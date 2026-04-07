हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनTv Audioकमिटमेंट हो तो ऐसा! आंख की सर्जरी के अगले ही दिन सेट पर लौटीं Mangal Lakshmi की एक्ट्रेस

कमिटमेंट हो तो ऐसा! आंख की सर्जरी के अगले ही दिन सेट पर लौटीं Mangal Lakshmi की एक्ट्रेस

टीवी के पॉपुलर शो 'मंगल लक्ष्मी' एक्ट्रेस उर्वशी उपाध्याय की हाल ही में एक आंख की सर्जरी हुई. लेकिन एक्ट्रेस सर्जरी के अगले दिन ही शूट पर लौटी है. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 07 Apr 2026 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी का पॉपुलर शो 'मंगल लक्ष्मी' अपनी कहानी और ट्विस्ट्स की वजह से लगातार चर्चा में बना हुआ है. दर्शक शो को काफी पसंद कर रहे हैं शो के साथ-साथ इसके कलाकार भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. इस बीच, सीरियल में कुसुम का किरदार निभाने वाली उर्वशी उपाध्याय अपने डेडिकेशन को लेकर चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में एक आंख की सर्जरी हुई. लेकिन एक्ट्रेस सर्जरी के अगले दिन ही शूट पर लौटी है.

आंख की सर्जरी के अगले ही दिन सेट पर लौटीं उर्वशी उपाध्याय 
दरअसल, उर्वशी उपाध्याय की एक आंख की सर्जरी हुई, लेकिन उन्होंने आराम करने के बजाय अगले ही दिन शूटिंग पर लौटकर सबको हैरान कर दिया. सोशल मीडिया पर उनकी कई फोटोज  सामने आई हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वो एक आंख पर पट्टी बांधे नजर आ रही हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान  है.

कमिटमेंट हो तो ऐसा! आंख की सर्जरी के अगले ही दिन सेट पर लौटीं Mangal Lakshmi की एक्ट्रेस

वहीं एक और फोटो में वो डॉक्टर के साथ खड़ी नजर आईं. उनकी यह मेहनत और प्रोफेशनलिज्म देख फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

कमिटमेंट हो तो ऐसा! आंख की सर्जरी के अगले ही दिन सेट पर लौटीं Mangal Lakshmi की एक्ट्रेस

बता दें कि उर्वशी उपाध्याय 'मंगल लक्ष्मी' में कुसुम का किरदार निभा रही हैं. शो में मुख्य भूमिकाओं में दीपिका सिंह (मंगल), सानिका अमित (लक्ष्मी), के किरदार में हैं. उनके इस किरदार को दर्शकों काफी खूब पसंद करते हैं. ये शो कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है और ओटीटी पर इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Urvashi Upadhyay (@urvashi_upadhyay_sharle)

उर्वशी उपाध्याय का करियर
बता दें, उर्वशी उपाध्याय टीवी इंडस्ट्री में काफी टाइम से एक्टिव हैं. उन्हें पहली बार शो 'हमारी देवरानी' में देखा गया था. जिसमें उन्होंने मंजुला नानावती का किरदार निभाया था. एक्ट्रेस ने 'दिल की नजर से खूबसूरत', 'थपकी प्यार की', 'दिल से दिल तक', 'रंग जाऊं तेरे रंग में', 'नथ: जेवर या जंजीर', 'कर्ण संगिनी' और 'एक घर बनाऊंगा' जैसे कई शोज किए हैं.

और पढ़ें
Published at : 07 Apr 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
Mangal Lakshmi Urvashi Upadhya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टीवी Audio
कमिटमेंट हो तो ऐसा! आंख की सर्जरी के अगले ही दिन सेट पर लौटीं Mangal Lakshmi की एक्ट्रेस
कमिटमेंट हो तो ऐसा! आंख की सर्जरी के अगले ही दिन सेट पर लौटीं मंगल लक्ष्मी की एक्ट्रेस
टीवी Audio
Kalki 2898 AD Release Date: 'कल्कि 2898 एडी' की रिलीज डेट हुई अनाउंस, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी प्रभास-दीपिका पादुकोण की फिल्म
'कल्कि 2898 एडी' की रिलीज डेट हुई अनाउंस, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी प्रभास-दीपिका पादुकोण की फिल्म
टीवी Audio
Viral Video: पानी के बीचों-बीच दूल्हा दुल्हन ने मारी ऐसी ग्रैंड एंट्री, वायरल हो गया वीडियो, लोग कर रहे ट्रोल
पानी के बीचों-बीच दूल्हा दुल्हन ने मारी ऐसी ग्रैंड एंट्री, वायरल हो गया वीडियो, लोग कर रहे ट्रोल
टीवी Audio
'साथ निभाना साथिया' फेम 'Rucha Hasabnis' ने दिया बेटे को जन्म, सोशल मीडिया पर शेयर की बेबी की ये क्यूट तस्वीर
'साथ निभाना साथिया' फेम 'राशि बेन' ने दिया बेटे को जन्म, शेयर की बेबी की ये क्यूट तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सबरीमाला मामले पर सरकार ने की जोरदार बहस, SC की जज भी नहीं रुकीं, महावारी पर बोलीं- पर महिलाएं अछूत नहीं हो सकतीं...
सबरीमाला मामले पर सरकार ने की जोरदार बहस, SC की जज भी नहीं रुकीं, महावारी पर बोलीं- पर महिलाएं अछूत नहीं हो सकतीं...
इंडिया
पवन खेड़ा नहीं मिले, घर से क्या जब्त करके ले गई असम पुलिस? निकलते ही कहा- 'कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे'
पवन खेड़ा नहीं मिले, घर से क्या जब्त करके ले गई असम पुलिस? निकलते ही कहा- 'कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'योगी आदित्यनाथ अच्छे आदमी हैं लेकिन...', ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता शौकत अली ने की CM की तारीफ
'योगी आदित्यनाथ अच्छे आदमी हैं लेकिन...', ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता शौकत अली ने की CM की तारीफ
इंडिया
मणिपुर में फिर बवाल, इंफाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, जानें क्यों लिया गया ये फैसला? 
मणिपुर में फिर बवाल, इंफाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, जानें क्यों लिया गया ये फैसला? 
क्रिकेट
Matheesha Pathirana: KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?
KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?
ऐस्ट्रो
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
इंडिया
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
नौकरी
Jobs 2026: चंडीगढ़ में नौकरी की बहार, क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट के 257 पदों पर सुनहरा मौका
चंडीगढ़ में नौकरी की बहार, क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट के 257 पदों पर सुनहरा मौका
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Embed widget