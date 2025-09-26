हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा को प्रपोज करेगा अरमान, ड्रग्स के नशे में साली संग 'वन नाइट स्टैंड' करेगा अभीर

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा को प्रपोज करेगा अरमान, ड्रग्स के नशे में साली संग 'वन नाइट स्टैंड' करेगा अभीर

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के अपकमिंग एसिपोड में कुछ ऐसे धमाके देखने को मिलने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Sep 2025 12:30 PM (IST)
समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित के शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में इन दिनों काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. गीतांजलि और अरमान हनीमून के लिए अभिरा के रिसॉर्ट में गए होते हैं. गीतांजली और अरमान की यहां हालत खराब हो जाएगी.

शो में अभी तक देखने को मिला कि मायरा और अभिरा मिलकर गीतांजलि और अरमान का स्वागत करते हैं. इस दौरान अभिरा से गीतांजली उसके हनीमून का कमरा सजाने के लिए कहती है.इस बात को सुन वो काफी दुखी हो जाती है. इसी बीच शो में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.

कृष करता है तान्या की बेइज्जती

अपकमिंग एपिसोड में तान्या और कृष अपने रिश्ते के बारे में अकेले में बात करते दिखेंगे. कृष उससे कहता है कि उसे अपनी पत्नी कहने में शर्म आती है. इतना ही नहीं वो तान्या की खूब बेइज्जती भी करता है.इस दौरान अरमान के संग गीतांजली रोमांस करने की कोशिश करेगी.

अरमान को अभिरा का ख्याल आ जाएगा.वो खुद को गीतांजलि से दूर करने लगेगा.अरमान गीतांजलि को तलाक देने का फैसला लेने वाला है.अभिरा को इसी बीच पता चलेगा कि रिसॉर्ट में चुड़ैल है. अभिरा इस बात को सुन घबरा जाएगी. शो में भूत की वजह से बड़ा बदलाव होने वाला है.

 
 
 
 
 
अभीर के करीब जाएगी कियारा

इधर, अभिरा को अरमान शादी के लिए प्रपोज करेगा. अरमान कहता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता है.अभिरा इन बातों को सुन इमोशनल हो जाती है, इसी बीच उसे गीतांजलि की याद आ जाती है.दूसरी तरफ अभीर के करीब जाने की कोशिश करती है कियारा.

वहीं, अभीर भी इस बार कियारा को नहीं रोकने वाला है.कियारा अपने दिमागी हालत को मोहरा बनाकर अभीर के दिल में जगह बना लेगी.मौका मिलते ही अभीरऔर कियारा वन नाइट स्टैंड करेंगे. कियारा नशे में आपा खो देगी. वहीं, अभीर भी खुद पर काबू नहीं कर पाएगा.उसके बाद जीजा साली की इस जोड़ी की लव स्टोरी शुरू होगी.

Published at : 26 Sep 2025 12:30 PM (IST)
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Samridhii Shukla ROHIT PUROHIT
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

