Ajit Pawar Plane Crash: बारामती में लैंडिंग की कोशिश करते समय महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया है. यह क्रैश इतना भयानक था कि विमान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है. इस विमान हादसे में अजीत पवार के साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ समेत पांच लोगों की जान चली गई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि एक उपमुख्यमंत्री को अंतिम विदाई देने का आधिकारिक प्रोटोकॉल क्या है और महाराष्ट्र में कितना अलग है यह प्रोटोकॉल.

उप मुख्यमंत्री के लिए अंतिम विदाई का प्रोटोकॉल

भारत में सभी संवैधानिक या फिर राजनीतिक पद धारकों के लिए राजकीय सम्मान अपने आप ही अनिवार्य नहीं है. गृह मंत्रालय के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के मुताबिक राजकीय सम्मान सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति और राज्यपालों के मामले में ही अनिवार्य है. एक उपमुख्यमंत्री को संवैधानिक रूप से कैबिनेट मंत्री के बराबर ही माना जाता है. इसका मतलब है कि राजकीय सम्मान देने का फैसला पूरी तरह से राज्य सरकार पर निर्भर करता है.

राजकीय सम्मान का फैसला कौन करता है

एक उपमुख्यमंत्री को राजकीय सम्मान देने का अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री के पास होता है. अगर मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि नेता का कद, योगदान और सार्वजनिक सेवा राजकीय सम्मान के लायक है तो एक आधिकारिक आदेश जारी किया जाता है.

गार्ड ऑफ ऑनर

अंतिम संस्कार के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत सख्ती से रेगुलेट किया जाता है. पार्थिव शरीर को तिरंगे में तभी लपेटा जा सकता है जब आधिकारिक तौर पर राजकीय सम्मान घोषित किया गया हो. अगर ऐसा नहीं है तो राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल कानून का उल्लंघन माना जाता है.

राजकीय सम्मान के मामले में राज्य पुलिस या फिर कुछ मामलों में एक सैनिक टुकड़ी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है. एक औपचारिक बंदूक सलामी भी इस सम्मान का हिस्सा होती है और इसे आधिकारिक आदेशों के मुताबिक ही किया जाता है.

राजकीय शोक और आधिकारिक प्रतिबंध

अगर राजकीय सम्मान दिया जाता है तो सरकार एक निश्चित अवधि के लिए राजकीय शोक भी घोषित कर सकती है. इस दौरान सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहता है. सम्मान के प्रतीक के तौर पर सभी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम रद्द कर दिए जाते हैं. हालांकि सार्वजनिक छुट्टी घोषित करना जरूरी नहीं है. छुट्टी की घोषणा का फैसला निधन के आसपास की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है.

महाराष्ट्र का प्रोटोकॉल अलग कैसे हैं

महाराष्ट्र में उन नेताओं को राजकीय सम्मान देने की पुरानी परंपरा है जिन्होंने राज्य के लिए बड़ा योगदान दिया है. अब इसमें भले ही वह अनिवार्य श्रेणी में आते हों या ना आते हों. मुख्यमंत्री अक्सर ऐसे मामलों में विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं. महाराष्ट्र में पूरी प्रक्रिया राज्य के प्रोटोकॉल विभाग द्वारा को-ऑर्डिनेट की जाती है जो औपचारिक सटीकता और स्थापित मानदंडों का पालन सुनिश्चित करता है.

अंतिम व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण

एक बार राजकीय अंतिम संस्कार का फैसला हो जाने के बाद सुरक्षा और औपचारिक सम्मान से लेकर परिवार के साथ कोऑर्डिनेशन तक की पूरी व्यवस्था राज्य प्रशासन द्वारा संभाली जाती है.

