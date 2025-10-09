हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
70 आइटम और 10 स्वीट डिश... गौतम गंभीर जैसी फाइव स्टार डिनर पार्टी देनी हो तो कितने रुपये होंगे खर्च?

70 आइटम और 10 स्वीट डिश... गौतम गंभीर जैसी फाइव स्टार डिनर पार्टी देनी हो तो कितने रुपये होंगे खर्च?

Party Expenses Like Gautam Gambhir: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के लिए भव्य डिनर पार्टी आयोजित की थी. आइए जानें कि इस तरह की पार्टियों में कितना खर्चा आता है.

By : निधि पाल | Updated at : 09 Oct 2025 04:02 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने बुधवार शाम अपने घर पर टीम इंडिया के लिए खास डिनर का आयोजन किय. इस मौके पर मेहमानों को 60 से 70 अलग-अलग व्यंजन चखने को मिले और मिठाई में भी 10 किस्म के स्वादिष्ट पकवान परोसे गए. स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स तक का मेन्यू बेहद शानदार था. यहां पर सवाल यह है कि अगर आपको भी गौतम गंभीर की तरह से फाइव स्टार डिनर पार्टी देनी हो तो इसके लिए कितने रुपये खर्च होंगे. चलिए जानते हैं.

सिर्फ सामान के लिए कितना आएगा खर्चा

अगर आप गौतम गंभीर जैसी फाइव स्टार डिनर पार्टी आयोजित करना चाहें, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसमें खर्च का बड़ा हिस्सा खाद्य सामग्री और शेफ की फीस पर जाता है. रिपोर्ट्स की मानें तो पांच सितारा होटलों या प्राइवेट कैटरिंग सर्विसेज बताती हैं कि केवल खाने के आइटम और सामान पर ही लगभग 4 से 5 लाख रुपये का खर्च आ सकता है. इसमें ताजे और एक्जॉटिक व्यंजन, जैसे सॉस के साथ इटालियन पास्ता, चाइनीज स्पेशल और इंडियन तंदूरी कॉकटेल शामिल हैं.

मिठाइयों का खर्चा और शेफ की फीस

इसके अलावा, 10 तरह की मिठाइयां जैसे गुलाब जामुन, रसमलाई, चॉकलेट टार्ट और अन्य डेजर्ट्स भी महंगे होते हैं. मिठाइयों पर लगभग 50,000 से 1 लाख रुपये का खर्च आ सकता है, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी का सामान और पेशेवर शेफ की सर्विस शामिल होती है. शेफ और स्टाफ की फीस भी बड़ी रकम होती है. फाइव स्टार कैटरिंग सर्विसेज में 10-12 पेशेवर शेफ और सर्विंग स्टाफ की फीस लगभग 2 से 3 लाख रुपये हो सकती है, जो पार्टी के समय और मेहमानों की संख्या पर निर्भर करती है.

कुल कितना हो सकता है खर्चा

इसके अलावा, अगर आप घर पर ही ऐसी पार्टी देना चाहते हैं, तो सजावट, टेबल सेटिंग और सर्विंग वेयर पर भी एक्स्ट्रा खर्च आता है. फाइव स्टार लेवल की सजावट, क्रिस्टल ग्लास, प्रीमियम प्लेट्स और वेटर यूनिफॉर्म में अतिरिक्त 50,000 से 1 लाख रुपये का खर्च जोड़ा जा सकता है. इन सभी खर्चों को जोड़कर देखा जाए, तो गौतम गंभीर जैसी 70 आइटम और 10 स्वीट डिश वाली फाइव स्टार डिनर पार्टी का कुल खर्च लगभग 20 से 25 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. अगर मेहमानों की संख्या ज्यादा हो या खाने में और एक्जॉटिक आइटम शामिल किए जाएं, तो यह खर्च और बढ़ सकता है.

लाखों में जाता है खर्चा

कहा जा सकता है कि गौतम गंभीर जैसी पार्टी सिर्फ खाने का अनुभव नहीं होती, बल्कि यह लक्जरी और भव्यता का मिश्रण होती है. ऐसे आयोजन में हर चीज जैसे खाने, मिठाइयों, स्टाफ और सजावट का खर्च जोड़कर देखा जाए, तो यह बड़े बजट वाले आयोजनों की श्रेणी में आती है. इसलिए इसका खर्चा लाखों में जाता है. 

निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 09 Oct 2025 04:02 PM (IST)
GAUTAM GAMBHIR Party Expenses Gautam Gambhir Dinner Party
