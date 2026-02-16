ये रिश्ता क्या कहलाता है शो पिछले कई सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है.इस शो में आए दिन नए-नए ट्विस्ट एंड टर्न दिखाए जा रहे हैं,जिसे देख लोगों को उत्सुकता शो को लेकर बढ़ती जा रही है.शो में अब तक देखने को मिला कि माइरा नहीं मिलती तो अरमान घबरा जाता है.

लेकिन, जब वो मिल जाती है तो उसी हालत देख अरमान परेशान हो जाता है.ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अरमान अपनी और अभिरा की तस्वीर को फाड़कर फेंक देगा. वहीं, ये फटी हुई तस्वीर विद्या के हाथ लग जाएगी.

विद्या के करतूतों से पर्दा हटाएगी काजल

उसके बाद विद्या को देख काजल कहेगी कि आप तो बहुत खुश होंगी आज, क्योंकि यही तो आप चाहती थीं. काजल कहती है कि अभिरा को भी कस्टडी पेपर्स आपने दिए थे, अरमान ने नहीं.आप जानती थी कि अभिरा दो हफ्ते से अस्पताल में बेहोश थी, लेकिन आपने जानबूझकर सबके सामने उसे कॉल किया.

अरमान को उसके खिलाफ भड़काया.उसके बाद काजल से विद्या कहेगी कि अरमान और माइरा बहुत मुश्किल से अभिरा को मिले थे और उसने इनकी कद्र नहीं की. अरमान से ज्यादा अभिरा को किसी और पर भरोसा था. काजल इस पर विद्या को कहती है कि आपने अपनी खुशी के लिए बेटा और पोती दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी.

विद्या कहती है कि जब तुम ये सब जानती थी तो सबको क्यों नहीं बताया. इस पर काजल कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि अरमान संग उनका रिश्ता बिगड़े.काजल से विद्या कहती है कि तुम्हें चाहिए क्या. इस पर काजल कहती है कि वो वक्त आने पर खुद मांग लेगी.

इतना नहीं जल्द ही ये भी खुलसा होगा कि पोद्दार परिवार में अभिरा का कोई जासूस है. दरअसल, माइरा के हॉस्टर जाने की खबर अभिरा तक पहुंचेगी. वो जैसे ही थैंक्यू का मैसेज करेगी, इसी बीच मनीषा और तान्या का फोन बजेगा. अब ये देखना मजेदार होगा कि दोनों में से कौन अभिरा का जासूस है.

ये भी पढ़ें:-माही विज संग तलाक के बाद मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं जय भानुशाली? सच्चाई आई सामने