'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नायरा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शिवांगी जोशी के फैंस के लिए एक खुशखबरी सामने आई है. वैसे तो शिवांगी अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं, एक बार फिर उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी खबर सामने आई है.

दरअसल, शिवांगी जोशी के घर जल्द ही शहनाइयां बजने वाली है. जी हां, शिवांगी की छोटी बहन शीतल जोशी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं.जल्द ही एक्ट्रेस के घर बारात आने वाली है. शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं. शादी की रस्मों का हिस्सा बनने शिवांगी जोशी देहरादून पहुंच चुकी हैं.

शादी की तैयारियों की झलक आई सामने

जहां, वो जमकर मस्ती कर रही हैं. साथ ही अपनी बहन की शादी की रस्मों में बखूबी हिस्सा ले रही हैं. हाल ही में शिवांगी जोशी ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने अपने घर पर होने वाली शादी की तैयारियों की एक झलक दिखाई है.

इसके अलावा शिवांगी ने एक और फोटो शेयर की है, जिसमें उनकी छोटी बहन के हाथों पर पिया के नाम की मेहंदी लगी हुई नजर आ रही है. इससे आप अंदाजा लगा सकते है कि शादी एक दो दिन में ही होने वाली है. क्योंकि ना तो शिवांगी ने और ना शीतल ने ही सोशल मीडिया पर शादी की डेट का खुलासा किया है.

इस दिन हुई थी सगाई

लेकिन, अब जब शीतल को मेहंदी लग चुकी है, तो जल्द ही उन्हें दुल्हन के लुक में भी दिखाई देंगी. शिवांगी अपनी छोटी बहन की शादी को लेकर काफी खुश हैं. बता दें शिवांगी जोशी की बहन की सगाई 5 जून को हुई थी. इस दौरान शिवांगी ने सगाई की कई तस्वीरें शेयर की थीं.अब सगाई के दिन महीने बाद एक्ट्रेस की छोटी बहन सात फेरे लेने जा रही है.

