Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड?

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले और फायरिंग की घटना ने एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. मुंबई के जुहू इलाके में हुई इस घटना ने न सिर्फ फिल्मी गलियारों को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि सेलिब्रिटीज की सुरक्षा, बढ़ती आपराधिक धमकियों और पब्लिक प्लेस पर होने वाले क्राउड मैनेजमेंट पर एक गंभीर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है.

जब देश के सबसे फिट और एक्शन स्टार माने जाने वाले कलाकार को इस तरह के खतरे का सामना करना पड़े, तो यह सोचना लाजिमी है कि आज के दौर में सितारों की 'पब्लिक अपीयरेंस' कितनी जोखिम भरी हो चुकी है.

बेकाबू भीड़ और पपराज़ी संस्कृति, एक खतरनाक कॉकटेल

आज का दौर सोशल मीडिया और लगातार नजर रखने वाली नजरों का दौर है. पपराज़ी कल्चर और सोशल मीडिया रील्स की भूख ने सेलेब्स की पर्सनल लाइफ और पब्लिक स्पेस के बीच की दीवार को लगभग गिरा दिया है.

जब कोई स्टार किसी इवेंट, जिम या खेल के मैदान से बाहर निकलता है, तो वहां फैंस और फोटोग्राफर की भारी भीड़ जमा हो जाती है. हालिया घटना में यह बात सामने आई कि कैसे जुहू में एक खेल गतिविधि के बाद जब भीड़ जुटी थी, तो उसी अराजकता और भीड़ की आड़ का फायदा उठाकर बदमाशों ने वाहन पर गोलियां चलाईं. यह इस बात का प्रमाण है कि अनियंत्रित भीड़ केवल सुरक्षा में सेंध नहीं लगाती, बल्कि अपराधियों के लिए एक 'ढाल' का काम करती है.

निजी सुरक्षा गार्ड्स बनाम पेशेवर खतरा

कुछ साल पहले तक बॉलीवुड सितारों के लिए बॉडीगार्ड का मतलब केवल अत्यधिक उत्साही फैंस से घेरकर बचाना होता था. शेरा जैसे नामी बॉडीगार्ड्स या निजी सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ धक्का-मुक्की और ऑटोग्राफ मांगने वालों को संभालने के लिए होती थीं, लेकिन आज के समय में खतरा सिर्फ फैंस की दीवानगी का नहीं, बल्कि संगठित अपराध सिंडिकेट्स, गैंगस्टर्स और सुनियोजित हमलों का है जैसा कि टाइगर श्रॉफ के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी और फायरिंग का एंगल सामने आया है.

पारंपरिक बॉडीगार्ड्स या प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भीड़ को तो चीर सकते हैं, लेकिन वे पेशेवर हथियारों या गैंगवार के खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षित नहीं होते. ऐसे में, क्या सेलिब्रिटीज को अब वीवीआईपी (VVIP) स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता है? यह एक बड़ा सवाल है.

कानून-व्यवस्था और राज्य की जिम्मेदारी

जब मुंबई जैसे शहर में, जिसे देश के सबसे सुरक्षित महानगरों में गिना जाता है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो यह सीधे तौर पर कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं.

इस घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का तुरंत हरकत में आना और पुलिस कमिश्नर को सख्त निर्देश देना यह बताता है कि सरकार इस खतरे को कितनी गंभीरता से ले रही है.

पिछले कुछ समय से बॉलीवुड कलाकारों और उनके करीबियों को लगातार मिल रही धमकियां और हमले इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अपराध का यह नेटवर्क अब सिर्फ वसूली तक सीमित नहीं है, बल्कि यह फिल्म इंडस्ट्री के मनोवैज्ञानिक ताने-बाने को तोड़ने की कोशिश कर रहा है.

इससे पहले भी सितारे बने निशाना

यह कोई इकलौती घटना नहीं है. इससे पहले अभिनेता सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग, फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के आवास के बाहर गोलियां चलना, और कई अन्य कलाकारों को लगातार मिल रही फिरौती व जान से मारने की धमकियों ने यह साबित कर दिया है कि 90 के दशक का अंडरवर्ल्ड साया फिर से लौट रहा है. इन घटनाओं ने फिल्म इंडस्ट्री में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है और स्टार्स की सुरक्षा के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या 'पब्लिक अपीयरेंस' का दौर बदलने वाला है?

इस पूरी घटना के बाद फिल्म स्टार्स के कामकाज के तरीके में भारी बदलाव आने की उम्मीद है. सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं.

आने वाले दिनों में फिल्म प्रमोशन, ट्रेड आउटरीच या पब्लिक इवेंट्स के दौरान आयोजकों को स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर एक फुल-प्रूफ सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा. स्टेडियम, क्लब या पार्कों के बाहर होने वाले आयोजनों में अब सुरक्षा के दायरे कई गुना बढ़ाने पड़ेंगे.

टाइगर श्रॉफ पर हुआ यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति या एक अभिनेता पर हमला नहीं है, बल्कि यह इस बात का आईना है कि कैसे आधुनिक चकाचौंध और सोशल मीडिया के दौर में सेलिब्रिटीज की सुरक्षा एक बड़ा संकट बनती जा रही है. क्राउड मैनेजमेंट अब केवल भीड़ को नियंत्रित करने का नाम नहीं रह गया है, बल्कि यह राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा का एक अहम हिस्सा बन चुका है. यदि समय रहते पपराज़ी संस्कृति, भीड़ के अतिरेक और संगठित अपराधियों पर लगाम नहीं कसी गई, तो 'पब्लिक स्टारडम' की चमक धीरे-धीरे खौफ में बदल सकती है.