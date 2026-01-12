हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज1947 से अब तक कितनी बार बदल चुका पीएम आवास का पता? देखें पूरी लिस्ट

1947 से अब तक कितनी बार बदल चुका पीएम आवास का पता? देखें पूरी लिस्ट

Pm Residence About To Change: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय का पता बदलने वाला है. उनके ऑफिस को नए सेवा तीर्थ परिसर में जगह दी रही है. इसी के पास पीएम आवास भी शिफ्ट होने वाला है.

By : निधि पाल | Updated at : 12 Jan 2026 01:14 PM (IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया कार्यालय बनकर लगभग तैयार हो चुका है. अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और संभावना है कि इसी महीने प्रधानमंत्री नए ऑफिस में काम शुरू कर सकते हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को एक साथ नए सेवा तीर्थ परिसर में जगह दी गई है. यह परिसर विजय चौक के पास रायसीना हिल के नीचे बनाया गया है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास का निर्माण भी इसी इलाके में चल रहा है, जिससे आने वाले समय में प्रधानमंत्री का निवास भी यहीं शिफ्ट हो जाएगा. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, जब पीएम आवास का पता बदलने जा रहा है. आइए जानें कि इससे पहले कब-कब ऐसा हुआ.

वर्तमान में कहां रहते हैं प्रधानमंत्री

इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग है. वे 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से यहीं रह रहे हैं. हालांकि, यह पता हमेशा से प्रधानमंत्री आवास नहीं रहा. पहले इसे 7 रेस कोर्स रोड के नाम से जाना जाता था. बाद में इसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया. 

रेस कोर्स रोड कैसे बना पीएम आवास

दरअसल, साल 1940 में इस इलाके में दिल्ली रेस क्लब का रेस कोर्स हुआ करता था, जहां घुड़दौड़ होती थी. इसी वजह से सड़क का नाम रेस कोर्स रोड पड़ा. 1980 के दशक में लुटियंस दिल्ली में पांच बंगले बनाए गए, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास के रूप में विकसित किया गया. साल 1984 में राजीव गांधी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने 7 रेस कोर्स रोड को स्थायी निवास के तौर पर अपनाया.

आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री कहां रहते थे

भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तीन मूर्ति भवन में रहते थे. यह भवन ब्रिटिश काल में सेना के कमांडर-इन-चीफ का निवास हुआ करता था. 1964 में नेहरू के निधन के बाद और 1984 में इस भवन को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय में बदल दिया गया.

दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का आधिकारिक निवास 10 जनपथ था. वे 1964 से 1966 तक वहीं रहे. बाद में यह भवन कांग्रेस पार्टी को दे दिया गया.

इंदिरा गांधी और ऐतिहासिक सफदरजंग रोड

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सफदरजंग रोड स्थित एक बंगले में रहती थीं. यह बंगला पहले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुधीरंजन दास को आवंटित था. 31 अक्टूबर 1984 को इसी घर के बगीचे में उनकी हत्या हुई थी. इसके बाद इस घर को इंदिरा गांधी स्मारक और संग्रहालय में बदल दिया गया, जो आज भी इतिहास की गवाही देता है.

7 रेस कोर्स रोड को पीएम आवास के रूप में कब मिली स्थायी पहचान

राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री बने वी.पी. सिंह ने 1990 में 7 रेस कोर्स रोड को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास घोषित किया. इसके बाद से यह जगह प्रधानमंत्री आवास के तौर पर स्थायी बन गई. आगे चलकर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी इसी परिसर में रह रहे हैं. हालांकि अब एक बार फिर से पीएम आवास का पता बदलने जा रहा है. 

7 लोक कल्याण मार्ग की बनावट

7 लोक कल्याण मार्ग सिर्फ एक बंगला नहीं, बल्कि पूरा परिसर है. इसमें 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर के पांच बंगले शामिल हैं. 5 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री का निजी आवासीय क्षेत्र है, जबकि 7 नंबर बंगला उनका कार्यालय है. 9 नंबर बंगले में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवान रहते हैं. 3 नंबर बंगला प्रधानमंत्री के मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल होता है. 1 नंबर बंगले में हेलीपैड है, जिसका उपयोग 2003 से किया जा रहा है.

डिजाइन और हरियाली

इस परिसर के बंगले 1920 और 1930 के दशक में तैयार नई दिल्ली की योजना का हिस्सा हैं. इन्हें ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की टीम में शामिल रॉबर्ट टोर रसेल ने डिजाइन किया था. करीब 12 एकड़ में फैला यह परिसर ज्यादा भव्य नहीं, बल्कि सादगी के लिए जाना जाता है. घर में दो बेडरूम, एक अतिरिक्त कमरा, डाइनिंग एरिया और एक बड़ा लिविंग रूम है. यहां के लॉन बेहद खूबसूरत हैं, जहां मोर और कई तरह के पक्षी देखे जाते हैं.

अब आगे क्या

सेवा तीर्थ परिसर के पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय और आवास दोनों एक ही जगह होंगे. इससे सुरक्षा, कामकाज और प्रशासनिक समन्वय आसान होगा. साथ ही, यह बदलाव आजाद भारत के सत्ता केंद्र के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ देगा.

Published at : 12 Jan 2026 01:14 PM (IST)
