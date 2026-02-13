हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सोने को मात देता है बांग्लादेश का कौड़ियों के भाव बिकने वाला यह गोल्ड, हर कोई खा जाता है धोखा

इन्हीं दिनों बाजार में एक नाम काफी चर्चा में है, जो कि बांग्लादेशी रेड गोल्ड या Aka Stone है. इसे इस तरह तैयार किया जाता है कि यह दिखने में बिल्कुल 24 कैरेट सोने जैसा लगता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 13 Feb 2026 08:08 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल सोने की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं. शादी-ब्याह हो, त्योहार हो या निवेश की बात हर जगह सोना सबसे पसंदीदा विकल्प माना जाता है, लेकिन जैसे-जैसे असली सोना महंगा होता जा रहा है, वैसे-वैसे बाजार में नकली सोने का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है. लोग कम दाम में सोना खरीदने के लालच में बड़ी ठगी का शिकार हो रहे हैं.  इन्हीं दिनों बाजार में एक नाम काफी चर्चा में है, जो कि बांग्लादेशी रेड गोल्ड या Aka Stone है. इसे इस तरह तैयार किया जाता है कि यह दिखने में बिल्कुल 24 कैरेट सोने जैसा लगता है. इसकी चमक, रंग और वजन इतने असली जैसे होते हैं कि आम लोग ही नहीं, कई बार अनुभवी सुनार भी धोखा खा जाते हैं. तो आइए जानते हैं कि बांग्लादेश का कौड़ियों के भाव बिकने वाला यह गोल्ड कैसे सोने को मात देता है. 

कौड़ियों के भाव बिकता है यह गोल्ड 
 
आज जब असली सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब बाजार में एक ऐसा धातु तेजी से चर्चा में है जो बेहद सस्ता होने के बावजूद दिखने में बिल्कुल सोने जैसा लगता है. इसे लोग बांग्लादेशी रेड गोल्ड या Aka Stone के नाम से जानते हैं. हैरानी की बात यह है कि यह असली सोना नहीं है, फिर भी अपनी चमक, रंग और वजन के कारण कई बार असली सोने को भी मात देता हुआ नजर आता है. यह असल में सोना नहीं, बल्कि तांबा और अन्य सस्ती धातुओं का मिश्रण होता है. इसे खास तरीके से तैयार किया जाता है ताकि इसका रंग गहरा सुनहरा और चमकदार दिखाई दे. बाहर से देखने पर यह 24 कैरेट सोने जैसा लगता है. यही वजह है कि आम लोग तो क्या, कई बार अनुभवी ज्वैलर्स भी पहली नजर में धोखा खा जाते हैं. 
 
यह गोल्ड कैसे असली सोने को मात देता है?

1. रंग और चमक – इसका रंग इतना साफ और चमकीला होता है कि यह असली सोने जैसा दिखता है.

2. वजन – इसका वजन भी काफी हद तक सोने जैसा महसूस होता है.

3. कटिंग और पॉलिश – इसे इस तरह फिनिश किया जाता है कि यह महंगे गहनों जैसा लुक देता है.

4. साधारण टेस्ट में पास – कई बार सामान्य जांच में तुरंत पकड़ा नहीं जाता. यही कारण है कि देखने में यह असली सोने को मात देता हुआ लगता है.

कीमत में बड़ा फर्क

जहां असली सोना हजारों रुपये प्रति ग्राम बिकता है, वहीं यह नकली धातु लगभग 90 रुपये प्रति ग्राम बताई जाती है. इतनी कम कीमत के कारण कुछ लोग इसे खरीदकर ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, और कई लोग सस्ते के लालच में फंस जाते हैं. ऐसे में इस नकली सोने को खरीदने से खुद को बचाने के लिए हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें, किसी भी अनजान व्यक्ति या संदिग्ध ऑफर से दूर रहें, बहुत सस्ता ऑफर देखकर तुरंत भरोसा न करें और खरीदने से पहले भरोसेमंद ज्वैलर और प्रमाणित लैब से जांच करवाएं. 

Published at : 13 Feb 2026 08:08 PM (IST)
Gold Price Today Cheap Gold Fake Gold Bangladeshi Red Gold Aka Stone
