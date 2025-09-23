हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदादा साहेब फाल्के या नेशनल अवॉर्ड, किसमें मिलता है ज्यादा पैसा और सुविधाएं?

दादा साहेब फाल्के या नेशनल अवॉर्ड, किसमें मिलता है ज्यादा पैसा और सुविधाएं?

इस साल का आयोजन बेहद खास रहा, क्योंकि कई बड़े सितारों को पहली बार नेशनल अवॉर्ड मिला और एक दिग्गज अभिनेता को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड मिला.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 23 Sep 2025 07:29 PM (IST)
Preferred Sources

23 सितंबर 2025 को देश की राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में 71 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी National Film Awards का आयोजन किया गया. यह समारोह भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और ऐतिहासिक समारोहों में से एक होता है, जहां हर साल देश के बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर और फिल्मों को सम्मानित किया जाता है. इस साल का आयोजन बेहद खास रहा, क्योंकि कई बड़े सितारों को पहली बार नेशनल अवॉर्ड मिला और एक दिग्गज अभिनेता को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड मिला. 

इस साल का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवॉर्ड माना जाता है, मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दिया गया. उन्हें यह अवॉर्ड भारतीय सिनेमा में उनके लंबे और जरूरी योगदान के लिए दिया गया. इसके अलावा इस समारोह में बॉलीवुड के तीन फेमस सितारों को उनके करियर का पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला है. शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान में दमदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर  के अवॉर्ड से दिया गया. विक्रांत मैसी को फिल्म 12वीं फेल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला और रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया. इसी बीच अब लोग इन दोनो अवॉर्ड को लेकर कई तरह के सवाल कर रहे हैं. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दादा साहेब फाल्के या नेशनल अवॉर्ड किसमें ज्यादा पैसा और सुविधाएं मिलती है. 

दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड क्या है?

दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित सम्मान है.इस अवॉर्ड की शुरुआत 1969 में की गई थी. यह अवॉर्ड उस शख्स को दिया जाता है जिसने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में लम्बे समय तक योगदान दिया हो चाहे वह एक्टर हो, डायरेक्टर हो, म्यूजिक डायरेक्टर, या कोई और पहला दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड देविका रानी को मिला था. इस अवॉर्ड में एक शानदार स्वर्ण कमल मिलता है, एक  Certificate of Honour मिलता है, 15 लाख रुपये की इनाम राशि और एक शॉल ओढ़ाकर राष्ट्रपति के जरिए सम्मानित किया जाता है. यह सम्मान सिर्फ एक फिल्म के लिए नहीं, बल्कि पूरे करियर और सिनेमा के प्रति समर्पण को देखकर दिया जाता है. इसे पाने वाले कलाकारों को पूरे देश और फिल्म इंडस्ट्री से बेहद बड़ा सम्मान मिलता है. 

नेशनल फिल्म अवॉर्ड क्या है?

नेशनल फिल्म अवॉर्ड हर साल भारत सरकार की ओर से फिल्मों में अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है. इसमें अलग-अलग कैटेगरी होती हैं जैसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस , बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पॉपुलर फिल्म और भी कई कैटेगरीज. हर कैटेगरी के हिसाब से पुरस्कार की राशि और चीजें अलग होती हैं. जैसे बेस्ट एक्टर या  एक्ट्रेस को रजत कमल, 2 लाख रुपये की इनाम राशि, एक Certificate of Honour और एक शॉल मिलता है. बेस्ट फिल्म या डायरेक्टर को स्वर्ण कमल, 3 लाख रुपये तक की इनाम राशि, एक Certificate of Honour और शॉल मिलता है. 
 
यह भी पढ़ें किन-किन देशों के पास है खुद का अपना ब्राउजर, क्या जोहो की तरह चीन और पाकिस्तान ने भी बनाया है ऐसा सिस्टम?

Published at : 23 Sep 2025 07:29 PM (IST)
Tags :
Dadasaheb Phalke Award National Film Award 71st National Film Awards Film Award 2025 National Film Award Category
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर वे यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो...', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
'मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
क्रिकेट
Asia Cup: पाकिस्तान की जीत के बाद कितनी बदली पॉइंट्स टेबल? श्रीलंका फाइनल की रेस से बाहर; जानें ताजा अपडेट
पाकिस्तान की जीत के बाद कितनी बदली पॉइंट्स टेबल? श्रीलंका फाइनल की रेस से बाहर; जानें ताजा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर वे यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो...', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
'मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
क्रिकेट
Asia Cup: पाकिस्तान की जीत के बाद कितनी बदली पॉइंट्स टेबल? श्रीलंका फाइनल की रेस से बाहर; जानें ताजा अपडेट
पाकिस्तान की जीत के बाद कितनी बदली पॉइंट्स टेबल? श्रीलंका फाइनल की रेस से बाहर; जानें ताजा अपडेट
विश्व
भारत पर और टैरिफ लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? रूस से तेल खरीद को लेकर मार्को रुबियो ने बताया अमेरिका का प्लान
भारत पर और टैरिफ लगाएंगे ट्रंप? रूस से तेल खरीद को लेकर मार्को रुबियो ने बताया US का प्लान
मध्य प्रदेश
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
हेल्थ
Pakistan Vaccine Controversy: क्या है HPV वैक्सीन, जिसे लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल? जानें इस पर भारत का क्या रुख?
क्या है HPV वैक्सीन, जिसे लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल? जानें इस पर भारत का क्या रुख?
ट्रेंडिंग
जिस टाइगर को बचपन से पाला उसी ने मालिक को फाड़ डाला! शख्स को कच्चा चबा गया जंगल का ये दरिंदा- रूह कंपा देगी खबर
जिस टाइगर को बचपन से पाला उसी ने मालिक को फाड़ डाला! शख्स को कच्चा चबा गया जंगल का ये दरिंदा- रूह कंपा देगी खबर
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget