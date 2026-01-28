Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक बारामती एयरस्पेस में लैंडिंग की कोशिश करते समय एक प्राइवेट विमान क्रैश हो गया है. बताया जा रहा है कि हादसे के समय महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी विमान में सवार थे. टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया. बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच चुका है. इसी बीच आइए जानते हैं कि मुंबई से कितनी दूर है बारामती जहां पर प्लेन से जा रहे थे अजीत पवार.

बारामती मुंबई से कितनी दूर

बारामती महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और मुंबई से काफी दूरी पर है. मुंबई और बारामती के बीच सीधी हवाई दूरी लगभग 207 से 208 किलोमीटर की है. हवाई यात्रा आमतौर पर एयर ट्रैफिक और मौसम की स्थिति के आधार पर लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का समय ले लेती है. अगर सड़क मार्ग की बात करें तो दूरी बढ़कर लगभग 250 से 260 किलोमीटर हो जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह रास्ता पुणे और आसपास के क्षेत्र से होकर गुजरता है.

विमान में कौन-कौन सवार थे

रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के समय विमान में पांच लोग सवार थे. इनमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक अटेंडेंट, और दो क्रू मेंबर पायलट इन कमांड और फर्स्ट ऑफिसर शामिल थे. ऐसा बताया जा रहा है कि इस विमान हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा.

हादसे में शामिल विमान

इस हफ्ते में जो विमान शामिल था वह लियरजेट 45 बताया जा रहा है. इस विमान को कनाडा के बॉम्बार्डियर एयरोस्पेस कंपनी ने बनाया है और यह एक मध्यम आकार का बिजनेस जेट है. यह जेट अपनी रफ्तार और सेफ्टी की वजह से आमतौर पर वीआईपी और सरकारी अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है. यह आमतौर पर दो पायलटों के साथ 8 से 9 यात्रियों को ले जा सकता है.

इसकी अधिकतम क्रूजिंग गति लगभग 858 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक ही यात्रा में इसकी उड़ान रेंज लगभग 3167 से 3700 किलोमीटर है. यह 51000 फीट की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ सकता है.

हादसे की हो रही जांच

हादसे के बाद बचाव दल, जिला प्रशासन के अधिकारी और एविएशन अथॉरिटी मौके पर पहुंच चुके हैं. दुर्घटना के सही कारण को पता लगाने के लिए जहां शुरू हो चुकी है. फ्लाइट डाटा, मौसम रिपोर्ट, रखरखाव रिकॉर्ड और पायलट के कम्युनिकेशन की जांच की जा रही है.

