हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'ये रिश्ता क्या कहलाता हैं' के सेट पर 5000 एपिसोड पूरे होने पर मना जश्न, कार्तिक-नायरा को साथ देख खुश हुए फैंस

'ये रिश्ता क्या कहलाता हैं' के सेट पर 5000 एपिसोड पूरे होने पर मना जश्न, कार्तिक-नायरा को साथ देख खुश हुए फैंस

स्टार प्लस के सबसे पसंदीदा शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने हाल ही में एक माइलस्टोन तय किया है. ऐसे में शो के सेट पर शानदार सेलिब्रेशन किया गया,जिसकी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Dec 2025 06:51 PM (IST)
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. अब इस शो ने अपने 5000 एपिसोड पूरे किए हैं, ऐसे में शानदार तरीके से जश्न मनाया गया. सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रही है. वायरल वीडियोज में शो की पूरी स्टार कास्ट एक साथ खुशियां मनाते हुए नजर आ रही है.

वहीं, शो की सभी पीढ़ी के एक्टर्स भी इस जश्न में शामिल हुए.बता दें ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शुरुआत 2009 में हुई थी. इस शो का पहला एपिसोड 12 जनवरी 2009 को प्रसारित हुआ था, तबसे लेकर अब तक इस शो ने अपने ट्विस्ट एंड टर्न से दर्शकों को बांध रखा है.

राजन शाही सेट पर मां के संग पहुंचे

सीरियल में इन दिनों चौथी पीढ़ी की कहानी को दिखाया जा रहा है और इस तरह से शो के 5000 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, जिसका जबरदस्त सेलिब्रेशन सेट पर हुआ.'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट पर शो के प्रोड्यूसर राजन शाही अपनी मां के साथ पहुंचे और वहां उन्होंने बड़ा सेलिब्रेशन किया.

 
 
 
 
 
शो की पूरी स्टार कास्ट के साथ हवन-पूजन किया, फिर केक कटिंग भी की, ढोल नगाड़ों पर शो के एक्टर्स ने जमकर ठुमके भी लगाए.इस सेलिब्रेशन का हिस्सा अनुपमा यानी रुपाली गांगुली भी बनीं.इतना ही नहीं बल्कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पूरी पीढ़ी भी इसका हिस्सा बनीं.

कार्तिक-नायरा को साथ देख फैंस हुए खुश

अब तक शो का हिस्सा रहे सभी सितारे 5000 एपिसोड पूरे होने के जश्न में शामिल हुए. हालांकि , कुछ एक्टर्स नहीं दिखाई दिए, जैसे कि हिना खान, हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ आदी.वहीं, इतने सालों बाद फैंस कार्तिक और नायरा को एक साथ देख जरूर खुश हो गए.

 
 
 
 
 
2025 जाते-जाते शिवांगी जोशी और मोहसिन खान के फैंस को खुशी दो गया. क्योंकि दोनों कई सालों बाद एक ही फ्रेम में दिखाई दिए.वहीं,नैतिक (करण मेहरा) को भी सेट पर देखा गया. 5000 एपिसोड के पूरे होने का जश्न बहुत ही जबरदस्त तरीके से मनाया गया.

ये भी पढ़ें:-Year Ender 2025: इन टीवी सेलेब्स के घर गूंजी किलकारी, लिस्ट में गौहर खान से लेकर शमा सिकंदर तक शामिल

Published at : 03 Dec 2025 06:51 PM (IST)
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Shivangi Joshi Mohsin Khan
