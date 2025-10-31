'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में हिना खान की सास की भूमिका निभाकर सोनाली वर्मा ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. इस शो में सोनाली ने गायत्री की भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्हें काफी पसंद किया गया था. कई सालों तक सोनाली इस शो का हिस्सा रही थीं.

लेकिन, शादी के बाद एक्ट्रेस ने एक्टिंग और ग्लैमर वर्ल्ड से दूरी बना ली और विदेश में सेटल हो गईं. एक्टिंग में करियर बनाने से पहले सोनाली वर्मा पत्रकार के तौर पर काम किया करती थीं. उन्होंने 10 साल तक पत्रकार के तौर पर काम किया.

जीतेंद्र की वजह से मिला मौका

उस दौरान एक्ट्रेस ने पर्दे पर कदम तक रखने के बारे में भी नहीं सोचा था. अपने करियर में वो बेहद खुश थीं. 10 साल तक न्यूज एंकर के तौर पर काम करने की वजह से सोनाली कैमरा फ्रेंडली रहीं.किस्मत उन्हें टीवी तक ले आई थी.टीवी सीरियल्स में सोनाली को मौका जीतेंद्र की वजह से मिला.

View this post on Instagram A post shared by Sonali Verma (@realsonaliverma)

सोनाली की इत्तेफाकन जीतेंद्र से मुलाकात हुई थी, उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी एकता से मिलवाया. सोनाली के करियर में ये टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ था. 2013 में सोनाली ने ये रिश्ता क्या कहलाता है से ब्रेक ले लिया. सीरियल में उनकी मौत का एंगल दिखाकर किरदार को खत्म किया गया था.

बन गईं यूट्यूबर

सोनाली ने उसके बाद एक्टिंग से दूरी बना ली. उन्होंने साल 2014 में सचिन सचदेव के संग शादी कर ली. शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और पति संग अमेरिका में बस गईं. सोनाली अपने बेटे और पति के साथ अपनी लाइफ में व्यस्त हैं. एक्ट्रेस अब अपना सारा वक्त परिवार को देती हैं और यूट्यूबर के तौर पर काम करती हैं.

ये भी पढ़ें:-'एक दीवाने की दीवानियत'' आई पसंद, तो हर्षवर्धन राणे की ये फिल्में भी जरूर देखें