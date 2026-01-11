भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने मार्च 2025 में धनश्री वर्मा से तलाक ले लिया था. अब तलाक के 9 महीने बाद चहल ने बताया है कि अब वो धनश्री से आगे बढ़ चुके हैं और धनश्री भी अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुकी हैं.

मैशेबल इंडिया को दिए एक हालिया इंटरव्यू में युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा से तलाक पर बात की. उन्होंने कहा- 'ये मेरी जिंदगी का एक चैप्टर था, जो अब खत्म हो गया है. मैंने अब वो जगह छोड़ दी है. मैं वहां फंसा नहीं रहना चाहता.'

'मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, वो अपनी जिंदगी में खुश है'

युजवेंद्र ने आगे कहा- 'मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, वो अपनी जिंदगी में खुश है. किसी को दुखी करके किसी को क्या मिलेगा?' इसके बाद चहल ने अपनी उस टीशर्ट के बारे में बात की जो उन्होंने तलाक के समय कोर्ट में पहनी थी. इस टीशर्ट पर लिखा था Be Your Own Sugar Daddy. इसे चहल से धनश्री के एलिमनी से जोड़ा गया था. इसे लेकर चहल ने कहा- 'कोर्ट से बाहर निकलते ही ये बात वहीं खत्म हो गई थी.'

तलाक के दौरान डिप्रेशन में थे युजवेंद्र चहल

हालांकि युजवेंद्र चहल ने खुलासा किया कि धनश्री से तलाक के बाद वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे. उन्होंने कहा- 'जब मेरा तलाक हो रहा था, तब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था. इसीलिए मैंने पिछले साल कुछ बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट छोड़ दिए थे. मैं ये बात हरियाणा में अपने मेंटर, अनिरुद्ध सर के साथ शेयर करता था. उन्होंने मुझे उस मुश्किल से निकलने में बहुत मदद की.'

आरजे महवश संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी

इस दौरान युजवेंद्र चहल ने आरजे महवश संग डेटिंग अफवाहों पर भी रिएक्ट किया. उन्होंने बताया कि वो सिंगल हैं. हालांकि उन्होंने डेटिंग ऐप पर अकाउंट बनाया था लेकिन उन्हें वो समझ नहीं आया और उन्होंने बाद में वहां से अपना अकाउंट डिलीट कर दिया.