी जज को भ्रष्टाचार या किसी गंभीर आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है, तब सरकार को उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार होता है. यह फैसला राष्ट्रपति या सक्षम प्राधिकारी ले सकता है. यानी इसका अंतिम फैसला कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करता है.

इस्तीफे के बाद जज की पेंशन पर क्या कहते हैं जज के पुराने फैसले?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में साफ किया था कि इस्तीफा भी रिटायरमेंट के दायरे में आता है. यह मामला पूर्व अतिरिक्त जज पुष्पा गणेदिवाला से जुड़ा था. कोर्ट ने कहा था कि जज चाहे तय उम्र पर रिटायर हों या स्वेच्छा से इस्तीफा दें, दोनों ही स्थिति में पेंशन का अधिकार बना रहता है.

कानून में क्या है इसका आधार?

हाई कोर्ट जज (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धाराओं के अनुसार ‘रिटायरमेंट’ को सीमित अर्थ में नहीं देखा जाता है. इसमें इस्तीफा भी शामिल किया गया है. इसी वजह से अतिरिक्त जज भी अगर वे इस्तीफा देते हैं, तो पेंशन पाने के हकदार रहते हैं. वहीं यशवंत वर्मा के मामले में अभी तक केवल आरोप सामने आए हैं. कोई अदालत उन्हें दोषी घोषित नहीं कर चुकी है, इसलिए मौजूदा नियमों के अनुसार उनकी पेंशन पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगती है. आगे की स्थिति जांच और कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी.

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