Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार का आज सुबह बारामती प्लेन क्रैश में निधन हो गया है. ऐसे में जब किसी बड़े नेता से जुड़ी अनहोनी की खबर सामने आती है, तो सवाल सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता है, लोगों के मन में यह भी जानने की जिज्ञासा होती है कि कानून और नियम ऐसे समय में क्या कहते हैं. खासकर तब, जब बात राज्य के उपमुख्यमंत्री जैसे अहम पद की हो. आखिर डिप्टी सीएम को पेंशन किस आधार पर मिलती है, परिवार के लिए क्या प्रावधान हैं, आइए समझते हैं.

डिप्टी सीएम का पद

महाराष्ट्र ही नहीं, देश के किसी भी राज्य में उपमुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं होता है. इसका मतलब यह है कि संविधान में डिप्टी सीएम के लिए अलग से कोई पद तय नहीं किया गया है. इसके बावजूद प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर यह पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. रैंक और सुविधाओं के लिहाज से डिप्टी सीएम को कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा मिलता है.

वेतन और पेंशन किस नियम से तय होती है?

डिप्टी सीएम को वेतन, भत्ते और पेंशन वही मिलती है, जो एक कैबिनेट मंत्री को दी जाती है. यह व्यवस्था महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य पेंशन अधिनियम, 1976 के तहत आती है. इस कानून के अंतर्गत पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री दोनों को पेंशन का अधिकार मिलता है.

महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री की मासिक पेंशन

2023 से 2025 के बीच लागू नियमों के अनुसार, महाराष्ट्र में किसी पूर्व कैबिनेट मंत्री या पूर्व विधायक को 50,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है. अगर किसी नेता ने पांच साल से अधिक समय तक विधायक या मंत्री के रूप में सेवा दी है, तो हर अतिरिक्त वर्ष के लिए 2,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त पेंशन जोड़ी जाती है.

सेवा अवधि की गणना कैसे होती है?

पेंशन तय करते समय सिर्फ विधायक का कार्यकाल ही नहीं देखा जाता है. अगर किसी व्यक्ति ने मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या परिषद सभापति के रूप में काम किया है, तो उस पूरी अवधि को सेवा काल में जोड़ा जाता है. इससे कुल पेंशन राशि बढ़ सकती है.

परिवार पेंशन का क्या नियम है?

किसी पूर्व विधायक या मंत्री के निधन की स्थिति में उनके पति या पत्नी को 40,000 रुपये प्रति माह की पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान है. यह राशि नियमों के तहत तय की गई है और इसमें अलग-अलग पदों के लिए कोई अलग वर्गीकरण नहीं किया गया है.

पेंशन में पहले भी हो चुकी है बढ़ोतरी

महाराष्ट्र में नेताओं की पेंशन समय-समय पर बढ़ाई गई है. साल 2005 में जहां यह राशि सिर्फ 6,000 रुपये थी, वहीं 2016 के बाद इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया है. तब से यही दर लागू मानी जाती है.

