आधी रात को अरमान और अभिरा की होगी लड़ाई? माइरा का होगी अपनी मां से 8 साल बाद आमना-सामना!

ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभी तक देखने को मिला कि काजल और विद्या में एक डील होती है. इसी बीच अरमान और अभिरा अपनी-अपनी बेटियों को हॉस्टल भेजने की तैयारी कर रहे हैं.शो में दिखाए जाने वाले ट्रैक के अनुसार मुक्ति और माइरा एक ही स्कूल में जाने वाले हैं.

शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि माइरा के हॉस्टल जाने से एक रात पहले अरमान पूरी रात काम करता है. मेहर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनता तो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है.दूसरी तरफ अभिरा अपनी बेटी को हॉस्टर भेजने के लिए तैयारी कर रही होती है.

अभिरा और अरमान की होती है बहस

इसी बीच बिल्डर के वकील को अभिरा मैसेज करती है, जो और कोई नहीं बल्कि अरमान ही है.वो चाहती है कि वकील से नए तरीके से बात करते. लेकिन, इस दौरान भी दोनों की बहस हो जाती है.माइरा के हॉस्टल जाने के वक्त पूरा पोद्दार परिवार इमोशनल हो जाता है.

मनीषा तो उसके लिए एक गोल्ड चैन लेकर आती है. अरमान दूर से सबकुछ देखता रहता है.वहीं, दूसरी तरफ मुक्ति को भी अभिरा के साथ के लोग ऐसे भेजते हैं, जैसे उसकी विदाई हो रही हो. काकी तो उसे चांदी की चैन देती है. ये सब देख अभिरा काफी इमोशनल हो जाती है.

एक तरफ अरमान और माइरा स्कूल के लिए निकलते हैं तो दूसरी तरफ अभिरा और मुक्ति. स्कूल को देख मुक्ति खुश हो जाती है तो वहीं माइरा इमोशनल हो जाती है. मुक्ति को स्कूल में छोड़ने के बाद अभिरा काफी इमोशनल होती है.इस दौरान दोनों मां बेटी कई तरह की बातें करती हैं.

इसी दौरान अभिरा की नजर माइरा पर पड़ती है और वो उसकी तरह जा रही होती है. लेकिन, मुक्ति उसे रोक लेती है.इधर, अरमान को सॉरी बोलकर माइरा भी इमोशनल बातें कर रही होती है. उसके बाद दोनों पापा बेटी गले लगकर रोते हैं.

