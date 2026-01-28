हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAjit Pawar Death: क्या करते हैं अजित पवार की पत्नी और बच्चे, जानें पॉलिटिक्स से किसका कितना कनेक्शन?

Ajit Pawar Death: क्या करते हैं अजित पवार की पत्नी और बच्चे, जानें पॉलिटिक्स से किसका कितना कनेक्शन?

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया है. आइए जानें कि अजित पवार की पत्नी और उनके बेटे क्या काम करते हैं और उनका राजनीति से क्या कनेक्शन है?

By : निधि पाल | Updated at : 28 Jan 2026 11:19 AM (IST)
Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के बारामती से जुड़ी एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक विमान दुर्घटना में एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया है. खबर है कि यह हादसा बुधवार, 28 जनवरी 2026 को सुबह नौ बजे के बाद हुआ और इसमें कुल छह लोगों के मरने की बात कही जा रही है. इन्हीं खबरों के बीच यह जानना अहम हो जाता है कि अजित पवार का परिवार क्या करता है और उनका राजनीति से कैसा और कितना गहरा जुड़ाव रहा है. 

पवार परिवार और राजनीति की मजबूत जड़ें

अजित पवार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देओलाली प्रवरा में जन्मे हैं. उनके पिता का नाम अनंतराव पवार और माता आशाताई पवार थीं. वह देश के वरिष्ठ नेता शरद पवार के भतीजे हैं. शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक चेहरों में गिने जाते हैं और चार बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. इसी वजह से पवार परिवार की पहचान दशकों से राजनीति के केंद्र में रही है.

अजित पवार की पत्नी

अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार न सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा हैं, बल्कि संगठन और सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी भूमिका रही है. वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रही हैं और राज्यसभा सदस्य के रूप में भी काम कर चुकी हैं. इसके साथ ही सुनेत्रा पवार बारामती टेक्सटाइल कंपनी से भी जुड़ी रही हैं और पर्यावरण से जुड़े संगठनों में उनकी सक्रियता रही है. उन्हें पवार परिवार की रणनीतिक और शांत भूमिका निभाने वाली सदस्य माना जाता है.

बड़ा बेटा जय पवार

अजित पवार के बड़े बेटे जय पवार ने राजनीति के बजाय कारोबार का रास्ता चुना है. वह बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और पारिवारिक औद्योगिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बताई जाती है. जय पवार सार्वजनिक राजनीति में सक्रिय नहीं दिखते, लेकिन आर्थिक और प्रबंधन से जुड़े मामलों में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है.

पार्थ पवार

अजित पवार के छोटे बेटे पार्थ पवार ने राजनीति में कदम रखा और लोकसभा चुनाव भी लड़ा. हालांकि उन्हें उस चुनाव में जीत नहीं मिल सकी, लेकिन उनकी राजनीतिक मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि नई पीढ़ी भी पवार परिवार की राजनीतिक विरासत से जुड़ी हुई है. पार्थ पवार युवाओं के बीच संपर्क और पार्टी कार्यक्रमों में सक्रिय नजर आते रहे हैं. 

शरद पवार परिवार से जुड़ा व्यापक नेटवर्क

पवार परिवार सिर्फ अजित पवार तक सीमित नहीं है. शरद पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार स्वयं राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं. उनके बेटे जय पवार और भतीजे-भतीजियां भी राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों में सक्रिय रहते हैं. युगेंद्र पवार जैसे युवा चेहरे भी समय-समय पर सार्वजनिक मंचों पर नजर आते हैं, जिससे साफ होता है कि यह परिवार आने वाले समय में भी राजनीति में प्रभाव बनाए रखने की तैयारी में है.

निधि पाल

Published at : 28 Jan 2026 11:18 AM (IST)
Ajit Pawar Ajit Pawar Death Ajit Pawar Death In Plane Crash Ajit Pawar Death Baramati
