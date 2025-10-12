Afghanistan Pakistan Border Clash: दुनिया के सबसे प्रभावशाली महाद्वीपों में एशिया और यूरोप का नाम सबसे पहले आता है. इन दोनों क्षेत्रों में इस वक्त हालात अशांत हैं. रूस-यूक्रेन और इजरायल-ईरान जैसे संघर्षों के बाद अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी तनाव बढ़ने लगा है. अक्सर दोनों की सेनाओं के बीच सीमा पर झड़पें और टकराव की खबरें सामने आती रहती हैं. बीते दिन अफगान सैनिकों ने पाकिस्तान में गोलीबारी कर दी. चलिए जानें कि जो अफगानिस्तान कभी हिंदू शासकों के अधीन था, वो मुस्लिम देश कैसे बन गया.

कभी हिंदू और बौद्ध शासकों के अधीन था अफगानिस्तान

अफगानिस्तान, जिसे आज एक इस्लामी देश के रूप में जाना जाता है, कभी हिंदू और बौद्ध शासकों के अधीन हुआ करता था. इतिहास के पन्ने पलटें तो इस भूमि पर हजारों साल पहले आर्यों का शासन था. उस समय अफगानिस्तान को गंधार और आर्याना जैसे नामों से जाना जाता था. यह इलाका भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का हिस्सा माना जाता था. यहां हिंदू मंदिर, बौद्ध मठ और ज्ञान केंद्र हुआ करते थे, जिनसे धर्म और शिक्षा दोनों का प्रसार होता था.

अफगान की धरती पर कब फैला इस्लाम

लेकिन वक्त के साथ सत्ता और धर्म का समीकरण बदलता चला गया. सबसे बड़ा मोड़ आया 7वीं सदी में, जब अरब से इस्लामी सेनाएं फैलनी शुरू हुईं. धीरे-धीरे इस्लाम अफगानिस्तान की धरती तक पहुंच गया. उस समय यहां हिंदू शाही राजवंशों का शासन था, जिनके अधीन काबुल, गंधार और आसपास के क्षेत्र आते थे. 8वीं से 10वीं सदी के बीच अरब और तुर्क आक्रमणकारियों ने यहां कई युद्ध लड़े. महमूद गजनवी और उसके बाद के सुल्तानों ने लगातार अभियानों के जरिए हिंदू शासन को खत्म कर दिया.

गजनवी के हमलों के बाद अफगान में मजबूत हुआ इस्लाम

गजनवी के हमलों के बाद अफगानिस्तान में इस्लामी शासन मजबूत होता गया. मंदिरों को तोड़ा गया, बौद्ध मठ नष्ट किए गए और इस्लामिक संस्थान स्थापित किए गए. समय के साथ यहां की स्थानीय आबादी इस्लाम धर्म अपनाने लगी, कुछ स्वेच्छा से, तो कुछ मजबूरी में. धीरे-धीरे इस्लाम अफगान समाज की मुख्य पहचान बन गया.

मध्यकालीन दौर में यह क्षेत्र गजनी, घूर और बाद में दिल्ली सल्तनत से जुड़ा रहा. बाबर ने भी अपनी तुगलकी जड़ों का जिक्र करते हुए काबुल को अपनी रियासत का अहम केंद्र बनाया था. इससे साफ झलकता है कि अफगानिस्तान की ऐतिहासिक कड़ी भारत से कितनी गहरी थी.

आज भी हैं आर्य संस्कृति के अवशेष

आज अफगानिस्तान पूरी तरह इस्लामी गणराज्य है, लेकिन इसके प्राचीन अवशेष अब भी इस बात की गवाही देते हैं कि यह कभी आर्य संस्कृति, बौद्ध दर्शन और हिंदू धर्म का गौरवशाली केंद्र रहा है. इतिहास की धारा ने इसकी पहचान को पलट दिया, लेकिन मिटा नहीं सकी.

