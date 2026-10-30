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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनप्रिंस नरूला की फोटो देखकर युविका चौधरी ने तोड़ा करवा चौथ का व्रत, सामने आई भावुक झलक

प्रिंस नरूला की फोटो देखकर युविका चौधरी ने तोड़ा करवा चौथ का व्रत, सामने आई भावुक झलक

युविका चौधरी ने इस बार अपने पति प्रिंस नरूला से दूर रहकर करवाचौथ का मनाया. युविका ने उनकी तस्वीर देखकर अपना व्रत खोला. उन्होंने अपने करवाचौथ सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी शेयर कीं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 30 Oct 2026 10:13 AM (IST)
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29 अक्टूबर को बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत तक की कई एक्ट्रेसेस ने धूमधाम से करवाचौथ का त्योहार मनाया. इस खास मौके पर सभी अपने-अपने अंदाज में सजती-संवरती नजर आईं. इसी बीच एक्ट्रेस युविका चौधरी ने भी करवाचौथ सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वो पति प्रिंस नरूला की तस्वीर देखकर व्रत की रस्में पूरी करती दिखीं.

एक्ट्रेस युविका चौधरी ने इस बार अपने पति प्रिंस नरूला से दूर रहकर करवाचौथ का त्योहार मनाया. 

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प्रिंस की फोटो देखकर युविका ने तोड़ा करवा चौथ का व्रत
एक्ट्रेस युविका चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर करवाचौथ सेलिब्रेशन की कुछ खूबसूरत झलकियां शेयर की हैं. तस्वीरों में वो पूरे रीति-रिवाज के साथ त्योहार मनाती नजर आ रही हैं. एक फोटो में युविका छलनी से अपने पति प्रिंस नरूला की तस्वीर देखकर व्रत खोलती दिख रही हैं.

इस खास मौके पर उन्होंने रेड कलर का खूबसूरत अनारकली सूट पहना था. ट्रेडिशनल लुक में वो काफी खूबसूरत लग रही थी. इन फोटोज को शेयर करते हुए उन्होंने सभी को करवाचौथ की बधाई दी. यवुिका के इस पोस्ट पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.

 
 
 
 
 
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प्रिंस को आई युविका की याद
वहीं प्रिंस ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपनी पत्नी युविका और बेटी को बहुत मिस कर रहे हैं. उन्होंने युविका और बेटी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'हैप्पी करवाचौथ बेबी! तुम दोनों की बहुत याद आ रही है. सॉरी, इस खास दिन पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम दोनों के पास है. मेरे प्यारे बच्चों, तुमसे बहुत प्यार करता हूं. किकी, जल्दी ठीक हो जाओ बच्चू. पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं.'

 
 
 
 
 
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युविका चौधरी और प्रिंस नरूला की शादी साल 2018 को मुंबई में हुई थी. कपल की एक बेटी है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 30 Oct 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
Yuvika Chaudhary
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