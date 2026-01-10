25 साल की ये एक्ट्रेस बनेंगी दुल्हनियां, बॉयफ्रेंड ने डायमंड रिंग के साथ किया प्रपोज
Dream Proposal: नविका कोटिया ने बर्फीली वादियों में बॉयफ्रेंड माजेन मोडी के ड्रीमी प्रपोजल को स्वीकार किया. पिंक ड्रेस और डायमंड रिंग के साथ हुई रोमांटिक सगाई.
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ फेम एक्ट्रेस नविका कोटिया ने नए साल की शुरुआत बेहद खास अंदाज में की है. 25 साल की उम्र में नविका ने अपनी सगाई की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपना ड्रीमी प्रपोजल वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि वो जल्द ही दुल्हन बनने वाली हैं. इस खबर के बाद से ही उनके फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं.
बर्फीली वादियों में हुआ रोमांटिक प्रपोजल
9 जनवरी 2026 को नविका ने जो वीडियो शेयर किया उसमें उनके बॉयफ्रेंड और रियल एस्टेट डेवलपर माजेन मोडी उन्हें बर्फीली वादियों में प्रपोज करते दिख रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि स्नो से ढके पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत और रोमांटिक सेटअप किया गया था जिसने इस पल को और भी खास बना दिया.
ड्रीमी लुक और खास सरप्राइज
वीडियो में नविका पिंक कलर की ड्रेस में ब्लाइंडफोल्ड लगाकर खड़ी नजर आती हैं जबकि माजेन ब्लैक सूट में काफी हैंडसम लग रहे हैं. जैसे ही नविका की आंखों से पट्टी हटती है सामने रेड रोज, शैंपेन ग्लास और 'नविका, आई लव यू' लिखा हुआ केक दिखाई देता है. इस सरप्राइज को नविका ने अपनी जिंदगी का सबसे स्पेशल मोमेंट बताया.
घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज
प्रपोजल के दौरान माजेन घुटनों पर बैठकर नविका से शादी के लिए पूछते हैं. बैकग्राउंड में रेड रोज से बना एक बड़ा सा हार्ट नजर आता है जिस पर 'मैरी मी' लिखा हुआ है. ये सीन किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा था. नविका भी इस पल को देखकर काफी इमोशनल और खुश दिखाई दीं.
डायमंड रिंग ने खींचा ध्यान
वीडियो में नविका अपनी बड़ी और खूबसूरत डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती भी नजर आती हैं. बर्फीली वादियों के बीच सगाई की यह झलक फैंस को काफी पसंद आ रही है और सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
अरेंज मैरिज पर पहले ही कर चुकी हैं बात
एक पुराने इंटरव्यू में नविका बता चुकी हैं कि उनकी अरेंज मैरिज होगी और जनवरी में उनकी सगाई होने वाली है. अब उनकी बात सच होती दिख रही है. फैंस उनकी इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं.
वर्कफ्रंट पर भी रही हैं एक्टिव
नविका कोटिया ने टीवी सीरियल्स के साथ-साथ फिल्मों में भी काम किया है. वो ‘इंग्लिश विंग्लिश’ और ‘भूल भुलैया’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. अब सगाई की खबर के बाद उनके फैंस उनकी शादी और आने वाले प्रोजेक्ट्स का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
