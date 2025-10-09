भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने बुधवार शाम अपने घर पर टीम इंडिया के लिए खास डिनर का आयोजन किय. इस मौके पर मेहमानों को 60 से 70 अलग-अलग व्यंजन चखने को मिले और मिठाई में भी 10 किस्म के स्वादिष्ट पकवान परोसे गए. स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स तक का मेन्यू बेहद शानदार था. यहां पर सवाल यह है कि अगर आपको भी गौतम गंभीर की तरह से फाइव स्टार डिनर पार्टी देनी हो तो इसके लिए कितने रुपये खर्च होंगे. चलिए जानते हैं.

सिर्फ सामान के लिए कितना आएगा खर्चा

अगर आप गौतम गंभीर जैसी फाइव स्टार डिनर पार्टी आयोजित करना चाहें, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसमें खर्च का बड़ा हिस्सा खाद्य सामग्री और शेफ की फीस पर जाता है. रिपोर्ट्स की मानें तो पांच सितारा होटलों या प्राइवेट कैटरिंग सर्विसेज बताती हैं कि केवल खाने के आइटम और सामान पर ही लगभग 4 से 5 लाख रुपये का खर्च आ सकता है. इसमें ताजे और एक्जॉटिक व्यंजन, जैसे सॉस के साथ इटालियन पास्ता, चाइनीज स्पेशल और इंडियन तंदूरी कॉकटेल शामिल हैं.

मिठाइयों का खर्चा और शेफ की फीस

इसके अलावा, 10 तरह की मिठाइयां जैसे गुलाब जामुन, रसमलाई, चॉकलेट टार्ट और अन्य डेजर्ट्स भी महंगे होते हैं. मिठाइयों पर लगभग 50,000 से 1 लाख रुपये का खर्च आ सकता है, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी का सामान और पेशेवर शेफ की सर्विस शामिल होती है. शेफ और स्टाफ की फीस भी बड़ी रकम होती है. फाइव स्टार कैटरिंग सर्विसेज में 10-12 पेशेवर शेफ और सर्विंग स्टाफ की फीस लगभग 2 से 3 लाख रुपये हो सकती है, जो पार्टी के समय और मेहमानों की संख्या पर निर्भर करती है.

कुल कितना हो सकता है खर्चा

इसके अलावा, अगर आप घर पर ही ऐसी पार्टी देना चाहते हैं, तो सजावट, टेबल सेटिंग और सर्विंग वेयर पर भी एक्स्ट्रा खर्च आता है. फाइव स्टार लेवल की सजावट, क्रिस्टल ग्लास, प्रीमियम प्लेट्स और वेटर यूनिफॉर्म में अतिरिक्त 50,000 से 1 लाख रुपये का खर्च जोड़ा जा सकता है. इन सभी खर्चों को जोड़कर देखा जाए, तो गौतम गंभीर जैसी 70 आइटम और 10 स्वीट डिश वाली फाइव स्टार डिनर पार्टी का कुल खर्च लगभग 20 से 25 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. अगर मेहमानों की संख्या ज्यादा हो या खाने में और एक्जॉटिक आइटम शामिल किए जाएं, तो यह खर्च और बढ़ सकता है.

लाखों में जाता है खर्चा

कहा जा सकता है कि गौतम गंभीर जैसी पार्टी सिर्फ खाने का अनुभव नहीं होती, बल्कि यह लक्जरी और भव्यता का मिश्रण होती है. ऐसे आयोजन में हर चीज जैसे खाने, मिठाइयों, स्टाफ और सजावट का खर्च जोड़कर देखा जाए, तो यह बड़े बजट वाले आयोजनों की श्रेणी में आती है. इसलिए इसका खर्चा लाखों में जाता है.

