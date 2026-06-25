इमरजेंसी के दौरान संविधान में क्या-क्या बदल दिया गया था? जान लें पूरी डिटेल

51 Years Of Emergency: हिंदुस्तान की हवाओं में आजादी की खनक बिखेरने के लिए जिन लोगों ने सदियों तक संघर्ष किया था, लेकिन इंदिरा गांधी के एक फैसले ने पूरे देश पर आपातकाल का ऐसा पहरा बैठा दिया कि लोकतंत्र की रीढ़ कहे जाने वाले संविधान को भी झकझोर दिया था. उस दौर में सिर्फ अखबारों पर पाबंदी या नेताओं की गिरफ्तारी ही नहीं हुई, बल्कि इस वक्त आम आदमी को सुरक्षा देने वाले देश के संविधान को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से बदला जा रहा था. आइए सरल शब्दों में समझें कि उस दौर में संविधान में कौन-कौन से बदलाव हुए थे.

अदालत के हाथ बांधने वाला 38वां संशोशन

इमरजेंसी के लागू होते ही सबसे पहला वार देश की न्याय प्रणाली पर हुआ. सरकार ने संविधान में 38वां संशोधन पास कर दिया. इस संशोधन का सीधा मकसद यह सुनिश्चित करना था कि सरकार देश में आपातकालीन स्थिति में जो भी फैसले ले रही है या पाबंदियां लगा रही है, उसको देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है. अगर किसी बेकसूर को भी जेल में जबरन डाल दिया जाता है तो वह न्याय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है. इस बदलाव ने न्यायपालिका की ताकत को पंगु बना दिया था.

कुर्सी बचाने के लिए हुआ 39वां संशोधन

इस संवैधानिक बदलाव की कहानी में नाटकीय मोड़ आया जब 39वां संशोधन लाया गया. उस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था. जिससे उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ गई थी. इस संकट से निजात पाने के लिए सरकार ने सीधे संविधान की धारा ही बदल दी. नए नियम के तहत तय किया गया कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के चुनाव की जांच का आदेश कोई भी अदालत नहीं कर सकती है. अब यह अधिकार सिर्फ संसद द्वारा बनाई गई कमेटी के पास रह गया था.

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42वां संशोधन जिसने आम आदमी के हक छीन लिए

आपातकाल के दौरान जो सबसे बड़ा और विवादित बदलाव हुआ वो था संविधान का 42वां संशोधन. इसे देश के इतिहास में मिनी संविधान भी कहा जाता है. क्योंकि इसमें बदलाव के जरिए मूल संविधान का पूरा हुलिया ही बदल दिया गया था. इस कानून ने देश के नागरिकों को मिलने वाले सारे बुनियादी अधिकार छीन लिए थे और सरकार की शक्तियां असीमित हो चुकी थीं. इसमें बदलाव के बाद केंद्र सरकार को इस बात की खुली छूट मिल गई थी कि वह किसी भी राज्य की मर्जी के बिना, वहां कानून व्यवस्था संभालने के लिए अपनी सेना या फिर पुलिस को भेज सकती थी.

आपातकाल खत्म होते ही 44वें संविधान संशोधन का एतिहासिक कदम

साल 1977 का वो दौर था जब देश से इमरजेंसी हटी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की नई सरकार चुनी गई. इस दौरान सबसे पहला कदम संविधान को उसके मूल और गौरवशाली रूप में वापस लाने का था. इसके लिए साल 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया. इस बदलाव ने भविष्य के लिए ऐसे सख्त नियम बनाए कि दोबारा कोई भी सरकार आपातकाल जैसा काला अध्याय लिखने के बारे में सोच भी न सके.

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