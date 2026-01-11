हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'वो चैप्टर अब खत्म हो चुका है...' धनश्री संग तलाक पर बोले युजवेंद्र चहल, आरजे महवश संग डेटिंग रूमर्स पर भी किया रिएक्ट

'वो चैप्टर अब खत्म हो चुका है...' धनश्री संग तलाक पर बोले युजवेंद्र चहल, आरजे महवश संग डेटिंग रूमर्स पर भी किया रिएक्ट

Yuzvendra Chahal On Divorce: युजवेंद्र चहल ने खुलासा किया है कि वो धनश्री वर्मा से तलाक के दौरान डिप्रेशन में थे. लेकिन अब वो मूव ऑन कर चुके हैं और अपनी लाइफ में खुश हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 11 Jan 2026 03:27 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने मार्च 2025 में धनश्री वर्मा से तलाक ले लिया था. अब तलाक के 9 महीने बाद चहल ने बताया है कि अब  वो धनश्री से आगे बढ़ चुके हैं और धनश्री भी अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुकी हैं.

मैशेबल इंडिया को दिए एक हालिया इंटरव्यू में युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा से तलाक पर बात की. उन्होंने कहा- 'ये मेरी जिंदगी का एक चैप्टर था, जो अब खत्म हो गया है. मैंने अब वो जगह छोड़ दी है. मैं वहां फंसा नहीं रहना चाहता.'

'मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, वो अपनी जिंदगी में खुश है'
युजवेंद्र ने आगे कहा- 'मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, वो अपनी जिंदगी में खुश है. किसी को दुखी करके किसी को क्या मिलेगा?' इसके बाद चहल ने अपनी उस टीशर्ट के बारे में बात की जो उन्होंने तलाक के समय कोर्ट में पहनी थी. इस टीशर्ट पर लिखा था Be Your Own Sugar Daddy. इसे चहल से धनश्री के एलिमनी से जोड़ा गया था. इसे लेकर चहल ने कहा- 'कोर्ट से बाहर निकलते ही ये बात वहीं खत्म हो गई थी.'

तलाक के दौरान डिप्रेशन में थे युजवेंद्र चहल
हालांकि युजवेंद्र चहल ने खुलासा किया कि धनश्री से तलाक के बाद वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे. उन्होंने कहा- 'जब मेरा तलाक हो रहा था, तब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था. इसीलिए मैंने पिछले साल कुछ बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट छोड़ दिए थे. मैं ये बात हरियाणा में अपने मेंटर, अनिरुद्ध सर के साथ शेयर करता था. उन्होंने मुझे उस मुश्किल से निकलने में बहुत मदद की.'

आरजे महवश संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी
इस दौरान युजवेंद्र चहल ने आरजे महवश संग डेटिंग अफवाहों पर भी रिएक्ट किया. उन्होंने बताया कि वो सिंगल हैं. हालांकि उन्होंने डेटिंग ऐप पर अकाउंट बनाया था लेकिन उन्हें वो समझ नहीं आया और उन्होंने बाद में वहां से अपना अकाउंट डिलीट कर दिया.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 11 Jan 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Dhanashree Verma Yuzvendra Chahal RJ Mahvash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
'हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात सपना', ओवैसी के बयान पर रामभद्राचार्य बोले साड़ी वाली PM बनेगी
'हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात सपना', ओवैसी के बयान पर रामभद्राचार्य बोले साड़ी वाली PM बनेगी
इंडिया
Somnath Swabhiman Parv: PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
क्रिकेट
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
क्रिकेट
गेंदबाज को मार पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए विराट कोहली ने दिए सबसे बड़े टिप्स
गेंदबाज को मार पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए विराट कोहली ने दिए सबसे बड़े टिप्स
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: समंदर के रास्ते India की आर्थिक महाशक्ति बनने की तैयारी | Paisa Live
PM Modi Somnath Visit : डमरू के बाद ढोल बजाने और 108 घोड़ों की शौर्य यात्रा को देख दंग रह गए लोग
Syria पर Trump ने किया बहुत बड़ा हमला, अमेरिका का दावा कि कई ISIS ठिकाने हुए ध्वस्त
Bihar के Hazipur में कंबल वितरण के दौरान मची लूट, मौका देख निकले Chirag । Breaking News
Ankita Bhandari Murder Case में बंद के ऐलान पर बंटे व्यापारी, CBI जांच की मांग पर बढ़ा विवाद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
'हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात सपना', ओवैसी के बयान पर रामभद्राचार्य बोले साड़ी वाली PM बनेगी
'हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात सपना', ओवैसी के बयान पर रामभद्राचार्य बोले साड़ी वाली PM बनेगी
इंडिया
Somnath Swabhiman Parv: PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
क्रिकेट
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
क्रिकेट
गेंदबाज को मार पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए विराट कोहली ने दिए सबसे बड़े टिप्स
गेंदबाज को मार पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए विराट कोहली ने दिए सबसे बड़े टिप्स
इंडिया
Weather Update: देशभर में मौसम ने बदला रुख: दक्षिण भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा
देशभर में मौसम ने बदला रुख: दक्षिण भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा
विश्व
Pakistan Terrorism: 'पाकिस्तानी सेना मुझे देती है न्योता...', लश्कर के आतंकी ने खोली आसिम मुनीर की पोल
'पाकिस्तानी सेना मुझे देती है न्योता...', लश्कर के आतंकी ने खोली आसिम मुनीर की पोल
शिक्षा
MPPCS के लिए आवेदन शुरू, जानें कब है आवेदन करने की लास्ट डेट?
MPPCS के लिए आवेदन शुरू, जानें कब है आवेदन करने की लास्ट डेट?
यूटिलिटी
सैलरी से पीएफ कटता है तो आपके पास भी है 7 लाख तक का बीमा, जानें कैसे मिलता है फायदा?
सैलरी से पीएफ कटता है तो आपके पास भी है 7 लाख तक का बीमा, जानें कैसे मिलता है फायदा?
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget