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हिंदी न्यूज़मनोरंजनExplained: सवाल न पूछने वाले बेटे और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां, क्यों सुर्खियों में है ये पाकिस्तानी ड्रामा?

Explained: सवाल न पूछने वाले बेटे और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां, क्यों सुर्खियों में है ये पाकिस्तानी ड्रामा?

इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 12 Oct 2026 08:13 AM (IST)
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पाकिस्तान में बनने वाली फिल्में और नाटक दुनियाभर में चर्चा का विषय होते हैं. ऐसे ही एक नाटक की इन दिनों दुनियाभर में चर्चा है लेकिन इस बार चर्चा विवादों की वजह से है. पाकिस्तान में प्रसारित होने वाले नाटक 'दुर्र-ए-निजात' और उस पर सोशल मीडिया और कला जगत में छिड़ी लंबी बहस इस बात का जीवंत प्रमाण हैं कि आज भी दक्षिण एशियाई समाज, विशेषकर पाकिस्तानी समाज, पितृसत्तात्मक मान्यताओं और गहरी रूढ़ियों से किस हद तक जकड़ा हुआ है.

यह ड्रामा मुख्य रूप से दो बेहद संवेदनशील और दबे-छिपे सामाजिक पहलुओं पर रोशनी डालता है. पहला, बेटों से यह अंधी उम्मीद रखना कि वे मां या परिवार के फैसलों पर कभी कोई सवाल न उठाएं और दूसरा, महिलाओं के आचरण, दर्द और फैसलों को केवल नैतिकता के एकतरफा और कड़े पैमानों पर तौलना.

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आइए पूरे मामले को समझते हैं.

नाटक का कथानक और वह केंद्रीय विवाद जिसने बहस को जन्म दिया

इस नाटक में अभिनेत्री सानिया सईद ने 'खुशबख्त' का किरदार निभाया है, जो अबूबक्र (शहरीयार मुनव्वर) की मां हैं. वहीं, दुर्र-ए-फिशां ने 'ज़रियाब' का मुख्य किरदार निभाया है. कहानी में मोड़ तब आता है जब ज़रियाब अपने जीवन में बड़ा धोखा और दिल टूटने का दर्द झेलती है. इस सदमे के तुरंत बाद, वह ज़िद या दबाव में आकर अबूबक्र से शादी कर लेती है.

इस मोड़ ने दर्शकों और समीक्षकों के बीच भारी बहस छेड़ दी. लोगों का तर्क था कि एक सदमे से उबरने से पहले ही दूसरा बड़ा कदम उठाना और अपनी पढ़ाई या भविष्य को संवारने के बजाय तुरंत शादी के बंधन में बंध जाना गलत था. इस पर सानिया सईद ने भी सहमति जताई कि ज़रियाब का यह कदम केवल ज़िद का परिणाम था, और असली भूल उसके बड़ों की थी जिन्होंने बिना सोचे-समझे उसे एक अनजान माहौल में धकेल दिया.

नैतिकता का एकतरफा बोझ और महिलाओं के लिए दोहरे मापदंड

समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी महिलाओं को केवल नैतिकता के पारंपरिक दायरे में ही देखना चाहता है. जब भी कोई पुरुष गलती करता है या समाज के नियमों को तोड़ता है, तो उसे आसानी से नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है. इसके विपरीत, यदि किसी महिला के साथ अन्याय होता है या वह जीवन में कोई कठिन परिस्थिति का सामना करती है, तो समाज तुरंत उसके चरित्र, उसकी पसंद और उसके हर फैसले को नैतिकता की तराजू पर तौलने लगता है.

'दुर्र-ए-निजात' के संदर्भ में, ज़रियाब के हर कदम को इसी एकतरफा नैतिकता के चश्मे से देखा गया, जो यह दर्शाता है कि आज भी समाज महिलाओं को उनके स्वतंत्र वजूद के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है.

 'बिना सवाल करने वाले बेटे' की संस्कृति और टॉक्सिक पेरेंटिंग

इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है.

समाज के एक रूढ़िवादी वर्ग ने ऐसे बेटे को "आदर्श बेटे" का प्रतीक मान लिया और यहां तक कि वास्तविक जीवन में भी माताओं ने अपने बेटों की तुलना अबूबक्र से करनी शुरू कर दी. इसके उलट, वरिष्ठ अभिनेत्री सानिया सईद ने इस पर तीखा ऐतराज़ जताते हुए इसे 'टॉक्सिक पेरेंटिंग' करार दिया.

उनका मानना है कि माता-पिता को ऐसे बच्चों की चाहत नहीं होनी जो अपनी सोचने-समझने की क्षमता खो बैठें और परिवार के दबाव में रोबोट की तरह काम करें. बिना सवाल किए हर आदेश मान लेना आज्ञाकारिता नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विवेक की हत्या है.

युवाओं की हर समस्या का समाधान 'शादी' मानना

नाटक की कहानी यह भी उजागर करती है कि समाज आज भी युवा पीढ़ी, विशेषकर लड़कियों के जीवन की हर बड़ी समस्या या संकट का एकमात्र हल 'शादी' को ही मानता है. जब ज़रियाब का दिल टूटा या उसकी जिंदगी में उथल-पुथल मची, तो उसे उबारने के बजाय एक और रिश्ते (शादी) में बांध दिया गया. यह सोच इस बात का प्रतीक है कि परिवार आज भी लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उन्हें किसी दूसरे के सहारे या छत्रछाया में सुरक्षित करने की पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं.

नाटकों में महिलाओं की लाचारी और शक्तिहीनता

सानिया सईद ने एक इंटरव्यू में इस बात पर भी गहरी चिंता व्यक्त की कि भले ही आज की महिला लेखिकाएं खुद अत्यधिक पढ़ी-लिखी और आधुनिक विचारों वाली हैं, फिर भी उनके लिखे गए नाटकों में मुख्य महिला पात्रों के पास अक्सर अपनी कोई वास्तविक शक्ति, उच्च शिक्षा या आर्थिक आत्मनिर्भरता नहीं होती. जब महिलाओं के पास अपनी डिग्रियां या स्वतंत्र आजीविका नहीं होती, तो वे व्यवस्था के सामने लाचार नजर आती हैं और अंततः ऐसे कदम उठाने पर मजबूर होती हैं जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था को और अधिक मजबूत करते हैं.

संक्षेप में कहें तो, पाकिस्तान में यह ड्रामा इसलिए केंद्र बिंदु बना हुआ है क्योंकि यह समाज के उस कड़वे सच को बेनकाब करता है जहां बेटों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आंख मूँदकर हुक्म बजाएं और बेटियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे हर परिस्थिति में समाज के तय किए गए नैतिकता के पैमानों पर खरी उतरें. यह नाटक और इस पर हो रही चर्चाएँ इस बात की पुकार हैं कि अब हमारी सामाजिक सोच और पारिवारिक परवरिश के तौर-तरीकों को बदलने की सख्त जरूरत है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 12 Oct 2026 08:13 AM (IST)
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