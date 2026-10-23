यह है 440 करोड़ की ब्रा, जानें क्या है इसकी खासियत?

महिलाओं के लिए ब्रा रोजमर्रा का एक जरूरी गारमेंट है. हालांकि कई महिलाओं को रोज इसे पहनना पसंद नहीं होता है, लेकिन मजबूरी में हर वक्त पहनना पड़ता है. वहीं जब फैशन की दुनिया में जब भी सबसे महंगे और जादुई परिधानों का जिक्र होगा, तो विक्टोरिया सीक्रेट के मंच पर पेश होने वाली आइकॉनिक फैंटेसी ब्रा का नाम सबसे पहले लिया जाएगा. हाल ही में लॉस एंजिल्स में आयोजित हुए धमाकेदार फैशन शो में मशहूर स्टार काइली जेनर ने जब अपने रनवे डेब्यू के दौरान एक बेहतरीन ब्रा को पहनकर कदम रखा, तो पूरी दुनिया की निगाहें थम गईं. करीब चार 440 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कीमत वाली यह ब्रा अपनी बेजोड़ कारीगरी और दुर्लभ हीरों की चमक के कारण इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चर्चा का बड़ा केंद्र बनी हुई है. आइए इसकी खासियत जानें.

करोड़ों की कीमत और जैकब एंड को का जादू

इस 5 करोड़ डॉलर यानी लगभग 440 करोड़ रुपये की बेशकीमती ब्रा को किसी आम कपड़े की तरह नहीं, बल्कि दुनिया के जाने-माने जूलरी हाउस जैकब एंड को के साथ मिलकर बेहद खास तरीके से तैयार किया गया है. इस शानदार पीस पर कुल 4,410 प्राकृतिक हीरों को बेहद करीने से जड़ा गया है, जो रोशनी पड़ने पर अद्भुत चमक बिखेरते हैं. इस डिजाइन की सबसे बड़ी खासियत इसके ठीक बीचों-बीच लगाया गया 77 कैरेट से ज्यादा का एक विशाल पीला डायमंड है, जिसकी अकेले की कीमत ही लगभग 22 मिलियन डॉलर बैठती है.

15 कारीगरों ने 1000 घंटे की मेहनत से किया तैयार

लग्जरी और फैशन का यह नायाब नमूना दिखने में जितना आकर्षक है, इसे बनाने में उतनी ही ज्यादा मेहनत और तकनीकी कौशल का इस्तेमाल किया गया है. इस पूरी फैंटेसी ब्रा का कुल वजन लगभग 1.8 किलोग्राम है, जिसे उठाने और संभालने के लिए खास तैयारी की जरूरत होती है. इस मास्टरपीस को उसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए 15 कुशल कारीगरों ने 1000 घंटे से भी ज्यादा समय तक लगातार कड़ी मेहनत की है, तब जाकर हीरों और बेस मेटल का यह बेहतरीन तालमेल संभव हो पाया है.

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क्या है फैंटेसी ब्रा का सच?

फैंटेसी ब्रा को केवल एक साधारण लग्जरी अंडरगार्मेंट समझ लेना इसकी असल खूबसूरती के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि यह फैशन डिजाइनिंग से ज्यादा बेहतरीन आभूषण कला का एक जीता-जागता उदाहरण है. ब्रांड लंबे समय से दुनिया के शीर्ष जूलरी ब्रांड्स के साथ हाथ मिलाकर बेशकीमती रत्नों और हीरों से इस तरह के नायाब पीस तैयार करवाता आ रहा है. फैशन की दुनिया में इसे पहनना किसी भी मॉडल के लिए सबसे बड़े सम्मान की बात मानी जाती है, और इस साल काइली जेनर ने अपने पहले ही रनवे डेब्यू में यह गौरव हासिल कर इतिहास रच दिया.

साल 1996 से शुरू हुआ ग्लैमरस ब्रा का सफर

इस ऐतिहासिक फैंटेसी ब्रा की शानदार यात्रा की शुरुआत साल 1996 में हुई थी, जब जर्मनी की मशहूर सुपरमॉडल क्लाउडिया शिपर ने इसे सबसे पहले दुनिया के सामने पेश किया था. शुरुआती दौर में इन महंगी ब्रा का इस्तेमाल केवल विज्ञापनों, प्रचार पत्रिकाओं और कैटलॉग शूट तक ही सीमित रखा जाता था, ताकि ब्रांड की भव्यता को दिखाया जा सके. हालांकि, साल 2001 में इसे पहली बार सीधे रनवे पर कैटवॉक के दौरान उतारा गया, जिसके बाद से यह सालाना फैशन शो का सबसे रोमांचक और प्रतिष्ठित आकर्षण बन गई.

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