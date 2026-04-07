कमिटमेंट हो तो ऐसा! आंख की सर्जरी के अगले ही दिन सेट पर लौटीं Mangal Lakshmi की एक्ट्रेस
टीवी के पॉपुलर शो 'मंगल लक्ष्मी' एक्ट्रेस उर्वशी उपाध्याय की हाल ही में एक आंख की सर्जरी हुई. लेकिन एक्ट्रेस सर्जरी के अगले दिन ही शूट पर लौटी है. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
टीवी का पॉपुलर शो 'मंगल लक्ष्मी' अपनी कहानी और ट्विस्ट्स की वजह से लगातार चर्चा में बना हुआ है. दर्शक शो को काफी पसंद कर रहे हैं शो के साथ-साथ इसके कलाकार भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. इस बीच, सीरियल में कुसुम का किरदार निभाने वाली उर्वशी उपाध्याय अपने डेडिकेशन को लेकर चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में एक आंख की सर्जरी हुई. लेकिन एक्ट्रेस सर्जरी के अगले दिन ही शूट पर लौटी है.
आंख की सर्जरी के अगले ही दिन सेट पर लौटीं उर्वशी उपाध्याय
दरअसल, उर्वशी उपाध्याय की एक आंख की सर्जरी हुई, लेकिन उन्होंने आराम करने के बजाय अगले ही दिन शूटिंग पर लौटकर सबको हैरान कर दिया. सोशल मीडिया पर उनकी कई फोटोज सामने आई हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वो एक आंख पर पट्टी बांधे नजर आ रही हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान है.
वहीं एक और फोटो में वो डॉक्टर के साथ खड़ी नजर आईं. उनकी यह मेहनत और प्रोफेशनलिज्म देख फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
बता दें कि उर्वशी उपाध्याय 'मंगल लक्ष्मी' में कुसुम का किरदार निभा रही हैं. शो में मुख्य भूमिकाओं में दीपिका सिंह (मंगल), सानिका अमित (लक्ष्मी), के किरदार में हैं. उनके इस किरदार को दर्शकों काफी खूब पसंद करते हैं. ये शो कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है और ओटीटी पर इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
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उर्वशी उपाध्याय का करियर
बता दें, उर्वशी उपाध्याय टीवी इंडस्ट्री में काफी टाइम से एक्टिव हैं. उन्हें पहली बार शो 'हमारी देवरानी' में देखा गया था. जिसमें उन्होंने मंजुला नानावती का किरदार निभाया था. एक्ट्रेस ने 'दिल की नजर से खूबसूरत', 'थपकी प्यार की', 'दिल से दिल तक', 'रंग जाऊं तेरे रंग में', 'नथ: जेवर या जंजीर', 'कर्ण संगिनी' और 'एक घर बनाऊंगा' जैसे कई शोज किए हैं.
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Source: IOCL