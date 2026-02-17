हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनYeh Rishta Kya Kehlata Hai: आधी रात को अरमान और अभिरा की होगी लड़ाई? माइरा का होगी अपनी मां से 8 साल बाद आमना-सामना!

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: आधी रात को अरमान और अभिरा की होगी लड़ाई? माइरा का होगी अपनी मां से 8 साल बाद आमना-सामना!

स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों खूब ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. मेकर्स ने शो में 8 साल का लीप दिखाया है, जिसके बाद शो की कहानी काफी बदल चुकी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Feb 2026 01:38 PM (IST)
Preferred Sources

ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभी तक देखने को मिला कि काजल और विद्या में एक डील होती है. इसी बीच अरमान और अभिरा अपनी-अपनी बेटियों को हॉस्टल भेजने की तैयारी कर रहे हैं.शो में दिखाए जाने वाले ट्रैक के अनुसार मुक्ति और माइरा एक ही स्कूल में जाने वाले हैं.

शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि माइरा के हॉस्टल जाने से एक रात पहले अरमान पूरी रात काम करता है. मेहर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनता तो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है.दूसरी तरफ अभिरा अपनी बेटी को हॉस्टर भेजने के लिए तैयारी कर रही होती है.

अभिरा और अरमान की होती है बहस

इसी बीच बिल्डर के वकील को अभिरा मैसेज करती है, जो और कोई नहीं बल्कि अरमान ही है.वो चाहती है कि वकील से नए तरीके से बात करते. लेकिन, इस दौरान भी दोनों की बहस हो जाती है.माइरा के हॉस्टल जाने के वक्त पूरा पोद्दार परिवार इमोशनल हो जाता है.

मनीषा तो उसके लिए एक गोल्ड चैन लेकर आती है. अरमान दूर से सबकुछ देखता रहता है.वहीं, दूसरी तरफ मुक्ति को भी अभिरा के साथ के लोग ऐसे भेजते हैं, जैसे उसकी विदाई हो रही हो. काकी तो उसे चांदी की चैन देती है. ये सब देख अभिरा काफी इमोशनल हो जाती है.

एक तरफ अरमान और माइरा स्कूल के लिए निकलते हैं तो दूसरी तरफ अभिरा और मुक्ति. स्कूल को देख मुक्ति खुश हो जाती है तो वहीं माइरा इमोशनल हो जाती है. मुक्ति को स्कूल में छोड़ने के बाद अभिरा काफी इमोशनल होती है.इस दौरान दोनों मां बेटी कई तरह की बातें करती हैं.

इसी दौरान अभिरा की नजर माइरा पर पड़ती है और वो उसकी तरह जा रही होती है. लेकिन, मुक्ति उसे रोक लेती है.इधर, अरमान को सॉरी बोलकर माइरा भी इमोशनल बातें कर रही होती है. उसके बाद दोनों पापा बेटी गले लगकर रोते हैं.

ये भी पढ़ें:-IND vs PAK जीत के बाद एल्विश यादव और रिंकू सिंह की सीक्रेट बातचीत वायरल, क्रिकेटर ने पूछा चौंकाने वाला सवाल!

Published at : 17 Feb 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: आधी रात को अरमान और अभिरा की होगी लड़ाई? माइरा का होगी अपनी मां से 8 साल बाद आमना-सामना!
आधी रात को अरमान और अभिरा की होगी लड़ाई? माइरा का होगी अपनी मां से 8 साल बाद आमना-सामना!
टेलीविजन
IND vs PAK जीत के बाद एल्विश यादव और रिंकू सिंह की सीक्रेट बातचीत वायरल, क्रिकेटर ने पूछा चौंकाने वाला सवाल!
IND vs PAK जीत के बाद एल्विश-रिंकू की सीक्रेट बातचीत वायरल, क्रिकेटर ने पूछा चौंकाने वाला सवाल!
टेलीविजन
Anupama Written Update: राही और अंश अपनी एक-एक बेइज्जती का लेंगे बदला, माही को गौतम दिखाएगा असली चेहरा
राही और अंश अपनी एक-एक बेइज्जती का लेंगे बदला, माही को गौतम दिखाएगा असली चेहरा
टेलीविजन
तलाक के बाद माही विज ने किसके साथ सेलिब्रेट किया वैलेंटाइन डे, तस्वीरें आई सामने
तलाक के बाद माही विज ने किसके साथ सेलिब्रेट किया वैलेंटाइन डे, तस्वीरें आई सामने
Advertisement

वीडियोज

Solar Eclipse 2026: 'खुली आंखों' से ग्रहण देखने की सलाह पर भड़के ज्योतिषाचार्य! | Surya Grahan
Iran Us Conflict: ईरान पर Trump का सख्त अल्टीमेटम न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो होगा बड़ा कदम
Bihar Breaking: नवादा में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा | Nawada News
CBSE Board Exam: आज से CBSE बोर्ड की परीक्षा शुरू, 43 लाख छात्र देंगे परीक्षा | Breaking | ABP News
Iran Us Conflict: ईरान-US वार्ता से पहले Donlad Trump का बयान, 'डील नहीं हुई तो B2 बॉम्बर तैयार'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बॉयकॉट में नहीं, सरेंडर में मजा आता है...', भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कही बात, पछताए पाकिस्तानी PM!
'बॉयकॉट में नहीं, सरेंडर में मजा आता है...', भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कही बात, पछताए पाकिस्तानी PM!
बिहार
बिहार में क्या है मांस बेचने का नियम? 5,000 तक फाइन, नीतीश सरकार की गाइडलाइन जारी
बिहार में क्या है मांस बेचने का नियम? 5,000 तक फाइन, नीतीश सरकार की गाइडलाइन जारी
क्रिकेट
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
साउथ सिनेमा
‘शादी है…मास्क हटाइए ना’, पैप्स की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए दिया पोज
‘शादी है…मास्क हटाइए ना’, पैप्स की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए दिया पोज
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
जनरल नॉलेज
शादी से पहले संबंध बनाना सही या गलत, क्या इस पर भी हो सकती है सजा?
शादी से पहले संबंध बनाना सही या गलत, क्या इस पर भी हो सकती है सजा?
यूटिलिटी
फ्रिज में ये सेटिंग होते ही बढ़ जाता है बिजली का बिल, जानें अपने काम की बात
फ्रिज में ये सेटिंग होते ही बढ़ जाता है बिजली का बिल, जानें अपने काम की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget