1 November Statehood Day: 1 नवंबर की तारीख भारतीय गणतंत्र के इतिहास में एक बेहद खास और ऐतिहासिक स्थान रखती है. देश के नक्शे पर नजर आने वाले कई महत्वपूर्ण राज्यों का जन्म इसी तारीख को हुआ था. आज ही के दिन अलग-अलग वर्षों में कर्नाटक, केरल, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों का गठन हुआ था.

भाषाई आधार से लेकर प्रशासनिक और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों को एक स्वतंत्र पहचान दी गई थी. आइए जानते हैं कि भारत के इन राज्यों का गठन कैसे हुआ था और इसके पीछे का ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या था.

भाषाई आंदोलन और कर्नाटक का पुनर्गठन

आजादी के समय कर्नाटक का क्षेत्र अलग-अलग रियासतों और प्रांतों जैसे मैसूर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और हैदराबाद के निजाम के नियंत्रण में बंटा हुआ था. कन्नड़ भाषी लोग लंबे समय से एक एकीकृत राज्य की मांग कर रहे थे. स्वतंत्रता के बाद, केंद्र सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया. इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य का गठन किया गया, जिसमें सभी कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को एक साथ मिलाया गया. बाद में, साल 1973 में इस राज्य का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर कर्नाटक कर दिया गया.

तीन क्षेत्रों को मिलाकर बना केरल

केरल का गठन भी 10 नवंबर 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को ही हुआ था. आजादी से पहले यह क्षेत्र मुख्य रूप से तीन अलग-अलग हिस्सों में विभाजित था, जिनमें त्रावणकोर, कोचीन और मद्रास प्रेसिडेंसी का मालाबार क्षेत्र शामिल था. मलयालम भाषी आबादी के लिए एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर तत्कालीन समय में व्यापक आंदोलन हुए. राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर त्रावणकोर-कोचीन रियासत और मद्रास प्रेसिडेंसी के मालाबार तट को आपस में जोड़कर आधुनिक केरल राज्य की स्थापना की गई.

पंजाब से अलग होकर अस्तित्व में आया हरियाणा

आजादी के बाद हरियाणा का क्षेत्र पंजाब प्रांत का एक हिस्सा था. पंजाब में रहने वाले हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी लोगों के बीच प्रशासनिक और भाषाई मतभेद बढ़ने लगे थे. मास्टर तारासिंह और संत फतेह सिंह के नेतृत्व में चले पंजाबी सूबा आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने इस विवाद को सुलझाने के लिए शाह आयोग का गठन किया. शाह आयोग की सिफारिशों पर संसद ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित किया और 1 नवंबर 1966 को पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग करके देश के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन किया गया.

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मध्यप्रदेश से अलग होकर बना छत्तीसगढ़

साल 2000 में 1 नवंबर की तारीख को देश के नक्शे पर छत्तीसगढ़ के रूप में एक नया राज्य उभरा. छत्तीसगढ़ को मध्यप्रदेश से अलग करके भारत का 26वां राज्य बनाया गया था. इसके गठन का मुख्य आधार भाषाई नहीं, बल्कि प्रशासनिक, भौगोलिक और जनजातीय विकास था. छत्तीसगढ़ का क्षेत्र विशाल मध्यप्रदेश के सुदूर प्रशासनिक नियंत्रण ठीक से नहीं हो पा रहा था. लंबे समय से चल रही क्षेत्रीय मांग और संसद में पारित मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के बाद शांतिपूर्ण तरीके से इस खनिज संपदा से भरपूर राज्य का निर्माण हुआ.

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