2 तोले की चेन 14 कैरेट में बनवाएं या 22 कैरेट में, किसमें कितना आएगा खर्चा?

सोने की चेन खरीदना सिर्फ फैशन का सवाल नहीं है, बल्कि निवेश और रोजमर्रा की जरूरत का भी मामला है, लेकिन जब विकल्प 14 कैरेट और 22 कैरेट के बीच आता है, तो बजट, शुद्धता और टिकाऊपन को लेकर उलझन बढ़ जाती है कि क्या आप निवेश के लिए चमकदार सोना चुनेंगे या रोजमर्रा के पहनावे के लिए मजबूत चेन? आज के भाव और शुद्धता के हिसाब से खर्च का सही अंदाजा लगाना बेहद जरूरी है. चलिए जानें कि 2 तोले की चेन 14 कैरेट या 22 कैरेट में से किसमें ज्यादा खर्चा आएगा.

14 कैरेट और 22 कैरेट में फर्क

सोने की चेन मुख्य रूप से दो शुद्धता में बनाई जाती है- 22 कैरेट (91.6% सोना) और 14 कैरेट (58.3% सोना). 22 कैरेट सोना शुद्ध होता है, जिसका रंग गहरा पीला और चमकदार होता है. यह निवेश के लिए बेहतर माना जाता है और इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी रहती है. लेकिन शुद्ध होने के कारण यह नरम होता है और रोजमर्रा पहनने में जल्दी घिस सकता है.

वहीं 14 कैरेट सोना कम शुद्ध होता है, इसमें तांबा और चांदी जैसी धातुएं ज्यादा होती हैं. इससे चेन मजबूत और टिकाऊ बनती है, रोजाना पहनने के लिए सुरक्षित रहती है और कीमत भी 22 कैरेट से कम आती है, लेकिन इसकी चमक हल्की होती है और निवेश के लिहाज से रीसेल वैल्यू 22 कैरेट जितनी नहीं होती है.

आज का सोना और चांदी का भाव

16 जनवरी 2026 को सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 22 कैरेट सोना (916 शुद्धता) का रेट 129,813 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. वहीं, चांदी (999, प्रति किलो) के रेट में 5 हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई है. इसका मतलब है कि अगर आप आज सोने की चेन बनवाते हैं तो खर्चा आज के भाव और शुद्धता पर निर्भर करेगा.

खर्चा कैसे तय करें?

सोने की चेन का कुल खर्च कुछ इस तरह तय होता है कि-

सोना + मेकिंग चार्ज + GST = कुल खर्च

उदाहरण के लिए, अगर 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 60,000 है और 10 ग्राम 14 कैरेट का भाव 40,000 है, तो 2 तोले (लगभग 20 ग्राम) की चेन की कीमत लगभग दोगुनी होगी. मेकिंग चार्ज डिजाइन और वजन के हिसाब से 9% से 28% तक हो सकता है.

निवेश और रोजमर्रा उपयोग के हिसाब से चुनाव

अगर आप सोने की चेन को निवेश के तौर पर रखना चाहते हैं, तो 22 कैरेट सोना बेहतर रहेगा. इसका रंग गहरा और चमकदार होता है, और भविष्य में इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी होती है. अगर आप चेन को रोजमर्रा पहनने के लिए चाहते हैं, तो 14 कैरेट चेन ज्यादा टिकाऊ और मजबूत होती है. यह घिसने और टूटने से बचाती है और खर्च भी कम आता है.

