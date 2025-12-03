हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनये रिश्ता क्या कहलाता है के कार्तिक-नायरा दिखे एकसाथ पर नहीं की बात, वायरल हो रहा वीडियो

ये रिश्ता क्या कहलाता है के कार्तिक-नायरा दिखे एकसाथ पर नहीं की बात, वायरल हो रहा वीडियो

ये रिश्ता क्या कहलाता के 5000 एपिसोड पूरे हो गए हैं. राजन शाही ने पूरी कास्ट के साथ मिलकर इसका जश्न मनाया. इस दौरान शिवांगी जोशी, मोहसिन खान साथ में आए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 03 Dec 2025 08:39 PM (IST)
Preferred Sources

ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो है. इस शो में अब तक चीर जेनरेशन की कहानियां दिखाई जा चुकी हैं. शो के 5000 एपिसोड पूरे हो गए हैं. शो के मेकर राजन शाही ने शो की पूरी कास्ट के साथ मिलकर सेलिब्रेशन किया. इस सेलिब्रेशन में मोहसिन खान और शिवांगी जोशी भी नजर आए. मोहसिन खान और शिवांगी जोशी को एक साथ देखकर फैंस काफी खुश हो गए. 

शिवांगी और मोहसिन का री-यूनियन

शिवांगी जोशी और मोहसिन खान ऑल ब्लैक लुक में नजर आए. शिवांगी ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी और मैसी बन से लुक कंप्लीट किया. साथ ही मिनिमल मेकअप किया. वहीं मोहसिन ब्लैक टक्सिडो में हैंडसम लग रहे थे. दोनों साथ में बैठे हुए नजर आए थे. हालांकि, दोनों आपस में खास बातचीत करते नहीं दिखे थे. उन्होंने टीम के साथ डांस किया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

बता दें कि शिवांगी जोशी और मोहसिन खान ने शो में नायरा और कार्तिक का रोल प्ले किया था. दोनों को साथ में बहुत पसंद किया गया था. उनकी जोड़ी को फैंस ने खूब सराहा था. इसी शो के दौरान दोनों के बीच में प्यार भी हो गया था. दोनों ने कई सालों तक डेट भी किया था. उनके डेटिंग की खबरें काफी चर्चा में रही थी. दोनों को साथ में कई बार स्पॉट भी किया जाता था. 

लेकिन कुछ सालों की डेटिंग के बाद उनके ब्रेकअप की खबरें आईं. दोनों ने अपने रिलेशनशिप और ब्रेकअप को लेकर ऑफिशियली रिएक्ट भी नहीं किया था. हालांकि, शो खत्म होने के बाद दोनों को साथ में स्पॉट भी नहीं किया गया. इसके बाद शिवांगी जोशी की एक्टर कुशल टंडन संग अफेयर की खबरें चर्चा में रही थीं. हालांकि, उनका भी रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाया.

Published at : 03 Dec 2025 08:39 PM (IST)
