हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAjit Pawar Death: जिस घड़ी से हुई अजित पवार के शव की पहचान, वह किस कंपनी की, कितनी है उसकी कीमत?

Ajit Pawar Death: बारामती में हुआ प्लेन क्रैश इतना खतरनाक था कि उसमें अजित पवार की पहचान करना भी मुश्किल था, लेकिन उनकी घड़ी ने बता दिया कि ये वही हैं. आइए जानें कि वे किस कंपनी की घड़ी पहने थे.

By : निधि पाल | Updated at : 28 Jan 2026 02:44 PM (IST)
Preferred Sources

Ajit Pawar Death: बारामती के रनवे पर हुए भीषण विमान हादसे ने पूरे महाराष्ट्र और देश को झकझोर दिया. इस प्लेन क्रैश में अजित पवार समेत पांच लोगों का निधन हो गया है. हादसे के मलबे में प्रशासन के लिए शवों की पहचान करना कठिन था. लेकिन अचानक एक छोटी सी चीज यानि अजित पवार की कलाई पर बंधी घड़ी ने उनके अस्तित्व की अंतिम पुष्टि कर दी. यह वही घड़ी थी जो उनके राजनीतिक सफर और पहचान का हिस्सा रही है. अब सवाल यह उठता है कि यह घड़ी किस ब्रांड की थी, उसकी कीमत कितनी थी और कैसे यह उनकी अंतिम पहचान बनी. 

घड़ी और राजनीतिक पहचान का गहरा संबंध

अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख नेताओं में से एक थे और पार्टी का चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ उनके राजनीतिक जीवन का प्रतीक बन चुका था. उन्होंने वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी ताकि यह चिह्न पार्टी की नई पहचान बन सके. यही घड़ी उनकी राजनीतिक पहचान का प्रतीक भी थी और अब, दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बाद यही घड़ी उनकी अंतिम पहचान भी बन गई.

विमान हादसा और पहचान की प्रक्रिया

28 जनवरी 2026 की सुबह, बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ. हादसा इतना गंभीर था कि अधिकारियों के लिए शरीर की पहचान करना आसान नहीं था. इसी कठिन परिस्थिति में प्रशासन के एक अधिकारी ने उनकी कलाई पर बंधी घड़ी के आधार पर पुष्टि की कि वे अजित पवार ही हैं. 

घड़ी का ब्रांड और कीमत

सूत्रों के अनुसार, यह घड़ी Rolex कंपनी की थी. Rolex दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और टिकाऊ घड़ियों में गिनी जाती है. बाजार में Rolex की कीमत मॉडल के अनुसार बदलती रहती है. अजित पवार की घड़ी विशेष मॉडल की थी, जिसकी कीमत अनुमानित रूप से 8-12 लाख रुपये के बीच बताई जाती है.

घड़ी का भाव और महत्व

सिर्फ एक घड़ी होने के बजाय यह अजित पवार की राजनीतिक और व्यक्तिगत पहचान दोनों का प्रतीक बन गई थी. ‘घड़ी’ का चुनाव चिह्न और व्यक्तिगत कलाई की घड़ी दोनों उनके जीवन और करियर की कहानी बयान करती हैं. इस हादसे में यह छोटी सी चीज प्रशासन और परिवार के लिए आखिरी पहचान बन गई. 

निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 28 Jan 2026 02:44 PM (IST)
Ajit Pawar Ajit Pawar Death Ajit Pawar Watch Ajit Pawar Watch Price
