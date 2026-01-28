Ajit Pawar Death: बारामती के रनवे पर हुए भीषण विमान हादसे ने पूरे महाराष्ट्र और देश को झकझोर दिया. इस प्लेन क्रैश में अजित पवार समेत पांच लोगों का निधन हो गया है. हादसे के मलबे में प्रशासन के लिए शवों की पहचान करना कठिन था. लेकिन अचानक एक छोटी सी चीज यानि अजित पवार की कलाई पर बंधी घड़ी ने उनके अस्तित्व की अंतिम पुष्टि कर दी. यह वही घड़ी थी जो उनके राजनीतिक सफर और पहचान का हिस्सा रही है. अब सवाल यह उठता है कि यह घड़ी किस ब्रांड की थी, उसकी कीमत कितनी थी और कैसे यह उनकी अंतिम पहचान बनी.

घड़ी और राजनीतिक पहचान का गहरा संबंध

अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख नेताओं में से एक थे और पार्टी का चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ उनके राजनीतिक जीवन का प्रतीक बन चुका था. उन्होंने वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी ताकि यह चिह्न पार्टी की नई पहचान बन सके. यही घड़ी उनकी राजनीतिक पहचान का प्रतीक भी थी और अब, दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बाद यही घड़ी उनकी अंतिम पहचान भी बन गई.

विमान हादसा और पहचान की प्रक्रिया

28 जनवरी 2026 की सुबह, बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ. हादसा इतना गंभीर था कि अधिकारियों के लिए शरीर की पहचान करना आसान नहीं था. इसी कठिन परिस्थिति में प्रशासन के एक अधिकारी ने उनकी कलाई पर बंधी घड़ी के आधार पर पुष्टि की कि वे अजित पवार ही हैं.

घड़ी का ब्रांड और कीमत

सूत्रों के अनुसार, यह घड़ी Rolex कंपनी की थी. Rolex दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और टिकाऊ घड़ियों में गिनी जाती है. बाजार में Rolex की कीमत मॉडल के अनुसार बदलती रहती है. अजित पवार की घड़ी विशेष मॉडल की थी, जिसकी कीमत अनुमानित रूप से 8-12 लाख रुपये के बीच बताई जाती है.

घड़ी का भाव और महत्व

सिर्फ एक घड़ी होने के बजाय यह अजित पवार की राजनीतिक और व्यक्तिगत पहचान दोनों का प्रतीक बन गई थी. ‘घड़ी’ का चुनाव चिह्न और व्यक्तिगत कलाई की घड़ी दोनों उनके जीवन और करियर की कहानी बयान करती हैं. इस हादसे में यह छोटी सी चीज प्रशासन और परिवार के लिए आखिरी पहचान बन गई.

