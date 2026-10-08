कितने बीघा खेत का मालिक था अकबर, अब कहां हैं वे खेत?

मुगल साम्राज्य के इतिहास में राजाओं की संपत्ति और उनके ऐशो-आराम के कई किस्से मशहूर हैं. जब बात तीसरे मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की आती है, तो उनके ठाट-बाट और साम्राज्य विस्तार की चर्चा सबसे ज्यादा होती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे हिंदुस्तान पर राज करने वाला अकबर कुल कितने बीघा खेत का मालिक थआ. और सदियों बाद आज वे ऐतिहासिक खेत और जमीनें कहां हैं. आइए जानते हैं मुगल काल के इस दिलचस्प इतिहास को.

करोड़ों बीघा जमीन के मालिक थे अकबर

इतिहासकारों और उस दौर के ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार लगभग 30 से 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था. इसमें आज का पूरा उत्तर और मध्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा शामिल था. अगर इस पूरे इलाके को जमीन नापने की भारतीय इकाई बीघा में बदला जाए, तो अकबर के साम्राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 80 से 90 करोड़ बीघा बैठता है. हालांकि, यह पूरी जमीन खेती के लायक नहां थी. इसमें बड़े-बड़े जंगल, पहाड़, नदियां और बंजर इलाके भी शामिल थे.

अकबर की खास जमीन, खालिसा और जागीर भूमि

मुगल दरबार की व्यवस्था के अनुसार, पूरी जमीन को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया था. पहली थी खालिसा भूमि, जो सीधे रौर पर शहंशाह अकबर की निजी मिल्कियत या संपत्ति मानी जाती थी. इस जमीन पर मिलने वाला सारा टैक्स सीधा शाही खजाने में जाता था. दूसरी थी जागीर भूमि, जिसे अकबर अपने बड़े सेनापतियों, मंत्रियों और नवरत्नों को वेतन के बदले दे देते थे. अकबर की निजी यानी खालिसा भूमि भी कई करोड़ बीघा में फैली हुई थी, जिससे पूरे शाही महल और सेना का खर्च चलता था.

अकबर ने ही तय किया था बीघा का पैमाना

आपको यह जानकार हैरानी होगी कि आज भारत के कई राज्यों में जमीन नापने के लिए जिस बीघा शब्द का इस्तेमाल होता है, उसे सही पैमाना अकबर ने ही दिया था. अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने जमीन नापने के लिए लोहे के छल्ले वाले बांस की रस्सी बनवाई और 3600 इलाही गज की जमीन को 1 बीघा तय किया. अकबर के समय का 1 बीघा आज के आधे एकड़ के बराबर होता था.

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अब कहां हैं अकबर के खेत और जमीनें?

मुगलकाल खत्म होने के बाद समय बदला और देश की व्यवस्था भी बदल गई. आज के समय में अकबर की वह करोड़ों बीघा जमीन किसी एक व्यक्ति या परिवार की नहीं है. मुगलों के बाद अंग्रेजों और फिर भारत की आजादी के बाद सरकार ने भूमि सुधार कानून लागू किए. इसके तहत जो किसान जिस जमीन पर पुश्तों से खेती कर रहे थे, वे उसके मालिक बन गए. आज उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश के करोड़ों किसान जिन खेतों में फसल उगा रहे हैं, वे कभी अकबर के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे.

अकबर के बनाए ऐतिहासिक किले जैसे आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और इलाहाबाद का किला और उनके आसपास की हजारों बीघा जमीन आज भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नियंत्रण में है, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं.

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