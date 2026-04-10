बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने अपने फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दी है. लंबे समय से उनकी पॉपुलर वेब सीरीज '24' के तीसरे सीजन का इंतजार कर रहे दर्शकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है. हाल ही में अनिल कपूर और जियो हॉटस्टार ने एक वीडियो पोस्ट कर इस सीरीज की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है, जिसके सामने आते ही फैंस के बीच चर्चा शुरू हो गई है.

कब रिलीज होगी 24?

अनिल कपूर और जियो हॉटस्टार द्वारा जारी इस वीडियो की शुरुआत अनिल कपूर से होती है, जहां वो अपने फोन में ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं और बताया जाता है कि अनिल कपूर ने जियो हॉटस्टार को 24 घंटे दिए है. इसके साथ ही कई सवाल सामने आते है, तभी अनिल कपूर ने कहा कि 'लगता है ये लोग 24 घंटा वेट नहीं कर पाएंगे. मुझे ही बताना पड़ेगा. स्पाई-थ्रलर्स का यूनिवर्स पलटने वाला है क्योंकि आ रहा है एक्शन शोज का बाप, 24. सिर्फ जियो हॉटस्टार पर.' साथ ही वीडियो के आखिर में बताया जाता है कि ये सीरीज 24 अप्रैल से स्ट्रीम होने वाली है.

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इससे पहले अनिल कपूर ने एक और पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 'जियो हॉटस्टार के पास 24 घंटे है.' इस पोस्ट से सभी दर्शक बहुत उत्सुक हो गए थे. हालांकि अब रिलीज डेट के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ गई है.

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अनिल कपूर के हालिया प्रोजेक्ट

बता दें कि इस सीरीज का पहला सीजन साल 2016 में आया था, जिसमें अनिल कपूर ने काउंटर-टेररिज्म एजेंट जय सिंह राठौड़ का किरदार निभाया था. ये शो उस समय बहुत पसंद किया गया था, लेकिन फैंस को इसके तीसरे सीजन का लंबे समय से इंतजार था. वर्क फ्रंट की बात करें, तो अनिल कपूर हाल ही में अपनी फिल्म 'सूबेदार' में रिटायर्ड सैनिक का किरदार निभाया है. ये फिल्म एक ऐसे फौजी की कहानी दिखाती है, जो नौकरी छोड़ने के बाद आम जिंदगी में खुद को ढालने की कोशिश करता है और परिवार, समाज की चुनौतियों का सामना करता है.