दादा साहेब फाल्के या नेशनल अवॉर्ड, किसमें मिलता है ज्यादा पैसा और सुविधाएं?
इस साल का आयोजन बेहद खास रहा, क्योंकि कई बड़े सितारों को पहली बार नेशनल अवॉर्ड मिला और एक दिग्गज अभिनेता को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड मिला.
23 सितंबर 2025 को देश की राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में 71 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी National Film Awards का आयोजन किया गया. यह समारोह भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और ऐतिहासिक समारोहों में से एक होता है, जहां हर साल देश के बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर और फिल्मों को सम्मानित किया जाता है. इस साल का आयोजन बेहद खास रहा, क्योंकि कई बड़े सितारों को पहली बार नेशनल अवॉर्ड मिला और एक दिग्गज अभिनेता को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड मिला.
इस साल का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवॉर्ड माना जाता है, मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दिया गया. उन्हें यह अवॉर्ड भारतीय सिनेमा में उनके लंबे और जरूरी योगदान के लिए दिया गया. इसके अलावा इस समारोह में बॉलीवुड के तीन फेमस सितारों को उनके करियर का पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला है. शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान में दमदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड से दिया गया. विक्रांत मैसी को फिल्म 12वीं फेल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला और रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया. इसी बीच अब लोग इन दोनो अवॉर्ड को लेकर कई तरह के सवाल कर रहे हैं. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दादा साहेब फाल्के या नेशनल अवॉर्ड किसमें ज्यादा पैसा और सुविधाएं मिलती है.
दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड क्या है?
दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित सम्मान है.इस अवॉर्ड की शुरुआत 1969 में की गई थी. यह अवॉर्ड उस शख्स को दिया जाता है जिसने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में लम्बे समय तक योगदान दिया हो चाहे वह एक्टर हो, डायरेक्टर हो, म्यूजिक डायरेक्टर, या कोई और पहला दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड देविका रानी को मिला था. इस अवॉर्ड में एक शानदार स्वर्ण कमल मिलता है, एक Certificate of Honour मिलता है, 15 लाख रुपये की इनाम राशि और एक शॉल ओढ़ाकर राष्ट्रपति के जरिए सम्मानित किया जाता है. यह सम्मान सिर्फ एक फिल्म के लिए नहीं, बल्कि पूरे करियर और सिनेमा के प्रति समर्पण को देखकर दिया जाता है. इसे पाने वाले कलाकारों को पूरे देश और फिल्म इंडस्ट्री से बेहद बड़ा सम्मान मिलता है.
नेशनल फिल्म अवॉर्ड क्या है?
नेशनल फिल्म अवॉर्ड हर साल भारत सरकार की ओर से फिल्मों में अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है. इसमें अलग-अलग कैटेगरी होती हैं जैसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस , बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पॉपुलर फिल्म और भी कई कैटेगरीज. हर कैटेगरी के हिसाब से पुरस्कार की राशि और चीजें अलग होती हैं. जैसे बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस को रजत कमल, 2 लाख रुपये की इनाम राशि, एक Certificate of Honour और एक शॉल मिलता है. बेस्ट फिल्म या डायरेक्टर को स्वर्ण कमल, 3 लाख रुपये तक की इनाम राशि, एक Certificate of Honour और शॉल मिलता है.
यह भी पढ़ें किन-किन देशों के पास है खुद का अपना ब्राउजर, क्या जोहो की तरह चीन और पाकिस्तान ने भी बनाया है ऐसा सिस्टम?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL