हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजन69 की उम्र में वेटरन एक्ट्रेस कल्पना अइय्यर किया 'रम्बा हो' पर डांस, वायरल हो रहा वीडियो

69 की उम्र में वेटरन एक्ट्रेस कल्पना अइय्यर किया 'रम्बा हो' पर डांस, वायरल हो रहा वीडियो

Kalpana Iyer Viral Video: वेटरन एक्ट्रेस कल्पना अइय्यर ने अपने गाने 'रम्बा हो' को एक बार फिर से रीक्रिट किया है. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 31 Jan 2026 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज के साथ ही 70 के दशक का एक गाना 'रम्बा हो' एक बार फिर से ट्रेंड में आ गया. इस गाने पर लोगों ने खूब सारी रील बनाईं और शेयर की हैं. अब हाल ही में इस गाने पर वेटरन एक्ट्रेस कल्पना अइय्यर ने स्टोज पर डांस किया है. कल्पना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कल्पना अइय्यर की उम्र 69 साल की है, इस उम्र मं वो इस गाने पर जिस तरह से थिरक रही हैं वो वाकई काबिल-ए-तारीफ है. कल्पना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा रहा है. एक्ट्रेस इस वीडियो ने नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी हैं. ये वीडियो किसी की शादी का है, ये शादी उनके किसी फैमिली मेंबर की ही है. यहां देखें वीडियो:

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by UrbanAsian (@urbanasian)

कल्पना की हो रही जमकर तारीफ

इस गाने पर कल्पना को थिरकता हुआ देखकर सोशल मीडिया पर भी यूजर्स की कमेंट्स की लाइन लग गई है. लो कल्पना के इस उम्र में जोश और जज्बे की खूब तारीफ कर रहे हैं. कमेंट में यूजर्स कल्पना को रॉकस्टार बता रहे हैं. तो वहीं वीडियो में सामने बैठी ऑडियंस भी इस परफॉर्मेंस को खूब पसंद कर रही है.

असली गाने में भी थीं एक्ट्रेस

बता दें कि ये गाना साल 1977 में आई फिल्म 'अरमान' का गाना है. इस गाने के ओरिजिनल वीडियो में भी कल्पना अइय्यर ने डांस किया था. उस समय का उनका जोश और आज का जोश, दोनों में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है. इस गाने को उषा उत्थुप ने गाया था. 'धुरंधर' की रिलीज के बाद ये गाना एक बार फिर से ट्रेंड का हिस्सा बन गया और अब कल्पना के इस डांस वीडियो को देख लोग बहुत खुश हो रहे हैं. 

Published at : 31 Jan 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
VIRAL VIDEO Kalpana Iyer Ramba Ho
ENT LIVE

ABP Shorts

ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अमेरिका के साथ ट्रेड डील का कब तक होगा ऐलान? पीयूष गोयल ने दिया ये जवाब, EU के साथ FTA पर क्या कहा?
US के साथ ट्रेड डील का कब तक होगा ऐलान? पीयूष गोयल ने दिया ये जवाब, EU के साथ FTA पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिनके बाप-दादा-पुरखों ने...', UGC पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये क्या कह दिया?
'जिनके बाप-दादा-पुरखों ने...', UGC पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये क्या कह दिया?
इंडिया
'मोमो फैक्ट्री में किसका पैसा लगा हुआ है?', कोलकाता फैक्ट्री अग्निकांड पर अमित शाह का ममता बनर्जी पर निशाना
'मोमो फैक्ट्री में किसका पैसा लगा?', कोलकाता अग्निकांड पर अमित शाह का ममता बनर्जी पर निशाना
बॉलीवुड
अब तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने जा रही हैं रवीना टंडन की बेटी, इस एक्टर संग पर्दे पर रोमांस करती दिखेंगी राशा थडानी
अब तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने जा रही हैं रवीना टंडन की बेटी, इस एक्टर संग पर्दे पर रोमांस करती दिखेंगी राशा थडानी
Advertisement

वीडियोज

Tax Relief या Status Quo? Budget 2026 से क्या Expect करें | Paisa Live
Bollywood News: डॉन 3 से रणवीर सिंह की छुट्टी, फरहान अख्तर ने Instagram पर किया अनफॉलो, क्या खत्म हो गई दोस्ती?
Bollywood News: यमराज बना सचिन, रेणुका की हालत खराब! डर के मारे कांप उठीं सासू माँ
Sunetra Pawar Deputy CM Oath: Sunetra Pawar की शपथ से पहले शरद पवार से मिलने पहुंचे पार्थ पवार
Kohrra Season 2: Quiet tone, psychological pressure और grounded realism ने फिर जीता audience का दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका के साथ ट्रेड डील का कब तक होगा ऐलान? पीयूष गोयल ने दिया ये जवाब, EU के साथ FTA पर क्या कहा?
US के साथ ट्रेड डील का कब तक होगा ऐलान? पीयूष गोयल ने दिया ये जवाब, EU के साथ FTA पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिनके बाप-दादा-पुरखों ने...', UGC पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये क्या कह दिया?
'जिनके बाप-दादा-पुरखों ने...', UGC पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये क्या कह दिया?
इंडिया
'मोमो फैक्ट्री में किसका पैसा लगा हुआ है?', कोलकाता फैक्ट्री अग्निकांड पर अमित शाह का ममता बनर्जी पर निशाना
'मोमो फैक्ट्री में किसका पैसा लगा?', कोलकाता अग्निकांड पर अमित शाह का ममता बनर्जी पर निशाना
बॉलीवुड
अब तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने जा रही हैं रवीना टंडन की बेटी, इस एक्टर संग पर्दे पर रोमांस करती दिखेंगी राशा थडानी
अब तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने जा रही हैं रवीना टंडन की बेटी, इस एक्टर संग पर्दे पर रोमांस करती दिखेंगी राशा थडानी
क्रिकेट
भारत के 9, पाकिस्तान के 3... श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
भारत के 9, पाकिस्तान के 3, श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
शिक्षा
UGC के नए नियमों के पीछे कौन हैं धर्मेंद्र प्रधान? जानिए शिक्षा मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई का पूरा सफर
UGC के नए नियमों के पीछे कौन हैं धर्मेंद्र प्रधान? जानिए शिक्षा मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई का पूरा सफर
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी में शख्स ने गंवाई जान, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह
चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी में शख्स ने गंवाई जान, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह
यूटिलिटी
कैसे मिलती है डॉली चायवाला की फ्रेंचाइजी, इसके लिए कितने पैसे करने होंगे खर्च?
कैसे मिलती है डॉली चायवाला की फ्रेंचाइजी, इसके लिए कितने पैसे करने होंगे खर्च?
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget