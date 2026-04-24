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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRichest AAP MPs: AAP छोड़कर BJP में शामिल होने वाले राज्यसभा सांसदों में सबसे अमीर कौन? देखें पूरी लिस्ट

Richest AAP MPs: AAP छोड़कर BJP में शामिल होने वाले राज्यसभा सांसदों में सबसे अमीर कौन? देखें पूरी लिस्ट

Richest AAP MPs: हाल ही में आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है. आइए जानते हैं कि इनमें सबसे अमीर कौन है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 24 Apr 2026 04:54 PM (IST)
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  • आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों ने भाजपा का दामन थामा।
  • सांसदों की संपत्ति का खुलासा, राजेंद्र गुप्ता सबसे अमीर निकले।
  • विक्रमजीत सिंह साहनी और हरभजन सिंह की संपत्ति भी सामने आई।
  • राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक की संपत्ति अपेक्षाकृत कम।

Richest AAP MPs: एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों ने कथित तौर पर पार्टी को छोड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है. इस बदलाव ने ना सिर्फ राजनीतिक बहस छेड़ दी है बल्कि इन नेताओं की वित्तीय प्रोफाइल की तरफ भी ध्यान खींचा है. आइए जानते हैं इनमें से सबसे अमीर कौन है.

कौन है सबसे ज्यादा अमीर? 

इस समूह में सबसे अमीर राजेंद्र गुप्ता हैं. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी कुल संपत्ति 5000 करोड़ से ज्यादा है. इससे ना सिर्फ वे इस समूह के अंदर बल्कि कुल मिलाकर राज्यसभा के सबसे अमीर सदस्यों में भी हैं.

विक्रमजीत सिंह साहनी दूसरे स्थान पर 

विक्रमजीत इसके ठीक बाद आते हैं. उनके चुनावी हलफनामे और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति लगभग 498 करोड़+ है. एक प्रमुख उद्यमी और समाज सेवक होने के नाते उनकी वित्तीय स्थिति उन्हें इस सूची में सबसे ज्यादा कमाई करने वालों में मजबूत स्थान देती है.

हरभजन सिंह की संपत्ति

पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने लगभग 81.8 करोड़+ की संपत्ति घोषित की है. उनकी संपत्ति क्रिकेट से कमाई, एंडोर्समेंट और  बिजनेस वेंचर्स से आती है.

अशोक मित्तल की संपत्ति 

अशोक मित्तल के पास 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक के तौर पर माना जाता है कि उनका पारिवारिक और संस्थागत धन घोषित आंकड़ों से काफी ज्यादा है.

राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल की संपत्ति

2024 में प्रकाशित उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक राघव चड्ढा की कुल संपत्ति 37 लाख रुपये से 55 लाख रुपये के बीच है. इसी तरह राज्यसभा चुनाव के दौरान उनके द्वारा जमा किए गए एफिडेविट के मुताबिक स्वाति मालीवाल की संपत्ति 19.5 लाख रुपये है. अगर संदीप पाठक की बात करें तो उनकी संपत्ति 22 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच बताई जाती है.  इन सांसदों के बीच संपत्ति का अंतर काफी ज्यादा है. जहां एक तरफ राजेंद्र गुप्ता इस सूची में साफ तौर पर सबसे आगे नजर आते हैं वहीं दूसरी तरफ दूसरे सांसद भारतीय राजनीति के अंदर मौजूद अलग-अलग आर्थिक परिदृश्य को दर्शाते हैं. आम आदमी पार्टी में हुई इस टूट के बाद पार्टी को एक बड़ा झटका जरूर लगेगा.

यह भी पढ़ें: किसी अपराधी को कब कहा जाता है 'गुंडा', इसको लेकर क्या है नियम

 

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 04:54 PM (IST)
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Rajya Sabha MPs Richest Mp Aap Bjp Shift
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